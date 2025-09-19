Кто прошел в Воронежскую городскую думу

На прошедших в сентябре выборах партия «Единая Россия» снова получила большинство мест в Воронежской городской думе. В справке «Ъ-Черноземье» — имена депутатов, которые гарантированно проходят в парламент.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Победители выборов в Воронежскую городскую думу по одномандатным округам

Из опубликованных на сайте областного избиркома предварительных результатов голосования известны имена всех, кто победил в одномандатных округах. Среди них 19 представителей «Единой России», четыре самовыдвиженца и один справедливоросс.

Округ № 1: Владимир Ходырев («Единая Россия»)

Родился в 1957 году в Читинской области. Карьеру начинал слесарем-сантехником в СМУ-1 треста ЮВСТМ. В 1980 году окончил Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «Водоснабжение и канализация» и направлен на работу в ВМУ-2 треста ЮВСТМ Воронежа. В 1998 году становится генеральным директором, а в 2001-м — председателем совета директоров строительной компании ЗАО «ВМУ-2». Депутат гордумы с 2005 года, каждый раз избирался в округе № 1. С сентября 2015 года — председатель городского парламента.

Округ № 2: Леонид Беляев («Единая Россия»)

Родился в 1962 году в Воронеже. Начал карьеру слесарем на Воронежской фабрике ватных изделий. В 1990 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение», в 2003-м — Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С апреля 2008 по январь 2025 года — руководитель управы Железнодорожного района городского округа город Воронеж. С апреля 2025 года — заместитель директора ООО «ГеЛиОс».

В прошлом созыве гордумы округ представлял директор ООО «Воронежпромтехнологии» Дмитрий Швецов.

Округ № 3: Олег Черкасов («Единая Россия»)

Родился в 1968 году в Воронеже. В 1989 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности «Инженер по ремонту и эксплуатации автомобилей и специальной техники». Офицер запаса. С 1994 года — заместитель гендиректора АО «ЛОТ». Доктор технических наук. С 2015 года избирается депутатом гордумы от округа № 3.

Округ № 4: Андрей Зачупейко («Единая Россия»)

Родился в 1986 году в Бобровском районе Воронежской области. В 2014 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Строительство». С 2018 года — директор УК «Уют сервис-комфорт». Депутат гордумы с 2020 года — избирался по списку «Единой России».

В прошлом созыве округ представлял главврач областной детской клинической больницы № 2 Сергей Авдеев.

Округ № 5: Максим Михин («Единая Россия»)

Родился в 1988 году в Воронеже. Окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Кандидат технических наук. Индивидуальный предприниматель, главный инженер проекта ООО «Жилпроект». С 2017 года руководит торгово-развлекательным центром «Левый берег». В 2020 году избирался депутатом от того же округа.

Округ № 6: Маргарита Жукова («Единая Россия»)

Родилась в 1987 году в Воронеже. В 2009-м окончила Воронежский государственный университет по специальности «Мировая экономика», в 2015-м — Воронежский государственный университет инженерных технологий («Продукты питания животного происхождения»). С 2011 года по настоящее время – руководитель направления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ АО «Молвест». С 2022 года – учредитель и главный редактор сетевого издания «Новый город. Воронеж».

В прошлом созыве округ представлял предприниматель Алексей Панфилов.

Округ № 7: Иван Новак («Единая Россия»)

Родился в 1986 году в городе Воронеже. В 2014-м окончил Воронежский государственный институт физической культуры и спорта. С 2019 года — президент детско-юношеской общественной патриотической организации «Ассоциация витязей».

До него округ представлял коммунист Владимир Калинин.

Округ № 8: Александр Чуфинев (самовыдвиженец)

Родился в 1981 году в Воронеже. С 2019-го — коммерческий директор ООО «Профкосметик». В 2020-м окончил Воронежский государственный лесотехнический университет и в первый раз избрался в гордуму от того же округа.

Округ № 9: Сергей Крючков («Единая Россия»)

Родился в 1974 году в Воронеже. В 1996-м окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Роботы и робототехнические системы», в 2000-м – Московский государственный университет коммерции («Бухгалтерский учет и аудит»). С 2017 года — заместитель генерального директора по развитию строительной компании АО СЗ «ДСК».

В гордуме займет место директора гимназии им. Н.Г. Басова Марины Бочаровой.

Округ № 10: Алексей Золотарев («Единая Россия»)

Родился в 1974 году в Воронеже. В 1993-м отучился в СПТУ № 7 на электрогазосварщика, в 2004-м — в Московской государственной академии физической культуры. С 2012 года —директор Межшкольного учебного комбината № 1, также возглавляет Городской центр профессиональной ориентации обучающихся. С 2015 года — депутат гордумы.

Округ № 11: Андрей Бойко («Единая Россия»)

Родился в 1979 году в Воронеже. В 2001-м окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 2020 года — первый заместитель генерального директора АО «СЗ “ДСК”». Тогда же в первый раз избрался в гордуму.

Округ № 12: Андрей Соболев («Единая Россия»)

Родился в 1974 году в Мордовском районе Тамбовской области. В 1996-м окончил Воронежский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством», в 2005-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ («Юриспруденция»). Кандидат экономических наук. С 2009-го — заместитель генерального директора АО «ДСК» по экономике, генеральный директор АО «СЗ “ДСК”». С 2015 года избирается в гордуму от одного и того же округа.

