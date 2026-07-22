Паровозы с прицепом

ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва, включенных в территориальные группы федерального списка «Единой России». Среди них — четверо глав регионов Черноземья, которые иначе бы не стали публиковать декларации. Самым богатым из них оказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Наиболее высокие доходы среди всех списочников продемонстрировали замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков, а также действующие депутаты от Воронежской области Александр Сидякин и Алексей Гордеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков (в центре), занимающий ряд федеральных общественных должностей, стал самым богатым «списочником» ЕР среди кандидатов от Черноземья Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время участия в благотворительной акции «Елка желаний» Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время встречи с Президентом России Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Курской области Александр Хинштейн на XXIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / купить фото Зампредседателя Государственной думы России Алексей Гордеев (слева) и член комитета ГД России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин на заседании Госдумы Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков (в центре), занимающий ряд федеральных общественных должностей, стал самым богатым «списочником» ЕР среди кандидатов от Черноземья Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время участия в благотворительной акции «Елка желаний» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время встречи с Президентом России Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Курской области Александр Хинштейн на XXIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Зампредседателя Государственной думы России Алексей Гордеев (слева) и член комитета ГД России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин на заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Самый высокий доход среди губернаторов регионов Черноземья указал Игорь Артамонов, который до назначения главой Липецкой области работал в Сбербанке. В 2025 году он получил 168,6 млн руб.

Источниками дохода стали не только зарплата в правительстве области, но и проценты по вкладам и дивиденды по ценным бумагам. В представленных сведениях также указано, что на счетах губернатора находятся почти 885 млн руб. Ему принадлежат акции Сбербанка, облигации Минфина, Porsche Panamera 2017 года и BMW X5 xDrive 40d 2023 года. Декларации господина Артамонова и других фигурантов за 2024 год не публиковались (с 2023-го чиновников освободили от обязанностей отчитываться о доходах).

Среди других глав регионов Черноземья, возглавивших территориальные группы списка ЕР, более скромные доходы указал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В 2025 году он получил чуть более 9,6 млн руб., в том числе от продажи имущества. Согласно представленным сведениям, недвижимости и автомобилей в его собственности нет, а на банковских счетах находятся 276 тыс. руб.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн получил в прошлом году почти 8,3 млн руб. Помимо зарплаты, источниками его дохода стали гонорары за книги и проценты по банковским вкладам. На счетах господина Хинштейна находятся почти 50 млн руб. Ему также принадлежат недвижимость в Москве и Московской области и снегоход.

Наименьший доход среди перечисленных глав регионов указал готовящийся к сентябрьским выборам врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев — 5,3 млн руб. Источниками поступлений стали выплаты от Минобороны РФ и проценты по банковским вкладам. На его счетах находятся 7,4 млн руб. В собственности господина Шуваева есть автомобиль AG 412270. На сайтах с объявлениями о продаже автомобилей под таким обозначением представлен бронированный внедорожник Lexus LX 570.

Среди всех представителей Черноземья среди участников списка ЕР наиболее высокий доход указал заместитель командира бригады «БАРС-Курск», сооснователь общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков, выдвинутый в составе курской территориальной группы. В 2025 году он получил 259,2 млн руб.

Источниками дохода стали продажа имущества, операции с ценными бумагами, проценты по банковским счетам и зарплата в компании «Меттэм ак». На счетах идущего в Госдуму как представителя Курской области руководителя общероссийского движения «Сильная Россия», бывшего председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности господина Цветкова находятся почти 64 млн руб. Ему также принадлежит недвижимость в Москве и Томской области.

Высокие доходы указали и действующие депутаты Госдумы, выдвинутые от Воронежской области,— руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин и вице-спикер, экс-губернатор региона Алексей Гордеев. Господин Сидякин в прошлом году получил 71,4 млн руб., а господин Гордеев — 38 млн руб. Руководителю исполкома ЕР принадлежат облигации Минфина, а на банковских счетах вице-спикера находятся чуть менее 150 млн руб.

Сергей Толмачев