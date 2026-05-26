«Не только Жириновский»

Реготделения КПРФ и ЛДПР прокомментировали «Ъ-Черноземье» запрет на использование в агитации умерших и вымышленных людей, принятый воронежской облдумой первой в Черноземье. Коммунисты заявили, что изменения носят дискриминационный характер, и назвали их «выхолащиванием креативности». В ЛДПР, напротив, поддержали запреты из-за «повсеместных дипфейков». В самой облдуме указывают, что изменения приняли, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Политолог считает, что от ограничений пострадают именно эти две партии, а другие — их почти не заметят.

Сильнее всего введенные ограничения скажутся только на двух партиях, считают эксперты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Руководители фракций парламентской оппозиции в воронежской облдуме по просьбе «Ъ-Черноземье» оценили принятый 21 мая закон об изменениях в избирательном праве, которые, в частности, предусматривают запрет на использование в предвыборной агитации изображений и голосов умерших и вымышленных людей. Воронежская область стала первым регионом Черноземья, где ограничения были приняты вслед за федеральным центром.

Глава фракции КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев в ходе обсуждения закона заявил, что данные изменения «носят явно дискриминационный характер». «Это не смешно. Это очень серьезно. Этими изменениями в федеральное законодательство открывается окно Овертона (как немыслимое становится общепринятой нормой.— «Ъ-Черноземье»), которое коснется всех конструктивных политических партий, не только оппозиционных»,— сказал господин Рогатнев.

Представитель КПРФ на заседании облдумы отметил, что считает необходимым принять законопроект только в первом чтении, а затем создать комиссию, которая бы «отработала, как нивелировать эти запреты». Он также добавил, что фракция коммунистов не поддержит данные изменения. Однако закон был все же принят в двух чтениях.

В разговоре с «Ъ-Черноземье» Андрей Рогатнев назвал ограничения «выхолащиванием креативности и усилением административного ресурса».

«Наши старшие товарищи из фракции КПРФ в Госдуме также не поддержали принятие аналогичного федерального закона. Мы партия с более чем 120-летней историей, и у нас есть популярные образы, которые использовались в избирательных кампаниях: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и советские военачальники. К тому же использование искусственного интеллекта широко сегодня вошло в избирательные технологии. Одним только административным ресурсом привлечь избирателя на участки сложно, и последние выборы в регионе это показали (явка на выборах в гордуму Воронежа в 2025 году составила менее 20%.— «Ъ-Черноземье»)»,— отметил господин Рогатнев.

Руководитель фракции ЛДПР в облдуме Наталья Возиянова пояснила «Ъ-Черноземье», что фракция ЛДПР в Госдуме была одним из инициаторов принятия аналогичного закона на федеральном уровне:

«С нашей стороны региональный закон также был поддержан, так как во время повсеместных дипфейков он необходим».

«Безусловно, мы являемся наследниками основателя партии Владимира Жириновского и опираемся на его заветы, но по факту ЛДПР — не только Жириновский. Это огромная команда, которая работает для людей в реалиях сегодняшнего дня. Изображение Владимира Вольфовича не является ключевым в нашей агитации, и принятый закон не несет такого ущерба, как для других политических партий»,— отметила глава фракции Возиянова.

В пресс-службе самой облдумы «Ъ-Черноземье» пояснили, что ограничения в агитации были приняты, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. «Будут вводить и в других регионах»,— добавили там.

Согласно принятым на федеральном и региональном уровнях изменениям, теперь на агитационные материалы можно помещать только портреты самого кандидата или иного живого совершеннолетнего человека с его письменного согласия.

Политикам также запрещается использовать в агитации голоса ушедших из жизни и несуществующих людей, в том числе созданные с применением искусственного интеллекта.

Кроме того, если в материалах кандидатов используются изображения и голоса лиц, «аффилированных с иностранным агентом», то они должны сопровождаться соответствующей маркировкой. Из текста пояснительной записки к законопроекту следует, что он направлен на «противодействие недобросовестному использованию информационных технологий».

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит аналогичные ограничения в предвыборной агитации. В частности, по нему разрешается использовать созданные искусственным интеллектом образ и голос физического лица только при наличии его письменного согласия.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что принятые воронежскими депутатами нормы имеют «определенный политический подтекст». «Основной политической силой, которая пострадает от этого закона, являются коммунисты. Значимая часть символического капитала, на который опирается КПРФ в своих избирательных кампаниях, связана с советскими символами, включая фигуры вождей СССР. Именно на этот капитал и направлены эти нормы. Правда, страдают не только коммунисты, но и ЛДПР. Владимир Жириновский, как говорят, до сих пор ведет избирательную кампанию»,— пояснил политолог.

Господин Слатинов добавил, что решение можно назвать «понятным»: «Коммунисты сегодня не боятся выступать против многих решений власти, в том числе тех, которые их ущемляют. Более того, мы видим достаточно активную кампанию по стране, направленную против КПРФ и ее отделений в ряде регионов. В случае Черноземья — это Липецкая область. Примечательно, что коммунисты, протестуя против норм, направленных на них, подчеркивают этот факт и пытаются тем самым приобрести симпатии оппозиционно настроенного электората. ЛДПР, к примеру, воздерживается от подобных публичных жестов».

При этом Владимир Слатинов замечает, что проблема изображений, созданных при помощи ИИ и используемых в избирательных кампаниях, все же должна «как-то решаться». «Сама по себе реакция на это — естественная»,— заключил политолог.

Егор Якимов