Выборы в Липецкой области: главное, кто прошел по округам

Выборы в Липецкий областной Совет, прошедшие в сентябре 2026 года, завершились победой «Единой России» в большинстве одномандатных округов. Всего в областной Совет избираются 36 депутатов: 27 — по одномандатным округам, еще девять — по партийным спискам. В справке «Ъ-Черноземье» — список победителей по одномандатным округам с указанием территорий, которые они будут представлять, а также основные сведения о новых и действующих депутатах.

Победители выборов в Липецкий областной Совет по одномандатным округам

В новом составе областного Совета будут представлены депутаты, работающие в образовании, медицине, промышленности, бизнесе, спорте, культуре и органах местного самоуправления. Часть депутатов сохранила мандаты, часть перешла в новые округа, а несколько человек впервые избраны в региональный парламент.

Елена Власова, округ №1 (Липецк)

Сторонник «Единой России», член общественного совета партийного проекта «Новая школа», педагог школы №4 имени Лидии Александровны Смык. Новый депутат. Сменила Станислава Качарина, депутата от КПРФ, работавшего инженером-технологом фасонолитейного цеха «НЛМК».

Наталия Минина, округ №4 (Октябрьский округ Липецка)

Председатель Общественной палаты города Липецка, представитель местной городской организации «Профсоюза работников народного образования и науки РФ». Сменила Олега Енютина, депутата от КПРФ, врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии Липецкой областной клинической больницы.

Екатерина Пинаева, округ №5 (Октябрьский округ Липецка)

Выходец из городского совета депутатов, председатель Общественного совета при управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Сменила Татьяну Копылову, депутата от КПРФ, работавшую помощником депутата Госдумы Григория Камнева.

Евгений Коротаев, округ №6 (Липецк)

Генеральный директор и соучредитель ООО «УО «Забота». В областном Совете — заместитель председателя комитета по экономике, генеральный директор ООО «Нирал-авто». Сменил Дмитрия Ларина из фракции «Депутатское объединение "Депутаты Липецка"» и экс-зампредседателя комитета по экономике.

Леонид Милованов, округ №8 (Липецк)

Учитель МБОУ СОШ №46 Липецка. В 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Сменил учительницу Анну Гунькину, депутата от КПРФ.

Анна Шамаева, округ №9 (Липецк)

Директор Липецкого историко-культурного музея. Сменила Александра Атаманенко, депутата от КПРФ, исполнительного директора ЛООО Военно-исторический клуб «Старая гвардия» и второго секретаря Липецкого городского отделения КПРФ.

Дмитрий Погорелов, округ №10 (Советский округ Липецка)

Заведующий детским онкологическим отделением областной детской больницы, депутат Липецкого городского Совета депутатов по округу №29. Сменил Анатолия Шкатова, депутата от КПРФ, учителя истории и обществознания школы «Интеграл».

Елена Белянская, округ №12 (Правобережный округ Липецка)

Сопредседатель Липецкого отделения Всемирного русского народного собора. Избрана лауреатом премии «Команды Путина» в Липецкой области. Сменила Алину Старцеву, депутата от КПРФ, главного редактора газеты «Ленинское знамя».

Александр Проскуряков, округ №13 (Измалковский и Долгоруковский округа)

Александр Проскуряков избран депутатом по округу №13. Он работает в ООО «СУ-27 Липецкстрой» (по итогам 2025 года выручка компании составила 101 млн руб., чистая прибыль — 691 тыс. руб.). Господин Проскуряков сменил Ольгу Корвякову, депутата от «Единой России». В предыдущем созыве она была заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и земельным отношениям, глава ООО «Милк-агроинвест».

Наталия Дрошнова, округ №14 (Усманский округ)

Наталия Дрошнова — директор МБУДО «Детская школа искусств» в Усмани. Она сменила Елену Шаму, депутата от «Единой России». Шама возглавляла КФХ «Байгора», координировала партийный проект «Российское село» в Липецкой области.

Дмитрий Павлов, округ №15 (Грязинский округ)

Дмитрий Павлов сохранил депутатский мандат. Он представляет округ, в который входят шесть сельсоветов Грязинского округа и часть Грязей. Господин Павлов — тренер и председатель Липецкой областной федерации футбола.

