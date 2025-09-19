Тамбовская городская дума

Выборы в гордуму Тамбова, прошедшие 12–14 сентября 2025 года, завершились уверенной победой «Единой России». Партия победила в 16 из 18 одномандатных округов. В справке «Ъ-Черноземье» — полный список депутатов, прошедших в гордуму по округам, а также имена кандидатов, выдвинутых по партийным спискам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Округ №1: депутатом избран Андрей Сапрыкин («Единая Россия»), председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Тамбовской области. Он сменил на этом посту Андрея Колпакова.

Округ №2: мандат получил Владимир Лещенко («Единая Россия»), председатель правления благотворительного фонда социальной помощи «Тамбовский». Он заменил Татьяну Занину.

Округ №3: победу одержал Вадим Толстых («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель. Ранее депутатом от округа была Любовь Шанина.

Округ №4: депутатом стала Ольга Лепехова («Единая Россия»), директор муниципального автономного учреждения «Дирекция культуры и массового отдыха».

Округ №5: мандат получил Андрей Ермак («Единая Россия»), председатель регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Тамбовской области, депутат Тамбовской городской думы.

Округ №6: депутатом избрана Анна Пудовкина («Единая Россия»), генеральный директор ООО «ЭКОпрофи». Она сменила Оксану Осетрову.

Округ №7: победу одержал Максим Чепурнов («Единая Россия»), директор ООО «Тамбовское общество пчеловодов», депутат Тамбовской гордумы на непостоянной основе. Он заменил Сергея Моисеева.

Округ №8: мандат получила Елена Кулакова («Единая Россия»), первый заместитель директора ООО «Школьник». Она сменила Ольгу Плотникову.

Округ №9: депутатом избран Степан Милюков («Единая Россия»), генеральный директор ООО «ТамбовТехСнаб», депутат Тамбовской городской думы на непостоянной основе. Он заменил Максима Чепурнова.

Округ №10: победу одержала Ольга Плотникова («Единая Россия»), президент ассоциации правовой помощи, депутат Тамбовской городской думы на непостоянной основе. Она сменила Александра Ушкова.

Округ №11: мандат получила Евгения Выжимова («Единая Россия»), директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Она заменила Татьяну Загузову.

Округ №12: депутатом избран Алексей Журавский («Единая Россия»), коммерческий директор ООО «Флаттер плюс», депутат Тамбовской гордумы на непостоянной основе. Он сменил Евгения Ермолаева.

Округ №13: победу одержал Артем Очнев («Единая Россия»), генеральный директор МБУ «Дирекция городского хозяйства». Он заменил Алексея Журавского.

Округ №14: депутатом стала Елена Леонова («Родина»), председатель гордумы Тамбова, руководитель местного отделения партии «Родина».

Округ №15: мандат получила Марина Лысикова («Единая Россия»), начальник железнодорожной станции Тамбов-1 Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций Юго-Восточной дирекции управления движением.

Округ №16: депутатом избран Андрей Петров («Единая Россия»), социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Тамбовской области. Он сменил в округе Владимира Хорева.

Округ №17: победу одержала Елена Бастрыкина («Единая Россия»), генеральный директор МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения». Она заменила Дмитрия Борисова.

Округ №18: мандат получил Дмитрий Неплюев («Родина»), первый заместитель генерального директора аппарата управления МБУ «Дирекция городских дорог», депутат Тамбовской гордумы на непостоянной основе. Он сменил Артема Саблина.

По партийным спискам 11 мандатов получают представители партии «Единая Россия», три мандата достаются партии «Родина», два — КПРФ, по одному мандату получили представители ЛДПР и СРЗП.

По партийным спискам от «Единой России» прошли слушатель факультета переподготовки и повышения квалификации Военной академии генштаба ВС РФ Константин Кутейников, заведующий урологическим отделением ГБУЗ «ТОКБ им. В.Д. Бабенко», депутат гордумы на непостоянной основе Андрей Колпаков, директор ТОГАУК «Тамбовтеатр» Валерий Беляев, проректор по международной деятельности ректората ФГБОУ ВО «ТГТУ» Елена Мищенко, заместитель гендиректора АО «Корпорация развития Тамбовской области», депутат гордумы на непостоянной основе Валерий Иржанов, председатель Тамбовской областной общественной организации российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Олег Служаков, директор Института медицины и здоровьесбережения ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Никита Воронин, руководитель регионального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Анастасия Перова, индивидуальный предприниматель Игорь Антипов, директор ГАУ АО «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва» Михаил Бударин, главврач ТОГБУЗ «ГКБ №3 им. И.С. Долгушина г. Тамбова», депутат гордумы на непостоянной основе Александр Баранов.

Тамбовское отделение КПРФ приняло решение не передавать мандаты по партийному списку. В городскую думу восьмого созыва проходят помощник депутата облдумы седьмого созыва Лариса Попова и председатель сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива «Возрождение» Павел Колосницын.

По итогам распределения мандатов по пропорциональной системе партии «Родина» досталось три мандата в Тамбовской гордуме. Эти места займут первый заместитель председателя Тамбовской гордумы седьмого созыва Любовь Шанина, пенсионер, депутат гордумы на непостоянной основе Валерий Стариков и главный бухгалтер ООО «Фетида» Татьяна Пустовалова.

Кандидат от ЛДПР Олег Морозов, действующий депутат областной думы, отказался от места в городском представительном органе. Вместо него депутатом гордумы Тамбова станет пенсионер МВД Александр Асеев.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Павел Плотников, действующий депутат областной думы, отказался от места в городском представительном органе. Вместо него депутатом гордумы Тамбова станет индивидуальный предприниматель Дмитрий Поляков, который шел на выборы вторым номером в общемуниципальной части партийного списка.