Дума наполовину своя

Белгородский избирком завершил регистрацию кандидатов на выборы депутатов местной областной думы. Своих представителей выдвинули шесть партий: из списков одной из них выбыли два человека, еще двое из трех самовыдвиженцев утратили статус кандидатов. По подсчетам «Ъ-Черноземье», в новый созыв думы выдвинулись чуть больше половины действующих депутатов. Эксперт считает, что региональный парламент, прошлый созыв которого был сформирован еще при предыдущем губернаторе Евгении Савченко, таким образом «переформатируется» под действующего главу Вячеслава Гладкова.

Далеко не все белгородские депутаты из команды Евгения Савченко смогут продолжить работу в новом созыве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев сообщил, что комиссия зарегистрировала для участия в выборах в облдуму всех кандидатов от всех политических партий. 282 кандидата избираются по партийным спискам, а 97 — по одномандатным округам. Согласно данным государственной автоматизированной системы «Выборы», из партийных списков выбыли два кандидата от КПРФ, а по одномандатным округам утратили статус выдвинутых кандидатов два самовыдвиженца.

Напомним, для участия в выборах депутатов Белгородской областной думы своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и «Коммунисты России». Голосование в регионе будет идти с 12 по 14 сентября. Принять участие в нем можно будет онлайн.

Список ЕР возглавил губернатор Вячеслав Гладков, вторым номером идет Герой России Вячеслав Воробьев, который в 2000-ных нес службу на территории Северо-Кавказского региона, а с 2018 года является депутатом горсовета Белгорода.

Третьим номером стала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Кочерова. Общий список КПРФ возглавил первый секретарь местного обкома Валерий Шевляков, а список СРЗП — лидер ячейки, депутат горсовета Белгорода и директор ЗАО «АспектЦентр» Юрий Осетров. ЛДПР в думу поведут председатель партии Леонид Слуцкий и координатор местного отделения и депутат горсовета Белгорода Евгений Дремов. Список «Пенсионеров» возглавляют директор ООО «МКД Белгород» и депутат горсовета Артем Зотов, второе место у врача поликлиники Белгорода Татьяны Шагиевой, третьим идет зампредседателя партии генерал-майор Владимир Ворожцов. Список «Коммунистов России» возглавляет депутат горсовета Белгорода и замдиректора ООО «Экспертцентр» Иван Бородавкин, второе место у зампредседателя партии Ильи Клейменова, а третье — у директора кооператива «Псковский гончар» Константина Хлебникова.

Среди выдвиженцев в Белгородскую областную думу нет 21 из 46 действующих депутатов. Наиболее заметно отсутствие в списках избравшихся в нынешний созыв от ЕР ректора местного института культуры и искусств Константина Курганского, главы ГК «Белгородстроймонтаж» Вадима Клета, бывшего топ-менеджера «Металлоинвеста» Андрея Угарова, а также бывшего первого секретаря обкома КПРФ Станислава Панова. При этом в партийных списках есть статусные новички: к примеру, экс-министр соцзащиты Белгородской области, а ныне советница губернатора Елена Батанова выдвинута первым номером региональной группы №5, а лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович возглавил список партии в группе №10. Наиболее заметным кандидатом, сменившим партию, стал бывший руководитель белгородского отделения «Пенсионеров» и экс-депутат горсовета Владимир Абельмазов, который выдвинулся от СРЗП.

Ожидаемо в Белгородскую областную думу выдвинулись ресурсные депутаты-единороссы, входившие в предыдущий созыв.

По одномандатным округам уже зарегистрированы директор по развитию производства компании «Славянка» Сергей Гусев, председатель совета директоров АО «Боше» Игорь Барщук, глава агрохолдинга «Авито» Елена Романенко, а также бывший владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Спикер облдумы Юрий Клепиков выдвинут первым номером в группе №6, а сенатор от законодателей Тарас Хтей — вторым номером в группе №2. Среди одномандатников от ЕР также есть статусные новички — например, ректор аграрного университета Станислав Алейник и главврач областной клинической больницы и депутат горсовета Белгорода Роман Проценко.

Политолог Владимир Слатинов напоминает, что нынешний созыв Белгородской облдумы был сформирован при бывшем губернаторе Евгении Савченко. «Губернатор Вячеслав Гладков, который довольно жестко и радикально переформатировал систему управления предшественника, конечно, не может не использовать выборы для переформатирования и регионального парламента. А специфическое положение региона в условиях специальной военной операции снизило активность многих групп интересов и политических сил. Это и приводит к тому, что дума серьезно перенастраивается под региональную власть»,— объясняет эксперт.

Сергей Толмачев