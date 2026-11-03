Стали известны доводы иска ЦБ РФ против запрета ЕС исполнять решения российских судов
Официальный журнал ЕС опубликовал выдержки из иска ЦБ РФ от 15 сентября. Банк России требует в Суде ЕС отменить норму, позволяющую запрещать исполнение российских судебных решений за рубежом. Регулятор обвиняет Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении международного права.
В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы по требованию ЦБ РФ решил взыскать с Euroclear €200 млрд ущерба от заморозки российских резервов. Депозитарий не признал решение, заявив об отсутствии у суда РФ полномочий рассматривать спор. 23 июля Совет ЕС изменил санкционное законодательство: новая редакция ст. 11ca регламента №833/2014 позволила европейским судам запрещать российским истцам продолжать разбирательства в РФ и добиваться исполнения решений за рубежом. За нарушение предусмотрены денежные взыскания.
По мнению ЦБ РФ, Совет ЕС злоупотребил полномочиями, приняв изменения «исключительно с целью повлиять» на разбирательство с Euroclear в Брюсселе, где депозитарий пытается предотвратить взыскание средств. Кроме того, спорные ограничения включили в санкционный регламент, хотя соответствующее внешнеполитическое решение Совета ЕС их не предусматривало. Это Банк России считает нарушением ст. 215 Договора о функционировании ЕС, регулирующей порядок введения санкций. Истец видит и нарушение принципа территориальной юрисдикции, так как запреты на исполнение российских решений за пределами ЕС вмешиваются в работу иностранных судов. Регулятор считает, что ограничения нарушают его права на судебную защиту и собственность, препятствуя взысканию присужденных средств.
Истец указывает также на неопределенность формулировок «в любой юрисдикции» и «эквивалентное российское законодательство» и считает, что новые запреты нарушают международный принцип иммунитета иностранных центробанков от принудительного исполнения. Наконец, ЦБ обвиняет Совет ЕС в недостаточном обосновании ограничений: их принятие объясняется необходимостью повысить эффективность санкций.