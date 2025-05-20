Все на праймериз

«Единая Россия» (ЕР) начала процедуры предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. В четырех регионах Черноземья праймериз проходят в доступном для всех избирателей формате, в одном — уже прошли в формате внутреннего голосования. Судя по списку выдвинувшихся кандидатов, кардинальные изменения могут ожидать только областной центр одного региона, где партия власти в текущем созыве не имела большинства. Эксперт считает, что в существующей политической системе процедура праймериз потеряла былую яркость.

Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» потеряло былую яркость, считают эксперты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник, 19 мая, ЕР начала электронное предварительное голосование для отбора кандидатов на выборы разных уровней, которые пройдут в сентябре этого года. Процедура проводится в 57 регионах, в том числе в четырех регионах Черноземья — в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Регистрация избирателей, которые могут принять участие в голосовании после авторизации на портале госуслуг, продлится до 23 мая, голосование — до 25 мая.

В первый день начала ЭПГ реготделение ЕР в Белгородской области сообщило о завершении отбора кандидатов на выборы депутатов региональной думы. По данным партии, голосование проходило в онлайн-формате с 14 по 16 мая. Общая явка на предварительном голосовании составила 90% от всех избирателей. За время голосования были выданы 55 916 электронных бюллетеней. Как ранее объяснили в партии, выборщиками являлись только члены партии, а кандидаты публично не раскрывались из-за ситуации в регионе в силу его приграничного положения.

В Воронежской области самыми крупными станут выборы в областную и городскую думы Воронежа. За выдвижение в областной парламент будут бороться 380 участников, а за выдвижение в городскую — 280. По подсчетам «Ъ-Черноземье», в областную думу выдвинулись 32 из 47 действующих парламентариев от ЕР, а в городскую — 12 из 24. Как и ожидалось, в предварительном голосовании не принимают участия городские депутаты Вадим Клецов, Александр Жуков, Иван Кандыбин, Дмитрий Крутских и Александр Чуфинев, а также областные парламентарии Дмитрий Лукинов, Елена Губина и Андрей Прытыкин. Все они фигурировали в уголовном деле бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина, получившего десять лет колонии за мошенничество. Как установил суд первой инстанции, в 2020 году кандидаты заплатили ему в общей сложности 7 млн руб. за победу на выборах, хотя тот ничего для этого не делал.

Кампания в Воронежскую областную думу является наиболее крупной в Черноземье, к которой ЕР готовится в открытом формате. Судя по списку ее участников, в выдвижении от партии не будут участвовать несколько опытных и ресурсных кандидатов: например, известный врач Александр Вериковский, бывший глава местной службы финансово-бюджетного надзора Николай Колосков, а также владелец строительной компании «Выбор» Александр Цыбань. При этом в списке кандидатов есть статусные «новички»: экс-главы местных управлений Следственного комитета и ФСБ Кирилл Левит и Олег Нефедов, а также глава Бутурлиновского района Юрий Матузов. Также за выдвижение в облдуму поборется депутат городской думы Владислав Новомлинский.

В Липецкой области жители областного центра будут голосовать за депутатов городского совета. В предварительном голосовании участвуют 155 кандидатов, в том числе 15 из 33 единороссов предыдущего созыва. В списке кандидатов нет главы местного хладокомбината Александра Афанасьева, возглавлявшего совет в 2020-2023 годах. Нынешний спикер Евгения Фрай в предварительном голосовании участвует.

В Тамбовской области этой осенью пройдут выборы в городскую думу областного центра. В 2020 году партия «Родина», которую возглавлял нынешний мэр Максим Косенков, смогла получить 26 из 36 мандатов. По результатам довыборов в следующие годы ЕР смогла незначительно увеличить количество кресел, однако на грядущих выборах партия, вероятно, вернет парламент под контроль. Этой весной в ЕР вступил градоначальник Максим Косенков. Как минимум трое его соратников Елена Кулакова, Алексей Журавский и Андрей Ермак заявились для участия в предварительном голосовании партии. Также среди 220 кандидатов есть семь из восьми единороссов прошлого созыва.

Депутатов городского совета областного центра осенью будут выбирать также в Орловской области. В предварительном голосовании участвуют 95 кандидатов. В совет планируют избраться 19 из 25 единороссов прошлого созыва, в том числе председатель Василий Новиков и его заместители Владимир Строев, Сергей Себякин и Владимир Негин.

Политолог Александр Немцев считает, что предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» потеряло былую яркость: «Праймериз из-за проведения специальной военной операции и изменения политической системы не выполняют ту роль, которую выполняли до этого. Если раньше эта процедура была поиском для выдвижения лучших кандидатур, причем как внутренних, так и внешних, то сейчас это утверждение тех, кто должен быть».

Как напомнил эксперт, прежде в ходе праймериз наблюдалась высокая конкуренция из-за выдвижения внепартийных игроков, а сейчас они стали абсолютно управляемой историей и ритуалом.

Владимир Зоркий