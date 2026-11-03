Умер народный артист России Алексей Дуров
Умер народный артист России, актер Ульяновского драматического театра Алексей Дуров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Актеру было 86 лет.
Прощание с артистом состоится 5 ноября в 11:00 мск в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова. Соболезнования родным и близким Алексея Дурова выразил губернатор Алексей Русских.
Алексей Дуров родился в 1940 году в городе Серпухове. Он окончил ГИТИС им. Луначарского и в 1966 году по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. За первые годы работы в театре он сыграл в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Последняя жертва», «Дело Артамоновых», «Любовь Яровая», «Бесприданница», «Коварство и любовь».
Алексей Дуров играл в постановках режиссеров Юрия Галина, Модеста Абрамова, Олега Зарянкина и Юрия Копылова. В 2008 году был удостоен звания народного артиста России. В 2010 году артиста наградили почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель». Кроме того, Алексей Дуров был отмечен почетными дипломами и грамотами Министерства культуры России и Союза театральных деятелей.