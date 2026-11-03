«Совкомфлот» готовят к отплытию

Подготовка к сделке началась в условиях благоприятной конъюнктуры для морских перевозчиков нефти. Как отмечает директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов, к концу октября ставки фрахта нефти достигли исторических пиков практически на всех основных мировых маршрутах, продемонстрировав на ряде направлений девятикратный рост. По его словам, индексы ЦЦИ, отражающие стоимость фрахта российской нефти, в течение осени несколько раз обновляли максимумы на ключевых направлениях. «Показательной особенностью момента стал рост рыночного диапазона ставок, временами превышавшего несколько миллионов долларов, что отражало и высокую волатильность рынка, и возросшую значимость деталей каждой конкретной поставки, влияющих на стоимость фрахта»,— говорит господин Соколов.