Властители дум

В этом году во всех шести регионах Черноземья прошли выборы. Самыми значимыми стали кампании, определившие губернаторов Курской и Тамбовской областей, а также членов белгородской и воронежской облдум. Кроме того, жители макрорегиона голосовали за депутатов четырех парламентов городского уровня в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове. Одним из ожидаемых итогов выборов стали победы участников специальной военной операции. Так, бывший командир отряда в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад» Евгений Первышов избавился от приставки «врио» на посту губернатора Тамбовской области. Гвардии подполковник Константин Кутейников возглавил гордуму Тамбова, военный летчик Андрей Дьяченко — гордуму Воронежа.

Евгений Первышов стал первым выпускником федеральной кадровой программы «Время героев» на губернаторской должности

Фото: Андрей Турчак

С приставкой и без

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, представлявший «Единую Россию» (ЕР), ожидаемо одержал победу на губернаторских выборах с результатом 73,84%, или 311 тыс. голосов. В Курской области от приставки «врио» избавился бывший депутат Госдумы и экс-журналист Александр Хинштейн (ЕР). Он выиграл губернаторские выборы с результатом 86,82%, получив голоса 406,4 тыс. избирателей. Конкурентами обоих были депутаты заксобраний, в Тамбовской области в избирательной кампании также участвовала предпринимательница.

Евгений Первышов стал первым выпускником федеральной кадровой программы «Время героев» на губернаторской должности.

Одним из основных векторов его политики стало назначение других участников СВО в региональные органы власти. Так, в первый месяц работы в Тамбовской области он передал пост руководителя аппарата правительства региона своему бывшему коллеге по администрации Краснодара и боевому офицеру Валерию Карасеву. В октябре 2025 года советником губернатора по вопросам «координации взаимодействия с предпринимателями» был назначен ветеран спецоперации, выпускник «Времени героев» Сергей Нефедов. Советником, курирующим работу с фондом «Защитники Отечества», стала вдова участника СВО и Героя России Артура Лапшина — Ольга Лапшина. Также имеющий военный бэкграунд Александр Саянов был назначен и.о. директора департамента административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата облправительства.

Критике господина Первышова чаще всего подвергается коммунальная сфера. В ходе своей первой пресс-конференции в конце 2024 года он заявил, что по приезде в область больше всего был поражен проблемой мусора.

Спустя год стало известно, что губернатор добивается перевода регоператора по обращению с отходами и крупнейшего игрока местного коммунального рынка — АО «Тамбовская сетевая компания» — под 100%-ный контроль региона. В ноябре 2025 года господин Первышов, отвечая на вопрос о вновь сорванных сроках строительства канализационного коллектора на набережной в центре Тамбова, заявил, что в области «нет ни одного приличного концессионного соглашения, честно направленного на защиту интересов региона и населения». Он добавил, что по всем заключенным ранее концессиям расследуются уголовные дела.

В сфере экономики стоит выделить работу обновленной команды над созданием особой экономической зоны (ОЭЗ). В 2022 году бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров говорил, что «для начала нужно понять, будет ли ОЭЗ востребована у бизнеса». В начале 2025-го Евгений Первышов представил проект министру экономразвития РФ Максиму Решетникову. Инициатива получила одобрение на федеральном уровне. Предварительный объем инвестиций — 20 млрд руб. По словам господина Первышова, уже более десяти инвесторов интересуются возможностью стать резидентами ОЭЗ.

В конце июля предшественника Евгения Первышова — Максима Егорова — взяли под стражу по обвинению в получении взятки.

Действующий глава региона прокомментировал эти события только на пресс-конференции в начале ноября. «Не могу сказать, что я был готов к тому, что у предшественника будут происходить серьезные неприятности. Не прогнозировалось, что это будет происходить»,— сказал господин Первышов и отметил, что пока не планирует освящать свой кабинет по примеру курского коллеги Александра Хинштейна. Тот пригласил в облправительство священника после появления информации о возбуждении уголовного дела о хищениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной в отношении бывшего губернатора Алексея Смирнова. Господин Хинштейн объяснил свой поступок тем, что в кабинете «накопилось много греховности».

Одной из важных черт политики Александра Хинштейна является сохранение имиджа борца с коррупцией, который он заработал еще как депутат Госдумы. Спустя полтора месяца после его назначения в регион подал в отставку врио первого замгубернатора Алексей Дедов, который впоследствии стал одним из ключевых фигурантов дела о хищениях при возведении фортификаций. В конце августа господин Хинштейн заявил о задержании одного из новичков в своей команде — Владимира Базарова, которого обвинили в хищениях при возведении белгородской линии обороны (до Курской области он курировал строительство в соседнем регионе). В начале сентября стало известно и о его отставке.

Кроме того, с весны 2025 года Александр Хинштейн начал кампанию против чиновников с судимостью. К началу декабря было уволено 12 таких сотрудников.

В первую неделю работы в Курской области господин Хинштейн заявил, что не настроен на «революционные шаги» и резкие кадровые изменения. При этом помимо Алексея Дедова в начале 2025 года правительство покинули еще три врио замгубернатора — Сергей Стародубцев (сельское хозяйство), Роман Денисов (строительство) и Андрей Белостоцкий (здравоохранение). В апреле произошла еще одна громкая отставка — «по семейным обстоятельствам» уволился мэр Курска Игорь Куцак, который неоднократно подвергался жесткой критике со стороны нового руководителя области. Весной же заявление об увольнении по собственному желанию написал курировавший экологию врио замгубернатора Константин Поляков.

