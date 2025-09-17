Выборы в Воронежской области: главное, кто прошел по округам

Выборы в Воронежскую областную думу, прошедшие в сентябре 2025 года, завершились уверенной победой «Единой России». Партия власти выиграла во всех 28 одномандатных округах. В справке «Ъ-Черноземье» — полный список депутатов, прошедших в областную думу по округам, а также имена кандидатов, возглавивших партийные списки.

Победители выборов в Воронежскую областную думу по одномандатным округам

По предварительным итогам выборов в областную думу Воронежской области, кандидаты от «Единой России» выигрывают по всем одномандатным округам. В составе нового созыва будут представители бизнеса, силовых структур, медицины, сельского хозяйства и промышленности. Многие из них уже имеют опыт депутатской работы в региональном или муниципальном парламентах.

Округ №1: Михаил Гусев

Окончил Воронежский институт экономики и бизнеса по специальности «Право и организация социального обеспечения», учился в Воронежском государственном техническом университете на экономическом факультете. Карьеру начинал инженером на Заводе ЖБИ №1. Впоследствии возглавил фирму по снабжению заводов ЖБИ, стал исполнительным директором ЗАО «Первый воронежский завод железобетонных изделий». Учредитель строительной организации ООО «Группа компаний "Еврострой"». Стал депутатом Воронежской гордумы в 2015 году. В областной парламент был выбран в 2020 году, возглавлял комитет по имущественным и земельным отношениям.

Окончил воронежский сельхозинститут по специальности «Инженер-механик». Прошел путь от заместителя секретаря обкома ВЛКСМ до начальника областного ГАИ, где проработал рекордные 20 лет. С 2020 года — депутат Воронежской областной думы седьмого созыва, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности.

Окончил Московскую академию менеджмента инноваций по специальности «Менеджмент». Работал руководителем в ряде коммерческих структур, включая ТОО «Предприятие "Янтарь"», АОЗТ «Альд», ЗАО «КФС-ойл». Был помощником депутата Госдумы. Связан с воронежской управляющей компанией «Городской сервисцентр», 37,5% которой принадлежит Виктории (Евгеньевне) Китаевой. Возглавил четвертый созыв после гибели Юрия Титова и продолжил руководить региональным парламентом с 2010 по 2015 год. Депутат облдумы с 2015 года.

Уроженец Донбасса. Участник специальной военной операции, директор Центра тактической подготовки. Вступил в народное ополчение ДНР в 2014 году. Ранее по округу побеждал представитель «Единой России» Владимир Рожков.

Окончил Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. Бурденко. Главный врач санатория имени Дзержинского, доктор медицинских наук. С 2020 года — депутат облдумы, заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту.

Окончил Воронежский авиационный технический колледж и Воронежский архитектурно-строительный университет. С 2003 года работает в АО «ДСК», с 2017 года — заместитель гендиректора по строительному производству. С 2020 года — депутат облдумы, заместитель председателя комитета по строительной политике.

Окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище. Работает в ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. По данным Rusprofile, юридические лица с его участием не зарегистрированы. Ранее от округа избирался топ-менеджер АО «Галерея Чижова» Андрей Климентов («Единая Россия»), осужденный за причинение смерти по неосторожности из-за нарушения правил безопасности на водном транспорте. Он переехал катером купавшегося 77-летнего пенсионера. Мужчина получил смертельное ранение лопастями винта.

Главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр общественного здоровья и медицинской профилактики», кандидат медицинских наук. Является учредителем ВРО ВОД «Матери России» и регионального отделения Общероссийского народного фронта в Воронежской области. Ранее от округа была избрана Елена Губина («Единая Россия»).

Окончил Воронежский авиационный техникум имения Чкалова. Командир отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Воронежской области, участник боевых действий. Ранее избирался депутатом Воронежской гордумы. До него по округу избирался Дмитрий Лукинов («Единая Россия»).

Окончил Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко. Заместитель главного врача по хирургии ВОКБ №1. С 2020 года — депутат облдумы, председатель комитета по охране здоровья.

Выпускник воронежского института МВД РФ по специальности «Юрист». Руководитель территориального центра занятости населения «Молодежный», ветеран спецоперации. По данным Rusprofile, был учредителем фонда помощи детям-сиротам «Забота» и ООО Фирма «Монтажник» (обе ликвидированы). Ранее от округа избирался Андрей Прытыкин («Единая Россия»).

Окончил Воронежскую государственную академию искусств. Актер Воронежского государственного академического театра драмы имени Кольцова. В 2023 году стал руководителем Воронежского концертного зала (ВКЗ), занимает эту должность по сегодняшний день. До него в округе выигрывал Артем Рымарь от партии «Справедливая Россия».

Окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Экономика и социология труда». Заместитель директора по экономике и финансам Нововоронежской атомной станции концерна «Росэнергоатом». Глава Нововоронежа. Ранее округ представлял Владимир Поваров («Единая Россия»).

Окончил Воронежский лесотехнический институт и Ростовскую высшую партийную школу. Кандидат технических наук, профессор. Бывший гендиректор РАО «Воронежавтотранс». Депутат облдумы нескольких созывов, в седьмом созыве — председатель комитета по экологии и природопользованию.

