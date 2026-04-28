Красный день не настанет

Мэрии Воронежа и Липецка отказали местным обкомам КПРФ в проведении первомайских мероприятий. В первом случае власти сослались на оперативную обстановку в регионе, а во втором — на испытания подземных труб. При этом ряд патриотических и праздничных мероприятий в облцентрах все же запланированы в отличие от Белгорода и Курска, где не будет никаких уличных акций. В Орле и Тамбове демонстрации с участием коммунистов согласованы. Политолог считает, что на фоне грядущих выборов в Госдуму и регпарламенты существует «негласная установка» не давать КПРФ активно использовать публичные акции в свою пользу.

Сторонники и члены КПРФ в 2026 году, вероятно, не смогу пройти шествием в Воронеже (на фото — первомайская демонстрация в 2017 году)

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Липецке мэрия не согласовала местному отделению КПРФ первомайскую демонстрацию и митинг — по словам представителей партии, впервые в современной истории. Первый отказ последовал 20 апреля после того, как коммунисты уведомили властей о планах провести акции в центре города. Мэрия не утвердила маршрут, сославшись на «гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей», и предложила организовать мероприятия на окраине облцентра.

Коммунисты не согласились с переносом и обжаловали решение мэрии в суде. По их мнению, в ответе властей отсутствовали конкретные причины, по которым акции невозможно провести в центре. 27 апреля Советский райсуд Липецка поддержал доводы местного обкома КПРФ и признал отказ в согласовании первомайской демонстрации и митинга незаконным. Как пояснили в суде, мэрия не доказала, что испытания глубоко залегающих под землей труб создают угрозу для жизни участников мероприятий.

Однако 28 апреля местный обком КПРФ сообщил, что мэрия, несмотря на судебное решение, по-прежнему считает гидравлические испытания достаточным основанием для отказа в согласовании первомайских акций в центре. Коммунисты заявили, что все равно проведут акции 1 мая в Липецке, и подали второй иск к администрации города. Его рассмотрит завтра в 14:00 Советский райсуд.

Представители партии добавили, что будут добиваться привлечения сотрудников мэрии к ответственности за воспрепятствование проведению публичных мероприятий.

«Понятно, для чего это делается — затянуть время, не дать возможности подготовиться и оповестить липчан о мероприятиях. Но тут важно и другое. Власть демонстрирует не только готовность нарушать закон, но и явное неуважение к суду. Хотя мы прекрасно понимаем, что все решения принимаются не на Советской, а в здании облправительства»,— заявил второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев.

Пресс-секретарь мэрии Липецка не ответила на звонки и сообщения «Ъ-Черноземье».

В пресс-службе облправительства пояснили «Ъ-Черноземье», что согласование публичных мероприятий относится «к полномочиям муниципальной власти, закрепленным законом». Там добавили, что 1 мая в Липецке и районах области планируется проведение субботников, праздничных программ в парках и у Домов культуры.

В Воронеже местному отделению КПРФ городские власти тоже не согласовали проведение первомайских мероприятий, сославшись на оперативную обстановку в регионе, сообщил «Ъ-Черноземье» первый секретарь воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев.

Он назвал такое решение «ошибочным»: «Это попытка спрятаться в некоем коконе, нежели раскрыться и сказать всем нашим врагам, что мы вместе».

Будет ли обжаловано решение мэрии, воронежские коммунисты пока не решили. Они планировали провести шествие и митинг, посвященные правам трудящихся и поддержке СВО.

При этом в облцентре 1 мая планируется патриотическая акция по закладке капсулы времени с посланием молодежи будущего. Ее проведут молодежные и волонтерские организации: «Молодая гвардия», Общероссийский народный фронт, «Волонтерская рота» и «Волонтеры Победы». Место и время проведения мероприятия власти пока определяют, пояснили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве. Других акций в облцентре не запланировано.

В Белгороде первомайские мероприятия проводиться не будут из-за оперативной обстановки, сообщил «Ъ-Черноземье» секретарь местного обкома КПРФ по идеологии Василий Шевляков.

В Курске также не планируется проведение массовых уличных мероприятий на 1 мая, так как в регионе сохраняется режим контртеррористической операции, уточнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства. При этом в библиотеках города состоятся книжно-иллюстративные экспозиции «Весна! Труд! Единство!», а в центрах досуга устроят благотворительные кинопоказы. Также 1 мая в Парке пионеров состоится церемония открытия регионального проекта «Спортивные сезоны Курской области» «в присутствии ограниченного числа участников». В курском обкоме КПРФ не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

В Орле на площади Ленина 1 мая в 10:00 запланирована общегородская демонстрация с участием профсоюзов и всех партий, в том числе «Единой России» и КПРФ, пояснил «Ъ-Черноземье» первый секретарь орловского обкома КПРФ Василий Иконников. Ожидается, что колонна коммунистов выйдет на акцию в составе 200 человек с собственными лозунгами и транспарантами.

В пресс-службе правительства Орловской области «Ъ-Черноземье» уточнили, что в 9:00 на площади Ленина в облцентре также запланирован парад сельскохозяйственной техники, а в городском парке будет работать ярмарка «Сделано в России. Выбираем орловское».

В Тамбове коммунисты также планируют провести первомайские акции на площади Ленина, сообщил «Ъ-Черноземье» первый секретарь местного обкома КПРФ Андрей Жидков. «Любое согласование идет из соответствующего заявления. Мы будем проводить свои мероприятия»,— ответил господин Жидков на вопрос о том, согласованы ли акции с властями. В пресс-службе правительства Тамбовской области заявили «Ъ-Черноземье», что крупных публичных мероприятий в облцентре и районах 1 мая не планируется.

Политолог Владимир Слатинов поясняет, что существует федеральная установка «не давать коммунистам слишком активно использовать публичные акции в свою пользу на фоне фактически стартовавшей избирательной кампании»: «В Липецке эта установка накладывается на особые отношения региональной власти с местным обкомом КПРФ, который ее последовательно критикует, а та отвечает коммунистам взаимностью».

«Не могу сказать, что воронежские коммунисты слишком противостоят местной власти — речь, скорее, о выполнении этой же негласной установки. В других регионах Черноземья многое зависит от местной специфики»,— отмечает политолог.

Господин Слатинов добавляет, что региональные власти будут преподносить первомайский праздник как «идею партнерства и единства трудящихся, государства и бизнеса». «Речь идет о мобилизации ради успеха России прежде всего на внешнеполитическом, но и на внутреннем фронте тоже».

Вчера на заседании оперштаба Воронежской области региональные власти выдали рекомендацию проводить все мероприятия на майских праздниках в «ограниченном формате» в связи с продолжающимися и даже активизирующимися атаками украинских БПЛА на регион.

Егор Якимов