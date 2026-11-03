Умер народный артист России Алексей Дуров

Алексей Дуров родился в 1940 году в городе Серпухове. Он окончил ГИТИС им. Луначарского и в 1966 году по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. За первые годы работы в театре он сыграл в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Последняя жертва», «Дело Артамоновых», «Любовь Яровая», «Бесприданница», «Коварство и любовь».