Работал на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах, ФСНП и ФСКН России. С 2012 по 2022 год — главный федеральный инспектор по Воронежской области. В седьмом созыве облдумы был первым заместителем председателя.

Окончил Воронежский государственный аграрный университет. Заместитель гендиректора ООО «ЭкоНива — Продукты питания». С 2020 года — депутат облдумы, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам.

Окончил Воронежский государственный аграрный университет. Работал главным инженером и директором сельскохозяйственных предприятий, генеральный директор АО «Путь Ленина». До него от округа избирался Александр Евсеев («Единая Россия»).

Окончил Воронежскую государственную технологическую академию и Воронежский государственный аграрный университет. Заместитель директора ООО «Бормаш», генеральный директор АО «БМ Холдинг». По данным Rusprofile, владелец петербургского ООО «Завод „Бормаш“». Ранее округ представлял Николай Колосков («Единая Россия»).

Окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Заместитель председателя сельскохозяйственного производственного кооператива Ширяева. Сын владельца Третьяковской птицефабрики и других сельскохозяйственных активов Геннадия Ширяева. Депутат облдумы с 2020 года, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию.

Основатель и руководитель воронежского кондитерского комбината «Сажинский». В седьмом созыве облдумы был председателем комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию.

Окончил Воронежский лесотехнический институт и Воронежскую государственную технологическую академию. С 2011 по 2022 год — глава администрации Бутурлиновского муниципального района, затем — глава района. Ранее от округа в думу входил Игорь Есауленко («Единая Россия»).

Окончил Воронежскую государственную технологическую академию и Воронежский государственный аграрный университет. Исполнительный директор ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж». Ранее от округа избирался Роман Литвинов («Единая Россия»).

Окончил Московский физико-технический институт. Председатель совета директоров ООО «Агромиг». Владеет 10% ООО «Агромиг», 100% АО «Альфа Капитал» и ООО «Сфера». До него от округа избирался Евгений Гапоненко («Единая Россия»).

Окончила Воронежский государственный институт физической культуры и Воронежский государственный технический университет. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту облдумы. Активов и других мест работы не фигурирует.

Окончил Воронежский государственный университет инженерных технологий. Председатель Общественного совета по развитию ТОС Воронежской области. Депутат облдумы шестого созыва, председатель комитета по местному самоуправлению.

Окончил Воронежский государственный аграрный университет. Гендиректор молокопроизводителя ЗАО «Манино». В прошлом созыве — заместитель председателя комитета по аграрной политике.

Окончил Воронежский государственный университет. Директор ООО «Ремстрой Дом». Владелец ряда строительных и аграрных компаний: ООО «Стройподряд», ООО «Стройпартнер», ООО «Лиски Дом», ООО «Лиски Сад», ООО «Юлия», ООО «Тюнс». В седьмом созыве — заместитель председателя комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности.

Окончил Павловское педагогическое училище и Московский государственный социальный университет. Председатель совета стратегического развития компании ООО «Агро-Спутник». Депутат облдумы с 2015 года, в седьмом созыве — председатель комитета по физической культуре и спорту.

По итогам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получает 23 мандата (73,76%), КПРФ — три мандата (9,31%), ЛДПР — один мандат (5,93%), партия «Новые люди» – один мандат (5,63%). Всего в Воронежской областной думе 50 депутатов.

Кандидаты по партийным спискам в Воронежскую областную думу: список от «Единой России»

На первой строчке рейтинга «Единой России» — действующий глава региона Александр Гусев, который ни разу не входил в парламент, предпочитая должности в органах исполнительной власти. На втором месте — председатель облдумы последних двух созывов Владимир Нетесов, который впервые вошел в региональный парламент в 2009 году. Замыкает тройку лидеров партии Юрий Ераховец — Герой России, заслуженный военный штурман РФ, полковник гвардии.

Список кандидатов от КПРФ

Лидером списка КПРФ является первый секретарь обкома и депутат облдумы Андрей Рогатнев, впервые прошедший в региональный парламент в 2005 году. Второе место занимает заместитель руководителя фракции, депутат облдумы Денис Рослик. Третье место у депутата облдумы Олега Спивака, владельца ООО «Авто-спутник импорт».

Список кандидатов от ЛДПР

В тройку ЛДПР вошли лидер партии Леонид Слуцкий, глава воронежского реготделения Наталья Возиянова, которую назначили лишь в начале этого года, а также депутат облдумы Александр Овсяников., председатель облдумского комитета по предпринимательству и туризму, замгендиректора финансовой компании «Аксиома».

Список кандидатов от «Новых людей»

От партии «Новые люди» выдвинуты руководитель местного реготделения Сергей Гурченко, врач-уролог Татьяна Андриевских, а также коммерческий директор ООО «Космос-Нефть-Газ-Энерго» Алексей Ветохин.

Таким образом, выборы в Воронежскую областную думу в сентябре 2025 года сформировали новый состав депутатского корпуса, в котором абсолютное большинство мандатов принадлежит «Единой России». В думу также прошли представители КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» по партийным спискам.

Ульяна Ларионова