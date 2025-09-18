Воронежская «Единая Россия» выиграла выборы с самым высоким результатом в стране

Избирательная комиссия Воронежской области к вечеру среды, 17 сентября, на заседании подвела окончательные итоги выборов депутатов облдумы восьмого созыва. Как сообщили в пресс-службе облправительства, по результатам голосования за партийные списки «Единая Россия» в итоге набрала 73,88%. Как подсчитал «Ъ-Черноземье», это самый высокий результат в РФ среди всех регионов, где 12–14 сентября проходили выборы в заксобрания. Пять лет назад партия получила 63,95% голосов избирателей.

Второй самый высокий результат в РФ, после Воронежской области, ЕР получила на выборах в белгородскую областную думу восьмого созыва — 72,98% (на прошлых выборах — 63,95%). Третий в стране результат у партии власти в Рязанской области, где она набрала 72,85% по сравнению с 47,65% пятью годами ранее.

По окончательным данным избиркома, в Воронежской области КПРФ получила 9,26%, ЛДПР — 5,8%. Партия «Новые люди» впервые проходит в региональный парламент с итоговым результатом в 5,67%. Остальные партии не прошли 5%-ный барьер: «Справедливая Россия — За правду» набрала 2,24%, а «Родина» — 1,61%.

С учетом того, что в Воронежской области представители ЕР также выиграли выборы во всех 28 избирательных округах, вместе с 23 мандатами по единому избирательному округу в облдуме у партии власти будет 51 мандат из 56. К КПРФ — три мандата, а у ЛДПР и «Новых людей» — по одному, сообщили в облизбиркоме.

ЕР таким образом будет контролировать в облдуме восьмого созыва 91,07% мандатов из 56. В прошлом созыве партия власти контролировала 48 мест (85,71% мандатов).