Округ № 13: Анастасия Позднякова («Единая Россия»)

Родилась в 1991 году в Северском районе Краснодарского края. В 2014-м окончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Коммерция». С 2010 года работает в АО «Галерея Чижова», где в 2020-м стала членом совета директоров, а в 2025-м — заместителем генерального директора по социально-экономическим вопросам.

В гордуме займет место другого представителя «Галереи Чижова» Игоря Костырева.

Округ № 14: Валерий Данилов («Единая Россия»)

Родился в 1990 году в Липецке. В 2013-м окончил Воронежский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Кандидат медицинских наук. С 2015 года — заместитель генерального директора Воронежского регионального экспертного центра.

Победил на выборах прежнего представителя округа — коммуниста Андрея Померанцева.

Округ № 15: Сергей Колиух («Единая Россия»)

Родился в 1960 году в Воронеже. В 1983-м окончил Воронежский политехнический институт по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением». С 1986 по 1991 год – секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ. В 2001-м стал председателем городской думы первого созыва. С 2008 по 2013 год был мэром Воронежа.

Округ № 16: Александр Жуков (самовыдвиженец)

Родился в 1954 году в Воронеже. В 2004-м окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности «Юриспруденция». Директор ООО «Торгово-выставочный центр “Ярмарка”». С 2010 года — депутат гордумы от «Единой России», но в этот раз победил как самовыдвиженец.

Округ № 17: Иван Кандыбин (самовыдвиженец)

Родился в 1976 году в Воронеже. В 1998-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2011 года возглавляет компанию «Аксиома». Избирается депутатом с 2005 года.

Округ № 18: Дмитрий Крутских («Справедливая Россия — за правду»)

Родился в 1980 году в городе Воронеже. В 2007 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Менеджмент». Кандидат экономических наук. Основатель городской транспортной компании «Автолайн». В гордуме — с 2015 года.

В прошлом созыве округ представлял командир мобильного отряда особого назначения областного управления Росгвардии Александр Воронцов.

Округ № 19: Михаил Гамбург («Единая Россия»)

Родился в 1975 году в Воронеже. В 2009-м окончил Воронежский институт высоких технологий по специальности «Управление персоналом», а в 2012-м — Московский гуманитарно-экономический институт («Юриспруденция»). Кандидат экономических наук. Учредитель и директор ООО «Волк-Безопасность». С 2023 по 2024 год участвовал в специальной военной операции в рядах добровольческого батальона имени Павла Судоплатова.

С перевесом в 120 голосов победил прошлого представителя округа — директора ООО «Окно в Европу плюс» Александра Чистякова.

Округ № 20: Андрей Карпов («Единая Россия»)

Родился в 1980 году в Воронеже. В 2002-м окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Кандидат технических наук. Директор ООО «Автокомбинат». В 2016 году погашена судимость по ч. 1 ст. 290 УК «Получение взятки».

В прошлый раз от этого округа избирался Дмитрий Крутских.

Округ № 21: Юлия Попова («Единая Россия»)

Родилась в 1976 году в городе Воронеже. В 1999 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». С 2008 года — главный врач Воронежской городской клинической поликлиники №3». Депутат с 2010 года.

Округ № 22: Алексей Чистяков («Единая Россия»)

Родился в 1972 году в Хохольском районе Воронежской области. В 1997-м окончил Воронежскую высшую школу МВД России по специальности «Юрист». Майор милиции в отставке. Директор ООО ЧОО «Феникс ХХI».

До сих пор этот округ в гордуме представлял основатель компании «Фенко» Вадим Клецов.

Округ № 23: Ольга Струкова (самовыдвиженец)

Родилась в 1972 году в Воронеже. В 1995-м окончила Воронежский государственный университет по специальности «Филолог, преподаватель русского языка и литературы». С 2016 по 2023 год – директор лицея № 1. В 2023-м возглавила мегашколу — образовательный центр «Содружество».

В гордуме она займет место лидера воронежских справедливороссов Артема Рымаря.

Округ № 24: Александр Сысоев («Единая Россия»)

Родился в 1965 году в Воронеже. В 1988-м окончил Московский областной государственный институт физической культуры, в 2000-м — Московский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция», в 2003-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ («Государственное и муниципальное управление»). Профессор. Кандидат педагогических наук. Ректор Воронежской государственной академии спорта. Депутат гордумы с 2002 года.

Кто прошел по партийным спискам

По итогам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получает шесть мандатов (39,39%).

У КПРФ — два мандата (17,68%). Один из них получит занимавший первое место в списке бизнесмен Константин Ашифин. По данным Rusprofile.ru, он выступает учредителем ряда компаний, в том числе владеет 50% ООО «Специализированный застройщик “Новый код”». Второй мандат полагается Денису Коломенцеву, полковнику внутренней службы в отставке.

На два мандата могут рассчитывать и получившие 16,5% «Новые люди». Их в гордуме будут представлять предприниматель Андрей Суверин, который, по данным Rusprofile.ru, владеет 45% ООО «Стерх», специализирующегося на ресторанном бизнесе, а также общественник Никита Панов.

От получившей 10,44% ЛДПР в думу проходит первый заместитель гендиректора АО «Финансовая компания “Аксиома”» Юрий Яковлев, который представляет эту партию в городском парламенте с 2020 года.

Единственный мандат получила и «Справедливая Россия — за правду» (7,22%) — в гордуму в третий раз проходит лидер ее регионального отделения Артем Рымарь, бывший сотрудник прокуратуры и исполнительный директор ООО «Р.К.», специализирующегося на ярмарочном бизнесе.