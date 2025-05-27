Отметились участием

Довольно неожиданными оказались итоги предварительного голосования перед отбором кандидатов «Единой России» (ЕР) на выборы различного уровня, которые пройдут этой осенью. Воронежская область, где в сентябре будут выбирать депутатов областной думы и городской думы областного центра, стала одним из лидеров по количеству проголосовавших: в процедуре приняли участие более 180 тыс. человек. Судя по результатам, большинство действующих народных избранников региональной и городской дум доказали свою популярность у избирателей, однако десять человек не смогли занять первые места. Эксперт не исключает, что в итоге ресурсные кандидаты найдут способы выдвинуться на выборы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЕР подвела итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на участие в выборах в Воронежскую областную думу и городскую думу Воронежа. За выдвижение в областной парламент боролись 380 участников, а за выдвижение в гордуму — 280.

По результатам предварительного голосования по отбору кандидатов в облдуму в своих территориальных группах не на первых местах оказались трое из 32 действующих депутатов. Так, индивидуальный предприниматель Дмитрий Федоров уступил зампреду облправительства Виктору Логвинову, бывший топ-менеджер Домостроительного комбината (ДСК) Александр Трубецкой — коллеге-парламентарию и главврачу борисоглебской больницы Владимиру Коробову, а экс-сотрудник органов госбезопасности СССР и Российской Федерации Виктор Буздалин — исполнительному директору ООО «Экотехника холдинг» (структура «Эконивы») Сергею Сторожеву. Действующий депутат гордумы Воронежа и заместитель главврача больницы «РЖД-Медицина» Владислав Новомлинский оказался третьим в группе, где лидером стал директор Дворца спорта имени Василия Меркулова депутат Андрей Гришин.

Статусные новички, которые выдвинулись на предварительное голосование перед выборами в облдуму, одержали в своих территориальных группах убедительные победы.

Например, наибольшее количество голосов собрали бывшие руководители местных управлений Следственного комитета и ФСБ Кирилл Левит и Олег Нефедов, профессор кафедры военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ) Юрий Ераховец и глава Бутурлиновского района Юрий Матузов.

В праймериз по выбору кандидатов в областной парламент приняли участие 11 человек, отслуживших в зоне специальной военной операции (СВО). Пятеро из них стали победителями в своих территориальных группах. Это действующий депутат городской думы Воронежа Александр Воронцов, слушатель ВУНЦ Дмитрий Коптилов и преподаватель этого же центра Владимир Евсюков, директор местного центра тактической подготовки Денис Рубащенко и сотрудник областного центра занятости населения Сергей Тириченко. Ни у кого из них не было ресурсных противников: в голосовании по территориальным группам участвовали в основном сотрудники бюджетной сферы.

У других участников СВО были конкуренты посильнее. 25-летний Алексей Курмачев занял восьмое место в группе, где первым стал действующий депутат Владимир Ключников, работавший председателем облдумы в 2005-2015 годах. 26-летний Евгений Широбоков стал пятым в группе, где лидером стал депутат и предприниматель Сергей Сажин. Также пятое место занял 28-летний Юрий Слепцов в группе, где первым стал зампред областного правительства Виктор Логвинов. 44-летний Эдуард Ковтунов занял восьмое место в группе, оставшейся за депутатом и предпринимателем Алексеем Пешиковым. На последнем месте в группе, где победил Юрий Матузов, оказался 39-летний Руслан Халиуллин.

Со сравнительно небольшим отрывом в предварительном голосовании проиграл 42-летний Андрей Хайрулин. Он прошел обучение по президентской программе «Время героев», за службу в зоне СВО был награжден медалью Жукова. Господин Хайрулин занял второе место в группе, где победу одержала заместитель главврача поликлиники №3 и действующий депутат Ольга Резникова. Победительница набрала 2 200 голосов, а участник СВО — 1 348. Ранее в партии сообщали, что каждый участвующий в процедуре предварительного голосования боец получит еще по 25% к своим голосам. В случае получения этой надбавки Андрей Хайрулин останется на втором месте.

Предварительное голосование по отбору кандидатов в городскую думу Воронежа принесло больше неожиданных результатов. Половина из 12 участвовавших в праймериз действующих депутатов не заняли лидирующие позиции.

В своих округах бывший мэр Воронежа Сергей Колиух уступил победу 21-летнему инженеру АО «Концерн “Созвездие”» Дмитрию Брую, ректор академии спорта Александр Сысоев — главбуху поликлиники №7 Светлане Востриковой, генеральный директор ДСК Андрей Соболев — главному инженеру ООО «Современные технологии домостроения» (структура ДСК) Александру Алексееву, главврач поликлиники №3 Юлия Попова — работнице этого же медучреждения Наталье Борисовой, гендиректор ООО «НК-проект инжиниринг» Николай Коржов — сотруднице АО «Молвест» Маргарите Жуковой. Еще один действующий депутат гордумы и директор ООО «Окно в Европу плюс» Александр Чистяков занял второе место по округу, где победу одержал участник СВО Михаил Гамбург.

В предварительном голосовании участвовали еще два участника СВО: начальник отдела охраны труда казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Игорь Лысенко стал лидером в своем округе, а заместитель главврача больницы №11 Дмитрий Коровин уступил спикеру гордумы Владимиру Ходыреву.

Политолог Владимир Инютин считает, что все действующие депутаты, которые не возглавили списки голосования по своим округам и группам, стали «жертвами» внутрипартийной борьбы. «Как говорят инсайдеры, среди крупных центров влияния на распределение депутатских мандатов выделяются губернатор и глава областной думы, он же — глава реготделения ЕР (Александр Гусев и Владимир Нетесов.— «Ъ»). Идет “борьба бульдогов под ковром”. Уверен в то же время, почти все эти воронежские политики в конечном итоге на выборы пойдут: возможен выход из гонки победителей праймериз, перемещение из округов в территориальные списки и наоборот, а для некоторых, в конечном итоге, использование личного ресурса и выдвижение в качестве независимых кандидатов. Опыт и понимание ситуации говорят о том, что именно так и будет»,— заключил эксперт.

Сергей Толмачев