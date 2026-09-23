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Парламент просит простоты

В заксобраниях Черноземья после выборов уменьшилось представительство оппозиции

По результатам выборов «Единая Россия» (ЕР) увеличила свое представительство в законодательных собраниях четырех областей Черноземья. Наиболее заметно соотношение сил изменилось в Липецкой области: ЕР получила 28 из 36 мест вместо 23 из 42 и теперь контролирует 78% мандатов, а фракция КПРФ сократилась на 73% — с 15 до четырех депутатов. В Курской и Орловской областях уменьшилось число представленных партий. Эксперт считает, что партия власти усилилась благодаря высокой явке лояльного электората, а политическая система упростилась из-за ослабления реальной оппозиции.

«Единая Россия» вымела еще часть конкурентов во всех заксобрания Черноземья, где на выходных прошли выборы

«Единая Россия» вымела еще часть конкурентов во всех заксобрания Черноземья, где на выходных прошли выборы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиркомы накануне завершили подводить итоги выборов новых созывов региональных законодательных собраний, которые проходили в Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. Последним итоговые цифры по распределению мандатов в новых созывах в среду, 23 сентября, подвел липецкий избирком. Региональные избиркомы опубликовали результаты голосования. Во всех четырех областях ЕР увеличила долю голосов, полученных по партийным спискам. Повсеместно выросла и явка. В Курской области основным дням голосования предшествовали три дня досрочного.

В Курской области в новом созыве облдумы ЕР получила 37 из 45 мандатов (и по одномандатным округам, и по партийным спискам). Пять лет назад партия имела 31 мандат.

Таким образом, процент представительства ЕР в региональном заксобрании вырос с 69% до 82%.

А вот у курских коммунистов в облдуме вместо семи кресел теперь будет три, у ЛДПР останется два. «Новые люди» увеличили представительство с одного мандата до двух, а «Справедливая Россия», наоборот, сократила с двух до одного. В новом созыве не будет фракции «Пенсионеров», которые в 2021-м преодолели пятипроцентный барьер, а теперь не смогли.

В Липецкой области соотношение сил изменилось еще заметнее. В 2021 году местные коммунисты сформировали в областном совете фракцию из 15 депутатов (36% мандатов на момент избрания). Тогда в парламенте было 42 места, 14 из которых распределялись по партийным спискам.

К нынешним выборам количество мест в липецком заксобрании сократили до 36, оставив из них лишь девять списочных. В итоге, по подсчетам «Ъ-Черноземье», ЕР существенно нарастила представительство с 23 (представительство составляло 55%) до 28 депутатов (теперь — 78% от всех кресел), а КПРФ сократила с 15 до четырех (фракция контролирует теперь 11% мест). Из 25 одномандатных округов коммунисты теперь выиграли только в двух (нарезка округов в регионе тоже менялась перед выборами).

Выборы в Липецкой области: главное, кто прошел по округам

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По одному мандату в заксе получат ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Пенсионеры» — все четыре партии были представлены и в предыдущем созыве таким же количеством депутатов.

В Орловской области ЕР также увеличила представительство, но только на одного депутата: партия получит 28 мандатов из 50 вместо 27. Местные коммунисты нарастили число мест — с 11 до 13.

Эти две партии забрали мандаты коллег: в Орловской области «Справедливая Россия» сократила представительство с шести до пяти депутатов, ЛДПР — с трех до двух. «Новые люди», напротив, получат два мандата вместо одного. А «Пенсионеры», представленные в прошлом созыве одним депутатом, не преодолели пятипроцентный барьер. Как и в курском облсовете — теперь этой партии в заксобрании не будет.

В Тамбовской области ЕР с небольшим приростом получит 44 из 50 мест в облдуме, тогда как пять лет назад у нее было 42. Коммунисты сохранят три мандата, а ЛДПР и «Справедливая Россия» получат по одному, как и пять лет назад.

Главным изменением на Тамбовщине станет утрата «Родиной» представительства в региональном парламенте. Пять лет назад партия выиграла сразу три мандата.

Напомним, весной 2025 года местное отделение партии покинул популярный среди тамбовчан политик, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков. В 2020 году под его руководством «Родина» одержала уверенную победу над единороссами на выборах в гордуму областного центра, получив 26 из 36 мандатов. Затем сам господин Косенков сумел вернуться в кресло градоначальника, которое ранее потерял из-за уголовного преследования. Впоследствии он вступил в ЕР. После этого «Родина» лишилась влияния в гордуме, а затем — в 2026-м — не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в облдуму.

Выборы в Тамбовской области: главное, кто прошел по округам

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Еще одним электоральным изменением в регионе станет появление в заксобрании представительства «Новых людей» — из одного депутата.

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Политолог Владимир Слатинов считает, что на прошедших выборах власть стремилась усилить электоральную поддержку:

«Этого удалось достичь благодаря двум инструментам — повсеместному росту явки и провластной мобилизации. При этом прибавка явки — это прибавка не протестного, а лояльного, проединороссовского голосования».

Он также отметил рост поддержки «Новых людей», которых назвал «лояльными прогрессистами»: партия прибавила во всех регионах либо в доле голосов, либо в количестве мандатов. По мнению господина Слатинова, часть оппозиционно настроенных избирателей на этот раз предпочла партию, занимающую умеренную позицию.

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Анализируя итоги голосования в заксобрания регионов Черноземья, эксперт отметил, что КПРФ сохраняет статус второй политической силы, несмотря на общее сокращение представительства. По его словам, коммунисты потеряли места почти везде, кроме Орловской области, где действуют в коалиции с властью:

«Примечательно, что мандаты потеряли и те, кто жестко боролся с властью (как в Липецкой области), и абсолютно лояльные ей кандидаты (как в Курской области)».

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Поскольку орловских коммунистов господин Слатинов относит к сотрудничавшей с властью коалиции, сокращение представительства «Справедливой России» в регионе он считает признаком ослабления реальной оппозиции. На это же, по его мнению, указывают потери КПРФ в Липецкой области, выбытие «Пенсионеров» из Курской и Орловской облдум и утрата «Родиной» представительства в Тамбовской облдуме: «Когда власть требует консолидации, политическая палитра становится гораздо проще, лишаясь прежнего многообразия».

Сергей Толмачев