Депутаты подтвердили квалификацию

«Единая Россия» (ЕР) подвела итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы нового созыва. В регионах Черноземья итоги праймериз не стали неожиданными. Из 11 действующих депутатов, выдвинувшихся на голосование, на «проходных» местах оказались девять. Эксперт отмечает предсказуемость результатов, но призывает не забывать о факторе партийного съезда, который может внести корректировки в итоговый список кандидатов на выборы.

Лица с депутатскими портфелями в Черноземье если и изменятся, то незаметно

Согласно сайту праймериз, наиболее скромные результаты действующие депутаты показали в Белгородской области. В голосовании по партийным спискам Наталия Полуянова и Валерий Скруг набрали меньше голосов, чем другие участники, и расположились на пятом и седьмом местах с 16,2 тыс. и 3,2 тыс. голосов соответственно. Лидерами голосования стали два депутата местной облдумы: участвовавший в СВО Герой России Вячеслав Воробьев (52,8 тыс. голосов) и замдиректора «Завода ЖБК-1» Виктор Трофименко. В округах №79 и №80 победили действующие депутаты Никита Румянцев и Андрей Скоч, набрав 20,6 тыс. и 29,5 тыс. голосов соответственно.

В Воронежской области в округах №90, №91 и №92 победили действующие депутаты Аркадий Пономарев, Сергей Чижов и Алексей Гордеев. Никто из участников голосования не смог составить им конкуренции: парламентарии набрали соответственно 27,1 тыс., 35 тыс. и 41,8 тыс. голосов. В голосовании по спискам в лидерах оказались господин Гордеев и действующие депутаты Александр Сидякин и Евгений Ревенко.

В случае отказа действующего вице-спикера от мандата по партийному списку и при необходимом результате партии власти региона рассчитывают на получение третьего мандата. Сейчас после федеральных депутатов идут местные парламентарии Марина Андрейчук и Иван Мошуров. Если они решат отказаться от мандатов, то место может перейти руководителю регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» в Воронежской области Марине Булгаковой, как предполагал «Ъ-Черноземье».

В Курской области в округе №110 победил фаворит и действующий депутат Госдумы Василий Пискарев (9,1 тыс. голосов), а в округе №111 — парламентарий Курской облдумы Алексей Золотарев (12,5 тыс. голосов), который активно участвовал в эвакуации людей из приграничных районов во время вторжения ВСУ. В голосовании по спискам победу одержал участник СВО Антон Цветков, а второе место занял космонавт и Герой России Александр Горбунов.

В Липецкой области после отказа вице-губернатора Сергея Курбатова участвовать в праймериз в округе №115 победила директор «Городского молодежного центра» Евгения Топильская (21,6 тыс. голосов), а в округе №116 — фаворит и действующий депутат Татьяна Дьяконова (29,2 тыс.). В голосовании по спискам лидером оказался сенатор Максим Кавджарадзе (28,1 тыс.), а на втором месте расположился бывший вице-губернатор Николай Тагинцев (26,7 тыс.).

В Тамбовской области в единственном от региона округе №177 победила действующий депутат Тамара Фролова (55,2 тыс. голосов). По спискам первые два места заняли депутат местной облдумы Сергей Хаустов и инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Сибирского округа Росгвардии Роман Власов (45,8 тыс. и 35,1 тыс. голосов соответственно).

В Орловской области в округе №147 победу одержал сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и вице-губернатор Александр Бирюков (20,8 тыс. голосов). В голосовании по спискам лидером стал вице-спикер облдумы Михаил Вдовин (24,6 тыс.).

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что результаты праймериз не принесли ничего неожиданного:

«Все предсказуемо — внешне конкурентная процедура на самом деле является "референдумной" с понятным итогом. Если где-то и возникнут неожиданные результаты — они, скорее, будут исключением, чем правилом».

При этом эксперт призвал не забывать про фактор партийного съезда ЕР: «В политической истории уже бывали прецеденты, например, в том же 2021 году, когда именно съезд в Москве полностью переигрывал и ломал зафиксированные на местах результаты голосования. Главная интрига сейчас заключается в том, решится ли новое руководство регионов использовать этот ресурс как инструмент для финального перетряхивания местных элит и продавливания нужных кандидатур на самой последней стадии».

Сергей Толмачев