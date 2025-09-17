Выборы в Белгородской области: главное, кто прошел по округам

Выборы в Белгородскую областную думу, прошедшие 12-14 сентября 2025 года, завершились уверенной победой «Единой России». Партия власти также выиграла во всех 25 одномандатных округах. В справке «Ъ-Черноземье» — полный список депутатов, прошедших в областную думу по округам, а также имена кандидатов, возглавивших партийные списки.

Победители выборов в Белгородскую областную думу по одномандатным округам

На выборах в Белгородскую областную думу по одномандатным избирательным округам победу одержали исключительно представители партии «Единая Россия» (ЕР). Среди избранных депутатов — действующие парламентарии, руководители предприятий агропромышленного комплекса, медики и деятели культуры. Примечательно, что двое новых депутатов — Александр Селиванов и Виктор Трофименко — ранее пытались пройти в региональный парламент от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), но неудачно. На этих выборах они были выдвинуты ЕР и попали в облдуму.

Округ №1 : депутатом избран Михаил Литовкин, который уже имеет опыт работы в областной думе, представляя Алексеевский городской округ.

: депутатом избран который уже имеет опыт работы в областной думе, представляя Алексеевский городской округ. Округ №2: мандат получил Роман Проценко, депутат Белгородского городского совета по единому избирательному округу, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». Ранее не был депутатом облдумы.

мандат получил депутат Белгородского городского совета по единому избирательному округу, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». Ранее не был депутатом облдумы. Округ №3 : победу одержала Любовь Киреева, занимающая пост первого заместителя председателя областной думы.

: победу одержала занимающая пост первого заместителя председателя областной думы. Округ №4 : депутатом стала Татьяна Бабенко, главный балетмейстер городского центра культуры и отдыха «Спутник». Ранее она входила в совет народных депутатов города Вязники и заняла место Александра Пашкова. Ранее не была депутатом облдумы.

: депутатом стала главный балетмейстер городского центра культуры и отдыха «Спутник». Ранее она входила в совет народных депутатов города Вязники и заняла место Александра Пашкова. Ранее не была депутатом облдумы. Округ №5 : мандат получил Иван Конев, генеральный директор — председатель правления АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», занимающий также пост заместителя председателя комитета областной думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

: мандат получил генеральный директор — председатель правления АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», занимающий также пост заместителя председателя комитета областной думы по экономике, промышленности и предпринимательству. Округ №6 : депутатом избран Владимир Ващенко, генеральный директор ООО «Зеленый край», член комитета облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.

: депутатом избран генеральный директор ООО «Зеленый край», член комитета облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Округ №7 : победу одержала Светлана Шляхова, директор белгородской гимназии №22, член комитета областной думы по социальной политике.

: победу одержала директор белгородской гимназии №22, член комитета областной думы по социальной политике. Округ №8 : депутатом стал Александр Селиванов, владелец нескольких строительных компаний, в том числе ООО «СЗ "КСУ - ЖБК-1"», ООО «Доступный дом ЖБК-1», ООО СЗ «ЖБК-Репное». Ранее он входил в городской совет Белгорода пятого созыва и пытался баллотироваться в облдуму от «Справедливой России», однако не прошел. На этих выборах он заменил в округе Вадима Клета. Ранее не был депутатом облдумы.

: депутатом стал владелец нескольких строительных компаний, в том числе ООО «СЗ "КСУ - ЖБК-1"», ООО «Доступный дом ЖБК-1», ООО СЗ «ЖБК-Репное». Ранее он входил в городской совет Белгорода пятого созыва и пытался баллотироваться в облдуму от «Справедливой России», однако не прошел. На этих выборах он заменил в округе Вадима Клета. Ранее не был депутатом облдумы. Округ №9 : мандат получил Станислав Алейник, ректор ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ». Ранее вместо него округ представлял Сергей Тютюнов.

: мандат получил ректор ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ». Ранее вместо него округ представлял Сергей Тютюнов. Округ №10 : победу одержал депутат облдумы, директор ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук» Сергей Тютюнов.

: победу одержал депутат облдумы, директор ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук» Округ №11 : депутатом избрана Надежда Бондаренко, секретарь первичного отделения №13 Валуйки, заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Ранее от округа в облдуму входил Алексей Красовский.

: депутатом избрана секретарь первичного отделения №13 Валуйки, заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Ранее от округа в облдуму входил Алексей Красовский. Округ №12 : победу одержал Алексей Балановский, руководитель и совладелец ЗАО «Завод премиксов №1» и ООО «Биоветзащита».

