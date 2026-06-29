Воронежским депутатам нашли тамбовских товарищей

Съезд «Единой России» (ЕР) выдвинул кандидатов в новый созыв Госдумы, который будет сформирован по результатам выборов в сентябре. Претендентами на избрание по одномандатным округам стали победители предварительного внутрипартийного голосования. При формировании списочников кандидаты от шести регионов Черноземья были распределены по пяти региональным группам: Воронежская и Тамбовская области были объединены в одну. Эксперт считает, что союз хорошо электорально управляемых регионов повышает шансы на получение высокого процента поддержки и участия большого количества избирателей.

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В воскресенье, 28 июня, в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» прошел предвыборный съезд ЕР. На нем были определены более чем 600 кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. По одномандатным округам выдвинуты 225 человек, а остальные распределены по 57 региональным группам.

Среди выдвинутых партией одномандатников от регионов Черноземья нет неожиданных кандидатур. Ими стали 11 победителей праймериз, среди которых есть шесть действующих парламентариев. Регионом, где нет новых одномандатников, ожидаемо стала Воронежская область: в округах №90, №91 и №92 выдвинуты представлявшие регион в нынешнем созыве Аркадий Пономарев, Сергей Чижов и Алексей Гордеев. В единственном тамбовском округе №177 выдвинута Тамара Фролова, которая в 2021 году прошла в парламент по партийным спискам. Оба этих региона, напомним, лишились по одному одномандатному округу в пользу новых субъектов РФ. В белгородских округах №79 и №80 выдвинуты действующие депутаты Никита Румянцев и Андрей Скоч.

Остальные регионы Черноземья по списку кандидатов по одномандатным округам обновлены гораздо заметнее. Так, например, действующий депутат от Липецкой области Татьяна Дьяконова выдвинута по региональному округу №116, а по округу №115 — директор «Городского молодежного центра» Евгения Топильская. Напомним, что последней, по всей видимости, будет противостоять Сергей Курбатов, который ранее отказался от участия в праймериз и заявил о самовыдвижении. В Курской области по округу №110 выдвинут депутат Госдумы от Мордовии Василий Пискарев, а в округе №111 — парламентарий Курской облдумы Алексей Золотарев. По единственному округу №147 от Орловской области выдвинут сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и вице-губернатор Александр Бирюков.

Неожиданным стало разделение кандидатов от регионов Черноземья по пяти региональным группам. Три региональные группы Черноземья возглавляют действующие руководители регионов — врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, а также губернаторы Курской и Липецкой областей Александр Хинштейн и Игорь Артамонов. За ними следуют победители праймериз, о которых «Ъ-Черноземье» рассказывал ранее.

Объединенными оказались три области: Орловская область, которую возглавляет губернатор-коммунист Андрей Клычков, традиционно объединена с Калужской, а Воронежская — с Тамбовской. Орловско-калужскую группу возглавил губернатор Калужской области Владислав Шапша, вторым номером в ней стал местный депутат Дмитрий Афанасьев, а третьим стал вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.

В воронежско-тамбовской группе лидером является вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, который ранее также выступал «паровозом» списка вместо губернатора Александра Гусева. Второе место ушло тамбовскому губернатору Евгению Первышову. Кстати, он назвал себя лидером региональной группы, рассказывая о результатах съезда утром в понедельник, 29 июня. По всей видимости, оба кандидата откажутся от мандатов, и на проходных местах окажутся действующие депутаты Госдумы Александр Сидякин и Евгений Ревенко и тамбовский парламентарий Сергей Хаустов.

Политолог Владимир Слатинов считает, что Тамбовская область не «тянула» на выделение в ней самостоятельной региональной группы, поэтому присоединение ее к другому региону из Центрального Черноземья является логичным. «К тому же Тамбовщина и Воронежская область, за исключением города Воронежа, считаются хорошо управляемыми в электоральном смысле территориями. Отдельные сельские районы крупнейшей области Черноземья и вовсе выглядят как „электоральные султанаты“. Интеграция двух хорошо электорально управляемых регионов, один из которых многонаселенный, в одну группу повышает шансы на получение не только высокого процента поддержки, но и физически большого числа избирателей, которые проголосуют за список ЕР. Это значит, что в региональной группе № 25 шанс получить мандат возникнет у нескольких человек из списка», — объяснил эксперт.

Сергей Толмачев