Геннадий Крутских, округ №16 (Добринский округ)

Геннадий Крутских сохранил мандат. Он является генеральным директором и основателем ООО «Гелиос» в Добринском округе.

Анна Щербак, округ №17 (Усманский округ)

Анна Щербак — директор МБУДО «Детская школа искусств Усмани имени Н.Ю. Юреневой», депутат Усманского муниципального округа. Сменила Максима Дуева, депутата от «Единой России», который возглавляет ООО «Благоустройство» в Усмани.

Николай Тагинцев, округ №18 (Хлевенский и Липецкий округа)

Николай Тагинцев — бывший первый заместитель главы администрации Липецкой области, с 2021 года находится на пенсии. В 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Господин Тагинцев сменил Сергея Пожидаева, депутата от «Единой России». Господин Пожидаев был директором лицея села Хлевное, в совете возглавлял комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Сергей Аносов, округ №19 (Воловский и Тербунский округа)

Сергей Аносов избран депутатом по округу №19. Он сменил Виталия Пикалова, депутата от КПРФ. Господин Пикалов был главой КФХ и индивидуальным предпринимателем, а также депутатом Совета депутатов Воловского муниципального района. Входил в комитеты по экономике и по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений.

Максим Толстопятов, округ №20 (Елец, часть)

Максим Толстопятов избран депутатом по округу №20. Ранее он возглавлял отдел правового сопровождения и внешнеэкономической деятельности ООО «Агроснабсахар» и был депутатом городского Совета Ельца. Возглавлял комитет по законодательству и правовым вопросам.

Владимир Сериков, округ №21 (Елец, часть)

Владимир Сериков сохранил депутатский мандат, перейдя из округа №22. Он возглавляет Липецкий областной совет депутатов. С ноября 2022 года также является генеральным директором АО «Энергия».

Екатерина Хрусталева, округ №22 (Елец, часть)

Екатерина Хрусталева сохранила мандат, перейдя из округа №23. В предыдущем созыве она представляла Елецкий район и часть Ельца. Ранее госпожа Хрусталева входила в комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.

Борис Богатиков, округ №23 (Измалковский и Долгоруковский округа)

Борис Богатиков сохранил депутатский мандат, но перешел из округа №20.

Наталья Блинова, округ №24 (Краснинский, Становлянский и часть Задонского округов)

Наталья Блинова — бывший директор МБОУ СОШ №1 в Данкове. Она сменила Татьяну Тинькову, другого депутата от «Единой России», которая входила в комитет по экономике областного Совета.

Геннадий Сухоруков, округ №25 (Чаплыгинский и Лев-Толстовский округа)

Господин Сухоруков сохранил депутатский мандат, перейдя из округа №26.

Дмитрий Еремеев, округ №26 (Лебедянский округ)

Дмитрий Еремеев сохранил депутатский мандат, перейдя из округа №27. В предыдущем созыве он входил в комитет по экономике областного совета. Господин Еремеев также является генеральным директором ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября».

Олег Носов, округ №27 (Липецкий округ)

Олег Носов сохранил депутатский мандат, перейдя из округа №28. Является генеральным директором ООО «АСТ Варваро-борки».

Из 36 мандатов в облсовете 9 распределяются по партийным спискам, 27 — по одномандатным округам.

Распределение мест по партийным спискам

По итогам выборов в Липецкий областной Совет депутатов VIII созыва по партийным спискам «Единая Россия» получила 49,44% голосов, КПРФ — 17,97%, ЛДПР — 9,48%, «Новые люди» — 8,47%, «Справедливая Россия» — 5,24%, «Партия пенсионеров» — 5,12%. Все шесть партий преодолели 5%-ный барьер.

Распределение мест по партийным спискам выглядит следующим образом: «Единая Россия» получает три места, КПРФ — два, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — по одному.

Итоговое распределение

В Липецкой областном Совете депутатов VIII созыва по итогам выборов 2026 года будут работать 36 депутатов, из них 28 — представители правящей партии. Четыре места будут у КПРФ, по одному месту получают ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Итоговая явка составила 53,58%.

Анна Швечикова