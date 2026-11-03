Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме 5 ноября
Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября соберет в Белом доме представителей России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В пресс-релизе отмечается, что в этот же день Мелания Трамп выступит с заявлением, посвященным прекращению огня в Алешках Херсонской области. Белый дом назвал перемирие «беспрецедентной дипломатической инициативой со стороны первой леди США». О чем конкретно пойдет речь на встрече представителей России и Украины, а также кто будет на ней присутствовать от обеих стран, не уточняется.
Перемирие в Алешках началось ранним утром 27 октября и завершилось в 22:59 1 ноября. За это время уполномоченные по правам человека из России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец провели гуманитарную миссию. Стороны эвакуировали часть жителей и доставили необходимую помощь тем, кто решил остаться в городе. Яна Лантратова заявила, что при содействии Мелании Трамп страны договорились проводить такие гуманитарные миссии регулярно.