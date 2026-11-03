Стали известны доводы иска ЦБ РФ против запрета ЕС исполнять решения российских судов

По мнению ЦБ РФ, Совет ЕС злоупотребил полномочиями, приняв изменения «исключительно с целью повлиять» на разбирательство с Euroclear в Брюсселе, где депозитарий пытается предотвратить взыскание средств. Кроме того, спорные ограничения включили в санкционный регламент, хотя соответствующее внешнеполитическое решение Совета ЕС их не предусматривало. Это Банк России считает нарушением ст. 215 Договора о функционировании ЕС, регулирующей порядок введения санкций. Истец видит и нарушение принципа территориальной юрисдикции, так как запреты на исполнение российских решений за пределами ЕС вмешиваются в работу иностранных судов. Регулятор считает, что ограничения нарушают его права на судебную защиту и собственность, препятствуя взысканию присужденных средств.