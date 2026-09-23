Парламент просит простоты

По результатам выборов «Единая Россия» (ЕР) увеличила свое представительство в законодательных собраниях четырех областей Черноземья. Наиболее заметно соотношение сил изменилось в Липецкой области: ЕР получила 28 из 36 мест вместо 23 из 42 и теперь контролирует 78% мандатов, а фракция КПРФ сократилась на 73% — с 15 до четырех депутатов. В Курской и Орловской областях уменьшилось число представленных партий. Эксперт считает, что партия власти усилилась благодаря высокой явке лояльного электората, а политическая система упростилась из-за ослабления реальной оппозиции.

«Единая Россия» вымела еще часть конкурентов во всех заксобрания Черноземья, где на выходных прошли выборы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиркомы накануне завершили подводить итоги выборов новых созывов региональных законодательных собраний, которые проходили в Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. Последним итоговые цифры по распределению мандатов в новых созывах в среду, 23 сентября, подвел липецкий избирком. Региональные избиркомы опубликовали результаты голосования. Во всех четырех областях ЕР увеличила долю голосов, полученных по партийным спискам. Повсеместно выросла и явка. В Курской области основным дням голосования предшествовали три дня досрочного.

В Курской области в новом созыве облдумы ЕР получила 37 из 45 мандатов (и по одномандатным округам, и по партийным спискам). Пять лет назад партия имела 31 мандат.

Таким образом, процент представительства ЕР в региональном заксобрании вырос с 69% до 82%.

А вот у курских коммунистов в облдуме вместо семи кресел теперь будет три, у ЛДПР останется два. «Новые люди» увеличили представительство с одного мандата до двух, а «Справедливая Россия», наоборот, сократила с двух до одного. В новом созыве не будет фракции «Пенсионеров», которые в 2021-м преодолели пятипроцентный барьер, а теперь не смогли.

В Липецкой области соотношение сил изменилось еще заметнее. В 2021 году местные коммунисты сформировали в областном совете фракцию из 15 депутатов (36% мандатов на момент избрания). Тогда в парламенте было 42 места, 14 из которых распределялись по партийным спискам.

К нынешним выборам количество мест в липецком заксобрании сократили до 36, оставив из них лишь девять списочных. В итоге, по подсчетам «Ъ-Черноземье», ЕР существенно нарастила представительство с 23 (представительство составляло 55%) до 28 депутатов (теперь — 78% от всех кресел), а КПРФ сократила с 15 до четырех (фракция контролирует теперь 11% мест). Из 25 одномандатных округов коммунисты теперь выиграли только в двух (нарезка округов в регионе тоже менялась перед выборами).

По одному мандату в заксе получат ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Пенсионеры» — все четыре партии были представлены и в предыдущем созыве таким же количеством депутатов.

В Орловской области ЕР также увеличила представительство, но только на одного депутата: партия получит 28 мандатов из 50 вместо 27. Местные коммунисты нарастили число мест — с 11 до 13.

Эти две партии забрали мандаты коллег: в Орловской области «Справедливая Россия» сократила представительство с шести до пяти депутатов, ЛДПР — с трех до двух. «Новые люди», напротив, получат два мандата вместо одного. А «Пенсионеры», представленные в прошлом созыве одним депутатом, не преодолели пятипроцентный барьер. Как и в курском облсовете — теперь этой партии в заксобрании не будет.

В Тамбовской области ЕР с небольшим приростом получит 44 из 50 мест в облдуме, тогда как пять лет назад у нее было 42. Коммунисты сохранят три мандата, а ЛДПР и «Справедливая Россия» получат по одному, как и пять лет назад.

Главным изменением на Тамбовщине станет утрата «Родиной» представительства в региональном парламенте. Пять лет назад партия выиграла сразу три мандата.

Напомним, весной 2025 года местное отделение партии покинул популярный среди тамбовчан политик, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков. В 2020 году под его руководством «Родина» одержала уверенную победу над единороссами на выборах в гордуму областного центра, получив 26 из 36 мандатов. Затем сам господин Косенков сумел вернуться в кресло градоначальника, которое ранее потерял из-за уголовного преследования. Впоследствии он вступил в ЕР. После этого «Родина» лишилась влияния в гордуме, а затем — в 2026-м — не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в облдуму.

Еще одним электоральным изменением в регионе станет появление в заксобрании представительства «Новых людей» — из одного депутата.

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Политолог Владимир Слатинов считает, что на прошедших выборах власть стремилась усилить электоральную поддержку:

«Этого удалось достичь благодаря двум инструментам — повсеместному росту явки и провластной мобилизации. При этом прибавка явки — это прибавка не протестного, а лояльного, проединороссовского голосования».

Он также отметил рост поддержки «Новых людей», которых назвал «лояльными прогрессистами»: партия прибавила во всех регионах либо в доле голосов, либо в количестве мандатов. По мнению господина Слатинова, часть оппозиционно настроенных избирателей на этот раз предпочла партию, занимающую умеренную позицию.

Анализируя итоги голосования в заксобрания регионов Черноземья, эксперт отметил, что КПРФ сохраняет статус второй политической силы, несмотря на общее сокращение представительства. По его словам, коммунисты потеряли места почти везде, кроме Орловской области, где действуют в коалиции с властью:

«Примечательно, что мандаты потеряли и те, кто жестко боролся с властью (как в Липецкой области), и абсолютно лояльные ей кандидаты (как в Курской области)».

Поскольку орловских коммунистов господин Слатинов относит к сотрудничавшей с властью коалиции, сокращение представительства «Справедливой России» в регионе он считает признаком ослабления реальной оппозиции. На это же, по его мнению, указывают потери КПРФ в Липецкой области, выбытие «Пенсионеров» из Курской и Орловской облдум и утрата «Родиной» представительства в Тамбовской облдуме: «Когда власть требует консолидации, политическая палитра становится гораздо проще, лишаясь прежнего многообразия».

Сергей Толмачев