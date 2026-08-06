Губернатору не хватило до «Энергии»

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала декларации кандидатов в облсовет нового созыва, выборы в который пройдут в сентябре, Это единственный оставшийся способ узнать доходы местных парламентариев, которых с 2023 года освободили от ежегодного публичного декларирования доходов. По подсчетам «Ъ-Черноземье», 13 из более чем 300 липецких кандидатов в прошлом году заработали свыше 10 млн руб. Среди них оказались представители не только «Единой России» (ЕР), но и «Новых людей». При этом губернатор Игорь Артамонов, возглавляющий партийный список ЕР и являющийся одним из самых богатых глав регионов в России, оказался вторым по доходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава АО «Энергия» Владимир Архипенко (слева) задекларировал доходов больше чем у одного из богатейших губернаторов Игоря Артамонова (справа)

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов Глава АО «Энергия» Владимир Архипенко (слева) задекларировал доходов больше чем у одного из богатейших губернаторов Игоря Артамонова (справа)

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Как следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте комиссии, тремя самыми богатыми кандидатами в Липецкой области стали участники партийного списка ЕР. О наиболее высоких заработках за прошлый год отчитался действующий депутат и глава елецкого АО «Энергия» Владимир Архипенко (производит химические источники тока для бытовой и общепромышленной техники, работает в том числе по гособоронзаказу). Он получил почти 189,5 млн руб. Ему принадлежат квартира в Крыму, дом с земельным участком в Липецкой области, а также Cadillac Escalade 2019 года выпуска. На банковских счетах господина Архипенко хранятся более 81,5 млн руб.

Вторым по уровню доходов стал губернатор Игорь Артамонов. Напомним, он возглавляет списки ЕР на выборах в Государственную думу и Липецкий областной Совет депутатов. В 2025 году он получил 168,6 млн руб. Источниками дохода стали не только зарплата в правительстве области, но и проценты по вкладам и дивиденды по ценным бумагам. В представленных сведениях также указано, что на счетах губернатора находятся почти 885 млн руб. Ему принадлежат акции Сбербанка, облигации Минфина, Porsche Panamera 2017 года и BMW X5 xDrive 40d 2023 года.

Третьим по уровню доходов является действующий депутат от ЕР и владелец ООО «Лебедяньмолоко» Александр Кремнев. В 2025 году он заработал почти 149,2 млн руб. На его счетах в банках лежат чуть менее 268,2 млн руб. В собственности предпринимателя есть три квартиры, половина жилого дома, а также доли в восьми земельных участках и пяти нежилых помещениях.

Также доход свыше 100 млн руб. показал депутат от ЕР и глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Приволье-1» Олег Носов, который выдвинут по одномандатному округу №27. В 2025 году предприниматель отчитался примерно о 113 млн руб. На его счетах хранятся почти 13 млн руб. Кроме того, ему принадлежат акции публичных компаний. В собственности господина Носова три квартиры, дом и два земельных участка в Липецкой области, а также грузовой автомобиль МАЗ-5337, выпущенный в 1997 году.

Пятым по уровню доходов стал действующий депутат от ЕР и глава сельскохозяйственной компании ООО «Гелиос» Геннадий Крутских, который выдвинулся по округу №16. В прошлом году он получил 49 млн руб. На счетах в банках у депутата находится немногим более 222 тыс. руб. Ему также принадлежат 13 земельных участков, пять нежилых помещений, дом, квартира, автомобиль Lexus LX 450d и прицеп.

Еще один «списочник» от ЕР — действующий депутат и гендиректор ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Дмитрий Еремеев, выдвинутый по округу №26. В 2025 году он заработал почти 37,8 млн руб. На его банковских счетах лежат 153,2 млн руб. Незначительно от него отстала коллега по облсовету и однопартиец — президент ООО «Центр-лизинг» Ольга Митрохина. Она является кандидатом по округу №2. Доход госпожи Митрохиной составил 35,2 млн руб., на ее банковских счетах находятся более 31,6 млн руб.

Также заработок на уровне 30 млн руб. показал еще один действующий парламентарий от ЕР и глава одноименного КФХ Борис Богатиков, выдвинутый по округу №23. В прошлом году он получил 29,7 млн руб., на его счетах лежит 26,5 млн руб.

На девятом месте по уровню дохода оказался кандидат от партийного списка «Новых людей» Георгий Зайцев. Глава реготделения партии и зампред фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис» в 2025 году заработал почти 21,2 млн руб. Он оказался единственным участником десятки самых богатых кандидатов не от партии власти: десятым оказался действующий депутат от ЕР и глава компании по производству сельхозтехники ООО «Ропа Русь» Геннадий Сухоруков, выдвинутый по округу №25. Он отчитался о 18,3 млн руб.

Доходы свыше 10 млн руб. в прошлом году показали еще три кандидата в облсовет, которые не являются депутатами нынешнего созыва. При этом двое из них — представители парламентской оппозиции. Партийный кандидат от «Новых людей» и глава ООО «Силан» Олег Силантьев заработал 16,4 млн руб., а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который является символическим «паровозом» партийного списка на выборах в облсовет, задекларировал 14,8 млн руб. Кроме них планку в 10 млн руб. превысила директор ООО «Юридический правовой центр» Елена Белянская, выдвинутая от ЕР по округу №12. Она заработала в 2025 году 14,7 млн руб.

Сергей Толмачев