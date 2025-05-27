Праймериз в ритуальном формате

В столицах четырех регионов Черноземья, где этой осенью будут выбирать депутатов городских дум и советов, итоги праймериз «Единой России» (ЕР) показали отсутствие заметной конкуренции. Только в Воронеже несколько действующих ресурсных депутатов не заняли первые строки в голосовании по своим округам и группам, а в Липецке, Орле и Тамбове представители и сторонники партии власти продемонстрировали высокую консолидацию. Участники специальной военной операции (СВО) во всех городах получили скромные результаты. Эксперт считает, что в большинстве регионов предварительное голосование прошло в ритуальном формате.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ЕР подвела итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы разных уровней. В Черноземье этой осенью будут выбирать депутатов городских дум и советов в четырех областных центрах — Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове.

Воронежская область стала одним из лидеров по количеству проголосовавших: в праймериз поучаствовали 180 тыс. человек. В местном реготделении не поясняли, сколько из них голосовали за депутатов гордумы областного центра. В Липецке и Тамбове, по данным местных реготделений ЕР, в праймериз приняли участие 40 и 26 тыс. человек соответственно (примерно по 10% от числа избирателей), а в Орле — 14 тыс. (6%).

Как рассказывал «Ъ-Черноземье» (см. «Ъ» от 27 мая), итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в Воронежскую городскую думу (36 мандатов) оказались неожиданными: шесть действующих депутатов не смогли занять первые строки в своих округах. По итогам голосования победу одержали два человека, проходившие службу на СВО.

В остальных областных центрах Черноземья предварительное голосование прошло без неожиданностей. В Липецке 16 действующих депутатов горсовета (36 мандатов) одержали уверенную победу в своих округах. Первым в своем округе стал лишь один участник СВО — Сергей Павлов, который сейчас исполняет обязанности председателя общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Еще двое военнослужащих Михаил Филатов и Сергей Федорец уступили победу действующим депутатам — гендиректору ООО «Металл трейд» Станиславу Каменецкому и директору ООО «Регул +» Олегу Косолапову.

В Орле при отборе кандидатов в горсовет (38 мандатов) победителями в своих округах стали 17 из 19 действующих депутатов. Двое народных избранников уступили лидерство коллегам: директор спортивной школы «Троя» Эдуард Трояновский — первому замдиректора ООО «Орловские тепловые магистрали» Владимиру Букалову, а индивидуальный предприниматель Юрий Грачев — зампреду горсовета Владимиру Негину. Единственным участником СВО, который одержал победу в голосовании по своему округу, стал нынешний зампред горсовета Владимир Строев. Он был мобилизован в октябре 2022 года, после чего служил в мотострелковой бригаде в должности заместителя командира стрелковой роты по военно-политической работе. В ноябре 2023-го господин Строев получил ранения при минометном обстреле Курской области и был демобилизован. Еще два участника СВО Михаил Филимонов и Дмитрий Сиденко уступили первые места заместителю гендиректора группы компаний «Возрождение» и действующему депутату Владимиру Бутусову и гендиректору ООО «Технологии» Дмитрию Чекулину.

В Тамбове по результатам предварительного голосования по отбору кандидатов в думу (36 мандатов) первые строки в своих территориальных группах заняли шесть из девяти действующих депутатов. При этом среди победителей есть трое бывших народных избранников от партии «Родина», которая в 2020 году смогла получить большинство мандатов. После перехода в ЕР действующего градоначальника и экс-руководителя реготделения Максима Косенкова на праймериз выдвинулись и победили его соратники коммерческий директор ООО «Флаттер плюс» Алексей Журавский, председатель общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Андрей Ермак и первый замдиректора ООО «Школьник» Елена Кулакова. В своих округах победу одержали два участника СВО Андрей Сапрыкин и Андрей Петров. Еще три военнослужащих Николай Артемов, Сергей Лавринов и Павел Семенов уступили места индивидуальному предпринимателю Вадиму Толстых и действующим депутатам главврачу больницы №3 Александру Баранову и президенту ассоциации правовой помощи Ольге Плотниковой.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что ситуация в регионах Черноземья, которые либо граничат с зоной проведения СВО, либо находятся в непосредственной близости от нее, влияет на уровень политической конкуренции, и кураторы внутренней политики делают ставку на консолидированность и управляемость. «Единственным регионом, где в силу сложности политического поля и наличия разных игроков проявилась реальная конкуренция, стала Воронежская область. В остальных областях, где раньше наблюдались яркие конкурентные истории, праймериз прошли в ритуальном формате»,— сказал эксперт.

Впрочем, по его словам, в каждом регионе есть своя специфика. «Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова долго упрекали за то, что в регионе были сильные конфликты и не очень высокое качество политического менеджмента, и теперь он продемонстрировал абсолютную управляемость. В Тамбовской области на праймериз отразилась договоренность между врио Евгением Первышовым и Максимом Косенковым, и стало видно, что эта договоренность работает. В Орле, где отсутствует глобальная интрига, пара локальных историй просто разнообразили довольно пресный сюжет»,— пояснил он.

Также, по словам Владимира Слатинова, результаты на праймериз указывают на то, что для городского избирателя маркер участия в СВО не носит принципиального характера и он ориентируется на наличие содержательной повестки и лоббистский потенциал кандидатов.

Сергей Толмачев