Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме 5 ноября

В пресс-релизе отмечается, что в этот же день Мелания Трамп выступит с заявлением, посвященным прекращению огня в Алешках Херсонской области. Белый дом назвал перемирие «беспрецедентной дипломатической инициативой со стороны первой леди США». О чем конкретно пойдет речь на встрече представителей России и Украины, а также кто будет на ней присутствовать от обеих стран, не уточняется.