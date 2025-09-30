Тамбовский боевой товарищ

Избранный в сентябре новый созыв городской думы Тамбова возглавил ветеран специальной военной операции (СВО) и участник программы обучения «Время героев» Константин Кутейников. В прошлом году гвардии подполковник, получивший несколько ранений в ходе боевых действий, проходил стажировку в местном областном правительстве под наставничеством тогдашнего губернатора Максима Егорова. Нынешний глава региона Евгений Первышов рассчитывает, что его боевой товарищ будет работать в единой команде с переизбранным на посту главы администрации Тамбова Максимом Косенковым, возглавляющим город уже пять лет. Эксперт отмечает, что кадровые решения в регионе четко следуют указаниям президента и современным трендам.

Губернатор Евгений Первышов предпочел работать на Тамбовщине в команде своих сослуживцев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во вторник, 30 сентября, восьмой созыв городской думы Тамбова провел первое заседание, на котором избрал председателем 39-летнего участника СВО Константина Кутейникова. За него проголосовали 32 депутата из 35 присутствовавших, еще один парламентарий отдал голос за второго кандидата на пост — заведующего урологическим отделением областной клинической больницы Андрея Колпакова. Оба депутата, избравшиеся в думу от ЕР, в голосовании не участвовали.

После избрания господина Кутейникова на пост председателя думы губернатор Евгений Первышов поздравил «боевого товарища»:

«Уверен, как настоящий боевой офицер и участник "Времени героев" Константин Александрович справится со всеми поставленными задачами, сделав все для развития Тамбова».

Также глава региона поздравил Максима Косенкова, которого депутаты нового созыва переизбрали на должность главы администрации. Этот пост господин Косенков занимает с 2020 года: тогда возглавляемое им реготделение партии «Родина» одержало триумфальную победу, взяв 26 мандатов. Перед выборами в этом сентябре чиновник вступил в ЕР, реготделением которого руководит Евгений Первышов. Во время работы Максима Косенкова спикером гордумы являлась Елена Леонова («Родина»).

Гвардии подполковник Константин Кутейников возглавлял на выборах в гордуму партийный список ЕР. Он родился в Тамбове 17 декабря 1985 года. В 2009-м окончил рязанское училище ВДВ, а в 2021-м — общевойсковую академию вооруженных сил РФ. В начале прошлого года у себя в соцсетях господин Кутейников рассказывал, что решил принять участие в программе «Время героев» в свете сложившихся обстоятельств и из-за полученного «очередного ранения».

Стажировку военнослужащий стал проходить в правительстве Тамбовской области, где его наставником был на тот момент губернатор Максим Егоров.

Глава региона летом прошлого года представлял господина Кутейникова как кадрового офицера, прошедшего путь от командира взвода до командира батальона и участвовавшего в спецоперации «с первых дней».

Господин Егоров брал военнослужащего в рабочие поездки и приглашал на совещания и публичные мероприятия, а год назад констатировал, что тот успешно прошел стажировку. После ухода Максима Егорова в отставку, за которой последовал его арест и заключение под стражу по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), на тот момент врио губернатора Евгений Первышов рассказывал, что господин Кутейников играет важную роль в работе регионального аналога федеральной программы «Время героев» — «Герои Тамбовщины».

Константин Кутейников стал уже третьим крупным представителем тамбовской власти, участвовавшим в боевых действиях на СВО. После избрания на пост губернатора Евгений Первышов, служивший 10 месяцев в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад» на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и прошедший учебу в программе «Время героев», назначил на пост сенатора от исполнительной власти Алексея Кондратьева, который возглавлял на фронте добровольческую бригаду имени князя Владимира. Впрочем, господин Кутейников фактически является новичком в органах власти. Господин Первышов в 2016-2021 годах возглавлял мэрию Краснодара, а после был депутатом Госдумы, а господин Кондратьев в 2010–2015 годах был главой Тамбова, а после в разные годы представлял Тамбовскую и Курскую области в сенате.

Политолог Владимир Слатинов говорит, что в кадровых решениях в Тамбовской области видно четкое выполнение соответствующих указаний президента и следование современным трендам: «Возможно, Евгений Первышов осознает, что к нему как к первому выпускнику "Времени героев", ставшему губернатором, будет повышенное внимание по части интеграции участников СВО в региональное управление. И он, обладая таким же статусом, действительно в этом смысле оправдал доверие, сформировав органичную картину включения в органы власти военнослужащих».

Политолог отметил, что назначения участников СВО и сделка Евгения Первышова с главой администрации облцентра Максимом Косенковым, перешедшим из «Родины» в его команду, выглядят более эффектно и изящно, чем резонансные кейсы в соседних регионах, где уже возникли вопросы к результатам выборов ветеранов боевых действий на ключевые должности в думах и к сдаче военнослужащим мандата.

Сергей Толмачев