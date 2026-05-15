Перемены местного значения

«Единая Россия» завершила регистрацию кандидатов на предварительное голосование перед выборами в новый созыв Государственной думы. В шести регионах Черноземья всего в праймериз решили поучаствовать 175 человек. Среди них есть действующие представители местных органов власти, работники бюджетной сферы и участники специальной военной операции (СВО). Из 19 парламентариев нынешнего созыва в качестве кандидатов зарегистрированы 11.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Среди кандидатов в Госдуму от Воронежской области, судя по активности на праймериз, ожидаются лишь косметические изменения

Согласно сайту предварительного голосования, наибольшее число кандидатов зарегистрировано в самом крупном регионе Черноземья — Воронежской области. Здесь в праймериз решили поучаствовать 53 человека. Среди них пять действующих депутатов Госдумы: избранные по одномандатным округам зампред парламента Алексей Гордеев, основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарев и создатель ассоциации «Галерея Чижова» Сергей Чижов, а также замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко и глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин, прошедшие в парламент по спискам. Среди зарегистрированных кандидатов не оказалось лишь одного действующего депутата Андрея Маркова, который до избрания в Госдуму работал в правительстве Воронежской области. В этот раз Воронежская область будет представлена только тремя одномандатными округами.

Среди участников праймериз от Воронежской области есть восемь участников СВО. Наиболее известным среди них является Игорь Гончаров, который в 2008–2010 годах возглавлял исполком местного отделения «Единой России», а после работал в аппаратах правительств Москвы и России. В 2025 году он служил в отряде «Барс-32» имени Павла Судоплатова. Помимо него в списке есть действующие военнослужащие Александр Рубцов, Сергей Скомороха и Сергей Филатов. Также в числе кандидатов — депутаты местных парламентов, например областные депутаты Марина Андрейчук и Иван Мошуров, а также депутат гордумы Воронежа Андрей Зачупейко.

Вторым по количеству участников предварительного голосования стала Липецкая область. Здесь зарегистрированы 36 кандидатов. Среди них есть только один действующий депутат от региона Татьяна Дьяконова, избранная в прошлый созыв по спискам. Область будет представлена двумя одномандатными округами, по которым ранее избрались бывший спикер облсовета Дмитрий Аверов и экс-председатель Горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко, умерший в 2025 году. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», губернатор Игорь Артамонов ранее представил своих фаворитов на мандаты от региона: помимо госпожи Дьяконовой он поддержал члена Совета Федерации от Липецкой области Максима Кавджарадзе и вице-губернатора Сергея Курбатова.

Среди липецких участников праймериз три участника СВО: военный пенсионер Валерий Еремеев, а также действующие заместитель командира взвода Андрей Расторгуев и командир отделения мобильных средств связи Сергей Рыжков. Также в списке кандидатов оказались действующие и бывшие политики, например спикер облсовета Владимир Сериков и бывший вице-губернатор Николай Тагинцев.

На третьем месте по количеству участников праймериз оказалась Белгородская область, где на предварительное голосование зарегистрировались 34 кандидата, в том числе все действующие парламентарии: Никита Румянцев, Валерий Скруг и Наталия Полуянова, ранее избиравшиеся депутатами облдумы, а также президент фонда «Поколение» Андрей Скоч. Помимо них в списке есть действующие депутаты облдумы, например участвовавший в СВО Герой России Вячеслав Воробьев и главврач Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского Светлана Немцева. Кроме господина Воробьева, на праймериз выдвинуты два участника СВО: командир роты Дмитрий Лихошерстов и заместитель командира батальона по тылу Анатолий Човган.

В Курской области, где для участия в праймериз зарегистрированы 25 человек, нет трех действующих парламентариев — Екатерины Харченко, Ольги Германовой и Ивана Солодовникова. Местный губернатор Александр Хинштейн перед окончанием подачи заявок на участие так же как и его липецкий коллега выделил своих фаворитов — главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василия Пискарева, который сейчас представляет в парламенте Республику Мордовия, а также летчика-космонавта и Героя России Александра Горбунова. Кроме них в списке кандидатов есть местные депутаты — зампред облдумы Константин Комков и Алексей Золотарев.

Всего от Курской области на предварительное голосование зарегистрированы четыре участника СВО. Один из них — нынешний военный пенсионер Сергей Телегин, который стал добровольцем в 66 лет и служил в 2023–2025 годах в разведывательно-штурмовой бригаде «Ветераны», а также участвовал в освобождении Суджи. Кроме того, на выдвижение в Госдуму претендует замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков.

В Тамбовской области в качестве участников праймериз зарегистрированы 18 кандидатов. Среди них есть действующий парламентарий Тамара Фролова, которая возглавляла в регионе территориальный фонд медицинского страхования, и нет избранного в прошлый созыв основателя агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"» Александра Полякова. Среди участников праймериз есть депутаты местной облдумы Константин Черкасов и Сергей Хаустов. В Тамбовской области на избрание в Госдуму претендует только один участник СВО — действующий начальник штаба мотострелкового батальона Игорь Гончаров.

Наименьшее количество кандидатов на праймериз представлено в Орловской области, где есть только девять человек. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», по единственному округу от региона в новый созыв вместо бывшего ректора Орловского госуниверситета Ольги Пилипенко может баллотироваться сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Александр Бирюков. На данный момент он является одним из участников праймериз с наиболее высоким статусом — господин Бирюков занимает пост вице-губернатора Орловской области и руководит представительством региона при правительстве РФ. От региона на участие в праймериз зарегистрированы два участника СВО — пенсионер Леонид Ветров и действующий военнослужащий Михаил Нимак.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму пройдет с 25 по 31 мая.

Сергей Толмачев