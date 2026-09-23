Выборы в Тамбовской области: главное, кто прошел по округам

Выборы в Тамбовскую областную Думу, прошедшие в сентябре 2026 года, завершились уверенной победой «Единой России». Как и пять лет назад, партия власти выиграла во всех 25 одномандатных округах. В справке «Ъ-Черноземье» — полный список депутатов, прошедших в областную Думу по округам, а также информация о тех, кого они сменили.

Победители выборов в Тамбовскую областную Думу по одномандатным округам

По итогам выборов в областную Думу Тамбовской области кандидаты от «Единой России» победили во всех одномандатных округах. В составе нового созыва будут представители бизнеса, агропромышленного комплекса, образования, науки, медицины, промышленности и органов местного самоуправления. Состав депутатского корпуса существенно обновился: свои мандаты и округа сохранили лишь двое действующих депутатов — Александр Попов и Алексей Кочетков. Все 25 одномандатных округов достались кандидатам от «Единой России».

Ирина Тен, округ №1 (Моршанский)

Заместитель председателя Тамбовской областной Думы, депутат шестого и седьмого созывов. Сменила Вячеслава Зотникова. Ранее представляла округ №20.

Юрий Плужников, округ №2 (Бондарский)

Генеральный директор ОАО «Завод подшипников скольжения», руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме и заместитель председателя регионального парламента. Сменил депутата Екатерину Иванову, которая в марте 2026 года возглавила Мичуринский ГАУ.

Лидия Гурова, округ №3 (Рассказовский)

Основатель швейного производства «Элегант Леди», лауреат премии «Золотое веретено», депутат облдумы шестого созыва. Сменила Дмитрия Пузанова. Ранее представляла округ №16.

Сергей Павлов, округ №4 (Кирсановский)

Глава Кирсанова с 2017 года, инженер-механик по образованию. Сменил Сергея Алешкина, занимавшего пост заместителя председателя комитета по законодательству областной Думы.

Александр Попов, округ №5 (Инжавинский)

Генеральный директор маслобойного завода «Инжавинский». Один из двух депутатов, сумевших сохранить свой мандат. Переизбран по своему же округу.

Алексей Кочетков, округ №6 (Уваровский)

Генеральный директор ООО «Мостострой», заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам облдумы седьмого созыва. Второй депутат, переизбранный в том же округе.

Юрий Федулов, округ №7 (Жердевский)

Генеральный директор ООО «Имени К. Маркса», Герой Труда Тамбовской области и заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Сменил другого агрария Виктора Дубровина.

Сергей Фатьянов, округ №8 (Знаменский)

Генеральный директор АО «Каменское». Сменил Владислава Юрьева (преподаватель, занят в Центре экономических исследований рыбного хозяйства Росрыболовства).

Алексей Поздняков, округ №9 (Мордовский)

Генеральный директор МАУ «Пассажирские перевозки», депутат Тамбовской городской Думы. Сменил многолетнего депутата и руководителя АО «Мордовский элеватор» Виктора Тарабрина.

Павел Моисеев, округ №10 (Никифоровский)

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, кандидат экономических наук, координатор партийного проекта «Новая школа». Сменил Андрея Новичкова.

Ирина Лаврушкина, округ №11 (Мичуринский)

Генеральный директор ООО «Агро-Т», предприниматель в строительной сфере. Сменила председателя областной Думы седьмого созыва Евгения Матушкина.

Андрей Новичков, округ №12 (Мичуринский)

Депутат областной Думы шестого и седьмого созывов. Перешел с округа №10, сменив главного врача Мичуринской психиатрической больницы Александра Сухарева.

Константин Августюков, округ №13 (Мичуринский)

Главный врач Мичуринской центральной районной больницы, депутат облдумы седьмого созыва, заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Сменил Алексея Кузнецова.

Дмитрий Бычков, округ №14 (Первомайский)

Предприниматель, занимающийся бизнесом более 18 лет. Сменил одного из старейших депутатов облдумы Анатолия Плуталова.

Екатерина Иванова, округ №15 (Сосновский)

Ректор Мичуринского государственного аграрного университета, доктор наук, победитель конкурса «Лидеры России». Ранее представляла округ №2. Сменила Сергея Максимова.

Сергей Максимов, округ №16 (Рассказовский)

Генеральный директор АО «Экоойл», АО «Агропроминвест» и АО МПК «Максимовский». Депутат шестого и седьмого созывов. Перешел с округа №15, сменив Лидию Гурову.

Михаил Краснянский, округ №17 (Котовский)

Ректор Тамбовского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор РАН. Сменил Владимира Стромова (44-летний ректор ТГУ имени Г. Р. Державина ушел из жизни в 2022 году).

Андрей Балдин, округ №18 (Тамбовский)

Директор школы №24 Тамбова. Сменил Марину Македонскую, которая в 2025 году была назначена министром здравоохранения Тамбовской области.

Николай Артемов, округ №19 (Тамбовский)

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Тамбовской области. Сменил Галину Серову.

Денис Илларионов, округ №20 (Тамбовский)

Предприниматель в сфере розничной торговли и строительства, депутат облдумы седьмого созыва. Перешел с округа №25, сменив Ирину Тен.

Роман Бажилин, округ №21 (Тамбовский)

Ректор музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, заслуженный артист России, профессор. Сменил Ирину Курбатову.

Роман Мачихин, округ №22 (Тамбовский)

Генеральный директор ООО «Флаттер плюс». Сменил Александра Орионова, который в 2026 году возглавил Тамбовский муниципальный округ.

Алексей Белов, округ №23 (Тамбовский)

Работник ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"». Сменил Михаила Краснянского, который избрался по другому округу.

Андрей Клейменов, округ №24 (Тамбовский)

Начальник отдела производственных систем ПАО «Пигмент», председатель молодежного правительства Тамбовской области, победитель премии «Человек труда». Сменил Сергея Булаха.

Валерий Иржанов, округ №25 (Тамбовский)

Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области». Сменил Дениса Илларионова.

Из 50 мандатов в облдуме 25 распределяются по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам.

Распределение мест по партийным спискам

На выборах в облдуму по партийным спискам «Единая Россия» получила 65,07% голосов, КПРФ — 13,52%, ЛДПР — 6,89%, «Новые люди» — 5,50%, «Справедливая Россия» — 5,43%. Партия «Родина» набрала 2,26%. Во всех 25 одномандатных округах избраны кандидаты от «Единой России».

По партийным спискам, ЕР получила 19 мест — таким образом, в сумме за партией остались 44 из 50 кресел в восьмом созыве. КПРФ получила три мандата, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по одному.

Итоговое распределение

В Тамбовской областной Думе по итогам выборов 2026 года будут работать 50 депутатов, из них 44 — представители правящей партии. Три места будет у КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по одному.

Итоговая явка составила 59,71%.

Анна Швечикова