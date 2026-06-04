Новые думы о главных

В Черноземье этой осенью будут избраны новые созывы четырех законодательных собраний: в Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. Судя по результатам предварительного голосования «Единой России» (ЕР), их составы в среднем могут обновиться на 30–40%, при том, что основной костяк действующих депутатов с большой вероятностью переизберется. Победителями праймериз в четырех регионах стали лишь пять участников специальной военной операции (СВО) из двух сотен финалистов. Эксперт отмечает, что итоги предварительного голосования в регионах Черноземья отражают комбинацию федеральных установок на обновление и локальных задач местных губернаторов по перенастройке областных парламентов.

На праймериз ЕР в Черноземье «профессиональные» депутаты выступили заметнее, чем заявившиеся участники спецоперации

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для участия в отборе кандидатов на выборы в Курскую облдуму было подано 278 заявлений. Согласно итоговым результатам, 12 действующих парламентариев победили в одномандатных округах, еще восемь заняли лидирующие позиции по партийным спискам. Таким образом, в праймериз приняли участие 60% действующих депутатов. В новый созыв Курской облдумы войдут 24 одномандатника и 21 «списочник», тогда как раньше по округам избиралось 23 депутата, а по спискам — 22.

Согласно итогам праймериз липецкого отделения ЕР, в процедуре отбора кандидатов в местный облсовет принял участие 261 человек. Из 25 действующих депутатов облсовета 13 стали победителями в голосовании по одномандатным округам, еще 7 стали лидерами в голосовании по спискам. Таким образом, Липецкая область продемонстрировала самый высокий показатель представительства действующих парламентариев в итоговых списках — 80%. Напомним, в новом созыве облсовета количество парламентариев сократится с 42 до 36: количество «списочников» сократится с 14 до 9, а «одномандатников» — с 28 до 27.

На выдвижение в Орловский облсовет претендовали 86 участников праймериз. Из 27 действующих депутатов облсовета от ЕР 14 стали лидерами в голосовании по территориям, которые соответствуют одномандатным округам и региональным группам. Таким образом, в праймериз приняли участие 50% действующих парламентариев. Новый созыв облсовета, как и предыдущий, будет формироваться из 25 «списочников» и 25 «одномандатников».

В Тамбовской области на выдвижение на выборы в местную облдуму в праймериз претендовали 348 человек. Из 39 действующих депутатов облдумы 14 стали победителями голосования по одномандатным округам, а 10 стали лидерами по региональным группам. Таким образом, в праймериз приняли участие 60% действующих парламентариев. Новый созыв облдумы, напомним, будет формироваться, как и ранее: из 25 «списочников» и 25 «одномандатников».

В списках победителей, по наблюдениям «Ъ-Черноземье», не оказалось ни одного действующего сенатора от заксобраний трех регионов Черноземья, которых в Совете Федерации представляют единороссы.

Таким образом, после осенних выборов в верхнюю палату не пройдут Александр Брыксин и Александр Никитин, которые с 2021 года соответственно представляют Курскую и Тамбовскую области. Липецкий сенатор Максим Кавджарадзе после 15 лет работы может перейти в новый созыв Госдумы: он стал победителем праймериз по выдвижению в парламент по спискам ЕР.

В Орловской области также после выборов может смениться представитель облсовета в сенате: по данным коммуниста Василия Иконникова, которые приводило издание «Орелтаймс», место может занять депутат облсовета от КПРФ Андрей Фролов.

Кроме того, среди участников праймериз не оказалось двух из четырех председателей парламентов.

Так, спикеры Курской облдумы и Липецкого облсовета — Николай Жеребилов и Владимир Сериков — стали победителями в предварительном голосовании по одномандатным округам. Среди участников праймериз нет спикера Евгения Матушкина, который руководит Тамбовской облдумой с 2015 года. Также он не вошел в общеобластную часть списка ЕР, который возглавил Герой России, участник СВО и выпускник программы «Время героев» Иван Болдырев. В Орловской области среди участников праймериз также не оказалось председателя Леонида Музалевского, работающего спикером с 2011 года. Он может возглавить общеобластную часть списка, которая к сегодняшнему дню еще не анонсировалась.

Всего, по подсчетам «Ъ-Черноземье», в четырех регионах победителями праймериз стали пять участников СВО

В Курской области победителями по одномандатным округам стали действующий депутат Дмитрий Гулиев, который принимал участие в боевых действиях, и сотрудник центра обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны Иван Долгополов, а по региональным группам победу одержали рыльский депутат Владимир Куцев и военнослужащий Андрей Милютин. В остальных регионах участники СВО занимали первые места лишь по одному разу. Наиболее известным среди них стал депутат горсовета Орла и племянник экс-губернатора Егора Строева Владимир Строев, который примет участие в выборах в облсовет.

Политолог Владимир Слатинов считает, что итоги предварительного голосования в регионах Черноземья отражают комбинацию федеральных установок и локальных задач местных губернаторов: «С одной стороны, действует очевидный транслируемый партийным менеджментом федеральный тренд на обновление, появление новых лиц и продвижение участников СВО. С другой стороны, в случае губернаторов Курской и Тамбовской областей Александра Хинштейна и Евгения Первышова, которые с 2024 года перенастроили под себя исполнительную и муниципальную вертикали, происходит переформатирование законодательной власти под собственное видение баланса групп интересов».

Эксперт не исключает, что с разной вероятностью в этих регионах возможна смена руководства дум, особенно в Тамбовской области, где в прошлом году ветеран СВО возглавил гордуму облцентра после выборов нового созыва. В целом глобальный обновленческий тренд виден по неучастию действующих сенаторов в процедуре предварительного голосования.

В Липецкой и Орловской областях, где губернаторы работают уже не первый срок, логика кампании принципиально иная, считает Владимир Слатинов. По его оценке, в этих регионах речь идет не о радикальной перенастройке, а о «докрутке» политических систем под изменившиеся обстоятельства.

В Липецкой области она связана с оптимизацией числа депутатов и подготовкой к возможной непростой борьбе с коммунистами, а в Орле — с ростом местных игроков, претендующих на статусное представительство, в том числе в Совете Федерации.

Сергей Толмачев