Медаль за оборону Белгорода

По предварительным данным, на выборах губернатора Белгородской области врио главы региона Александр Шуваев, кандидат от «Единой России», набрал 65,97% голосов. Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) его поддержали 48,96% избирателей — на 17,01 процентного пункта меньше общего результата. ДЭГ воспользовались 114,6 тыс. человек — почти 90% зарегистрировавшихся для участия в нем. Политологи связывают разницу с составом онлайн-избирателей и предостерегают от прямого сопоставления электронного и обычного голосования.

В ДЭГ белгородского врио губернатора Александра Шуваева поддержали менее 50% избирателей, что не помешало ему оторваться от выдвиженцев других партий

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Врио губернатора Белгородской области, участник СВО, Герой России генерал-майор Александр Шуваев одержал победу на выборах главы региона. По предварительным данным избирательной комиссии Белгородской области, кандидат от «Единой России» набрал 65,97% голосов. Это результаты на утро 21 сентября, более поздние итоги комиссия не публиковала.

Ближайший соперник врио, представитель ЛДПР Евгений Дремов, получил 10,66%, кандидат КПРФ Валерий Шевляков — 9,12%. Еще два участника кампании — Артем Зотов от «Партии пенсионеров» и Владимир Абельмазов от «Справедливой России» — набрали соответственно 7,55% и 5,17%.

Несколько иная, в сравнении с голосованием бумажным бюллетенями, ситуация наблюдается по итогам ДЭГ. В нем господин Шуваев получил 48,96% голосов, что на 17,01 процентного пункта меньше его общего результата. Все остальные кандидаты, напротив, показали в электронном голосовании более высокий результат: Евгений Дремов набрал 18,13%, Валерий Шевляков — 12,66%, Артем Зотов — 12,25%, Владимир Абельмазов — 7,99%.

По данным облизбиркома, в списки участников ДЭГ были включены 127,6 тыс. человек, из них проголосовали 114,6 тыс., то есть почти 90%. Всего в списки избирателей в регионе были включены 1,18 млн человек, общая явка (и «бумажная», и ДЭГ) составила около 63,2%. Действительными были признаны 737,2 тыс. бюллетеней.

По данным облизбиркома на 18:00 20 сентября (по Грайворонскому округу — на 15:00), самая низкая явка была зафиксирована в муниципалитетах с наиболее сложной оперативной обстановкой. В Шебекинском округе она составила 39,57%, в Грайворонском — 44,98%, в Белгороде — 49,03%. Наиболее высокая явка к этому времени была в Алексеевском округе (84,42%), Прохоровском (82,42%) и Новооскольском, откуда родом господин Шуваев (81,05%).

В ответ на вопрос об итоговой явке и результатах в белгородском облизбиркоме «Ъ-Черноземье» рекомендовали ориентироваться на сайт комиссии — там эти данные не были опубликованы вплоть до позднего вечера понедельника.

Нынешний результат Александра Шуваева оказался ниже показателя его предшественника. На досрочных выборах губернатора Белгородской области в 2021 году Вячеслав Гладков получил 78,79% голосов — на 12,82 процентного пункта больше. Результат господина Шуваева оказался ниже и показателей руководителей других регионов Черноземья на выборах в сентябре 2025 года (8040501): Александр Хинштейн в Курской области получил 86,92% голосов, Евгений Первышов в Тамбовской — 73,84%.

Среди шести глав регионов, избиравшихся в сентябре 2026 года, результат господина Шуваева также оказался самым низким. Для сравнения: в Тыве Владислав Ховалыг получил 90,95%, в Ульяновской области Алексей Русских — около 81%. Ближе всего к показателю господина Шуваева оказался результат другого врио главы приграничного региона — Егора Ковальчука в Брянской области (68,17%). Как и Белгородская, Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины.

Политолог Владимир Слатинов обратил внимание, что в 2026 году воронежские власти отказались от ДЭГ, хотя уже использовали его на губернаторских выборах. По его мнению, причиной стала заметная разница между общим итогом и результатом электронного голосования. «Гусев набрал 78,05%, а в ДЭГ — 59,81%»,— заявил эксперт. Он не исключил, что власти региона решили минимизировать связанные с ДЭГ риски.

Господин Слатинов также напомнил, что на выборах губернатора Курской области в 2024 году Алексей Смирнов получил в ДЭГ немногим более 50%. Специфику результатов он связал с аудиторией онлайн-голосования — бюджетниками, врачами, учителями, представителями научно-преподавательского сообщества и студентами, для которых образ «косноязычного хозяйственника» господина Смирнова был спорным.

«У господина Шуваева та же история. В ДЭГ зашли образованная интеллигенция и жители приграничья. В этом случае онлайн-голосование, являясь в целом спорным явлением на выборах, указывает на реальный баланс»,— продолжил политолог.

По оценке господина Слатинова, в случаях с Александром Гусевым, Алексеем Смирновым и Александром Шуваевым результаты ДЭГ точнее отражали соотношение электоральных предпочтений.

Директор агентства цифровых коммуникаций Gosapp Digital и член Российской ассоциации политических консультантов Захар Рубцов считает, что в случае Белгородской области «деление на электронное и обычное голосование слишком упрощает картину». Он отметил, что из-за оперативной обстановки в приграничье было организовано досрочное голосование, часть участков работала по сокращенному графику, а часть избирателей голосовала вне помещений для голосования:

«Фактически мы имеем несколько групп избирателей, которые голосовали в разных условиях, поэтому напрямую сопоставлять эти массивы довольно сложно».

«По этой же причине я бы не трактовал более низкую явку в Шебекинском или Грайворонском округах исключительно как политический сигнал»,— пояснил эксперт.

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин резюмировал, что не доверять результатам ДЭГ, которые несколько отличаются от общей картины выборов в регионе, «нет оснований»: «Из федерального центра было дано указание, по многим трекам, соблюдать предвыборное законодательство досконально: для легитимизации результата. Так что получилось так, как получилось. Избирком следил за "чистотой" как мог».

Анна Швечикова