: победу одержал руководитель и совладелец ЗАО «Завод премиксов №1» и ООО «Биоветзащита». Округ №13 : мандат получил Виктор Трофименко, Герой России, который также пришел в «Единую Россию» из СРЗП после неудачи на прошлых выборах. Он заменил в округе Владимира Евдокимова.

: мандат получил Герой России, который также пришел в «Единую Россию» из СРЗП после неудачи на прошлых выборах. Он заменил в округе Владимира Евдокимова. Округ №15 : депутатом стала Елена Емельянова, директор центра культурного развития «Форум».

: депутатом стала директор центра культурного развития «Форум». Округ №16 : победу одержал Игорь Закотенко, член комитета облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности, генеральный директор АО Агрофирма «Русь».

: победу одержал член комитета облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности, генеральный директор АО Агрофирма «Русь». Округ №17 : мандат получил Сергей Шумский, член комитета областной думы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности, генеральный директор АО «Должанское» Вейделевского района.

: мандат получил член комитета областной думы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности, генеральный директор АО «Должанское» Вейделевского района. Округ №18 : депутатом избрана Елена Романенко, член комитета облдумы по экономике, промышленности и предпринимательству, председатель совета директоров ООО УК Агрохолдинг «Авида».

: депутатом избрана член комитета облдумы по экономике, промышленности и предпринимательству, председатель совета директоров ООО УК Агрохолдинг «Авида». Округ №19 : победу одержал Василий Леонов, член комитета облдумы по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии, заместитель генерального директора по растениеводству ООО «Белгранкорм-холдинг».

: победу одержал член комитета облдумы по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии, заместитель генерального директора по растениеводству ООО «Белгранкорм-холдинг». Округ №20 : мандат получил Олег Шатохин, начальник правового управления Стойленского ГОКа, представитель фонда «Милосердие».

: мандат получил начальник правового управления Стойленского ГОКа, представитель фонда «Милосердие». Округ №21 : депутатом избран Игорь Барщук, заместитель председателя комитета областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, председатель совета директоров ЗАО «Боше».

: депутатом избран заместитель председателя комитета областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, председатель совета директоров ЗАО «Боше». Округ №22 : победу одержал Кирилл Чернов, управляющий директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова». Ранее от округа в облдуму входил Андрей Угаров.

: победу одержал управляющий директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова». Ранее от округа в облдуму входил Андрей Угаров. Округ №23 : мандат получил Сергей Гусев, директор по развитию производства ООО УК «Славянка», председатель комитета областной думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

: мандат получил директор по развитию производства ООО УК «Славянка», председатель комитета областной думы по экономике, промышленности и предпринимательству. Округ №24 : депутатом избран Геннадий Чмирев, генеральный директор ООО «Н-Заря», заместитель председателя комитета областной думы по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии.

: депутатом избран генеральный директор ООО «Н-Заря», заместитель председателя комитета областной думы по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии. Округ №25: победу одержал Владимир Зотов, заместитель председателя облдумы, председатель совета директоров ООО «УК Развитие».

По партийным спискам «Единая Россия» получает еще 21 мандат. ЛДПР и КПРФ проведут в думу по два депутата каждая. Всего в Белгородской обласной думе 50 депутатов.

Кандидаты по партийным спискам в Белгородскую областную думу: список от «Единой России»

Список «Единой России» возглавил губернатор Вячеслав Гладков. Он ранее заявлял, что, несмотря на победу, депутатский мандат забирать не собирается. На втором месте партии — Герой России Вячеслав Воробьев, который в 2000-ных нес службу на территории Северо-Кавказского региона, а с 2018 года является депутатом горсовета облцентра. Третьим номером стала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Кочерова.

Список кандидатов от КПРФ

Список КПРФ возглавил первый секретарь местного обкома Валерий Шевляков, на втором месте — водитель из АО «Газпром газораспределение Белгород» Иван Гребенников. В основной части партийного списка КПРФ — всего две фамилии.

Список кандидатов от ЛДПР

Первое место в списке ЛДПР занял председатель партии Леонид Слуцкий. Второе — координатор местного отделения и депутат горсовета Белгорода Евгений Дремов. Третьим кандидатом заявлен депутат Совета депутатов Новооскольского муниципального округа Белгородской области на непостоянной основе Николай Коноплянко.

Таким образом, выборы в Белгородскую областную думу в сентябре 2025 года сформировали новый состав депутатского корпуса, в котором абсолютное большинство мандатов принадлежит «Единой России». В думу также прошли представители КПРФ и ЛДПР по партийным спискам.

Ульяна Ларионова