Спустя почти год на посту главы Курской области Александр Хинштейн реформировал структуру правительства региона. Он сократил количество министерств с 24 до 17, упразднил должности пяти заместителей председателя правительства и увеличил количество вице-губернаторов с шести до восьми.

В своей команде господин Хинштейн сформировал так называемый «самарский блок» из чиновников и общественных деятелей, с которыми он ранее работал в Самарской области как депутат Госдумы от региона.

Не мог Александр Хинштейн обойти стороной и восстановление приграничья Курской области, которое частично контролировалось ВСУ с августа 2024 года по апрель 2025-го. Вместе с госкорпорацией «ВЭБ. РФ» курские власти решили сдавать участки в пострадавших муниципалитетах в аренду для строительства коттеджных поселков. Часть домов в них предоставят обладателям жилищных сертификатов. Кроме того, по поручению президента Владимира Путина господин Хинштейн совместно с правительством РФ разработал программу восстановления и развития приграничья. Кабмин принял ее. Год назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что на восстановление инфраструктуры в пострадавших муниципалитетах может уйти два года.

В сентябре 2025 года стало известно о планах по выделению из федерального бюджета 80 млрд руб. на соответствующие работы в Курской, Белгородской и Брянской областях в 2025–2027 годах.

Одним из крупнейших направлений в политике Александра Хинштейна можно назвать продолжение работы над свободной экономической зоной (СЭЗ). Закон о ее создании в регионе действует с 2024 года. В планах у губернатора расширить преференциальную зону на всю область. Всего власти рассчитывают реализовать 40 инвестпроектов на общую сумму 295 млрд руб. Благодаря этому к 2030 году в областной бюджет могут поступить 15,4 млрд руб. налогов.

Полковники в парламентах

По итогам сентябрьских выборов в гордуму Тамбова впервые избрался гвардии подполковник Константин Кутейников, который после очередного ранения прошел обучение по программе «Время героев». Во время избирательной кампании он возглавлял партийный список ЕР. В прошлом году офицер проходил стажировку в облправительстве под наставничеством Максима Егорова. В конце сентября 2025 года Константин Кутейников практически единогласно был избран председателем гордумы.

Гордуму Воронежа возглавил военный летчик, полковник запаса, Герой России Андрей Дьяченко. Он также в этом году впервые избрался в горпарламент во главе партийного списка ЕР. На первом же заседании еще один новый депутат и участник СВО, владелец местной охранной компании «Волк-безопасность» Михаил Гамбург предложил свою кандидатуру на пост вице-спикера, однако новый председатель не поддержал своего однопартийца и предложил сохранить пост Олегу Черкасову. Господин Гамбург раскритиковал эту идею, напомнив спикеру о скандале, который произошел летом. В августе СМИ сообщали, что депутаты якобы получают от господина Черкасова письма о необходимости сделать пожертвования в пользу «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На первом же заседании новой воронежской гордумы участник СВО Михаил Гамбург выступил против пожертвований в пользу «Единой России»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На первом же заседании новой воронежской гордумы участник СВО Михаил Гамбург выступил против пожертвований в пользу «Единой России»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После перепалки было анонсировано внутрипартийное разбирательство, о результатах которого не сообщалось. Господина Черкасова большинством голосов оставили на посту зампредседателя гордумы.

Еще больше единороссов

Воронежскую областную думу впервые возглавил бывший глава Бутурлиновского района Юрий Матузов, избравшийся в регпарламент от «Единой России». В регионе партия получила самый высокий результат в стране среди субъектов, где в сентябре выбирали членов заксобраний. ЕР усилила превосходство в региональном парламенте еще на три мандата, получив 51 кресло из 56.

В Белгородской области «Единая Россия» получила второй результат в стране: в очередном созыве облдумы у партии власти снова будет 46 мандатов из 50. На посту спикера регпарламента продлили полномочия единоросса Юрия Клепикова.

Сохранила позиции и председатель горсовета Липецка Евгения Фрай, представляющая ЕР.

По итогам выборов партия власти получила в горпарламенте 32 мандата из 36. В Орле сменился спикер городского совета — его возглавил единоросс и бывший зампредседателя Владимир Негин. По итогам избирательной кампании ЕР взяла 20 одномандатных округов из 28.

«Имиджевая история»

По мнению политолога Владимира Инютина, приход участников СВО во власть может обновить управленческую элиту и повысить ее авторитет в глазах избирателей, но одновременно таит риск снижения компетентности. «Важный вопрос: будет ли это обновление реальным или во власть придут прежние представители региональной элиты, которые просто провели несколько месяцев в рядах вооруженных сил, даже не участвуя в реальных боевых действиях. К сожалению, иногда мы такие примеры видим»,— считает эксперт.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что на сегодня назначения ветеранов спецоперации в органы власти — прежде всего «имиджевая история», поскольку речь идет о штучных статусных позициях. «Чтобы занять должность губернатора, вице-губернатора, вице-премьера или министра регионального правительства, требуется все-таки достаточно высокий уровень профессионализма. И региональные, и федеральные власти, несмотря на провозглашенный курс на интеграцию участников СВО, это прекрасно понимают»,— считает эксперт.

Господин Слатинов добавил, что на среднем уровне таких кадровых ротаций может быть больше, но и это кардинально не изменит стиль управления. На его взгляд, главный смысл процесса заключается в открытии социальных лифтов.

Алина Морозова