«Совкомфлот» готовят к отплытию
Росимущество начало подготовку к продаже 7,8% «Совкомфлота»
Государство готовится продать 7,8% минус одна акция «Совкомфлота», крупнейшей судоходной компании России, занимающей 15% в перевозах нефти и нефтепродуктов из портов РФ. Сделка может быть закрыта в период рекордных ставок фрахта на транспортировку сырья. При этом, по мнению аналитиков, продажа пакета рыночной стоимостью более 15 млрд руб. без существенного дисконта может потребовать привлечения крупных институциональных инвесторов.
Росимущество с 3 по 17 ноября проведет отбор организатора продажи 7,8% минус одной акции «Совкомфлота», говорится в сообщении агентства. Участник должен иметь опыт размещения акций на фондовом рынке и входить в перечень лиц, уполномоченных организовывать продажу государственного имущества. Подавший заявку обязывается провести рыночную оценку стоимости пакета, заключить договор купли-продажи и предоставить отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет.
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в перевозке углеводородов. В 2024 году на компанию пришлось 15% перевозок нефти и нефтепродуктов из российских портов, сообщал глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов в интервью «РИА Новости». За первую половину 2026 года выручка группы на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 61%, до $809 млн, EBITDA — более чем вдвое, до $547 млн.
Чистая прибыль за период составила $284 млн против убытка $435 млн годом ранее. Чистый долг группы за полугодие вырос с $359 млн до $678 млн.
На конец 2025 года, сказано в отчетности «Совкомфлота», государство владело 82,8% акций, 1,7% принадлежало подконтрольной обществу компании, 15,5% — в свободном обращении (free-float). Таким образом, доля государства в результате сделки может сократиться примерно до 75%. На вечер 2 ноября акции компании на Московской бирже стоили 87,5 руб. за бумагу, к 14:40 3 ноября одна акция подешевела до 84,2 руб. Следовательно, выставленный на продажу пакет можно оценить в 16,2–15,6 млрд руб. Текущая капитализация «Совкомфлота» составляет 200,75 млрд руб.
Подготовка к сделке началась в условиях благоприятной конъюнктуры для морских перевозчиков нефти. Как отмечает директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов, к концу октября ставки фрахта нефти достигли исторических пиков практически на всех основных мировых маршрутах, продемонстрировав на ряде направлений девятикратный рост. По его словам, индексы ЦЦИ, отражающие стоимость фрахта российской нефти, в течение осени несколько раз обновляли максимумы на ключевых направлениях. «Показательной особенностью момента стал рост рыночного диапазона ставок, временами превышавшего несколько миллионов долларов, что отражало и высокую волатильность рынка, и возросшую значимость деталей каждой конкретной поставки, влияющих на стоимость фрахта»,— говорит господин Соколов.
Пакет в 7,8% представляет собой значительный объем для российского рынка, поэтому одним из главных условий успешной сделки станет размер дисконта к биржевой цене, говорит управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. «В предыдущих сделках по продаже государственных пакетов Сбербанка, ВТБ и АЛРОСА он достигал 10%, однако они проходили до 2022 года, когда на рынке присутствовали иностранные инвесторы»,— указывает он.
В нынешних условиях дисконт может оказаться выше, но государство вряд ли заинтересовано в существенном снижении цены, поэтому для сделки потребуется привлечь крупных институциональных инвесторов, считает аналитик.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отмечает, что реализация акций на открытом рынке с дисконтом может оказать давление на их стоимость, причем рынок уже закладывает эти риски в цену бумаг. Ведущий портфельный аналитик «Т-Банк Инвестиций» Александр Мартынов считает факт начала процесса приватизации доли владения «Совкомфлота» позитивным. Продажа госпакета, по его словам, позволит увеличить free-float в 1,5 раза, что повысит ликвидность бумаг.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев в мае 2026 года говорил, что осенью может состояться два-три SPO компаний, где государство владеет акциями. Аналитики допускали, что речь может пойти об НМТП, «Аэрофлоте» и «Совкомфлоте». В июне Росимущество выбрало Sber CIB организатором торгов по продаже 23,76% «Аэрофлота». В конце сентября господин Моисеев заявил, что сделка может пройти до конца 2026 года или в 2027 году, в зависимости от рыночной конъюнктуры.