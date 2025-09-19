Выборы в Орле: главное, кто прошел по округам

«Единая Россия» взяла 20 округов из 28 на выборах депутатов в городской совет Орла. «Справедливая Россия» победила в шести округах, КПРФ — в двух. Никто из представителей «Новых людей», ЛДПР и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость не прошел в горсовет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Округ №1: депутатом избран Денис Харыбин («Справедливая Россия — За правду»), владелец автомойки ООО «Меркурий». Ранее от округа избирался Юрий Козлов.

Округ №2: мандат получил Владимир Бутусов («Единая Россия»), заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Группа компаний "Возрождение"». С 2006 года избирался депутатом Орловского городского совета народных депутатов нескольких созывов.

Округ №3: победу одержал Сергей Себякин («Единая Россия»), заместитель председателя Орловского городского совета. Ранее от округа избирался Дмитрий Игнатов.

Округ №4: депутатом избран Василий Новиков («Единая Россия»), председатель Орловского горсовета. Ранее от этого округа избирался Алексей Усов.

Округ №5: мандат получил Александр Бреев («Единая Россия»), директор ООО «ОДСК — АРЕНДА», координатор регионального отделения партии «Единая Россия» по Северному району Орла. Ранее от округа избирался Василий Новиков.

Округ №6: победу одержал Юрий Козлов («Единая Россия»), первый заместитель директора МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», депутат горсовета с 2011 года. Ранее от округа избирался Сергей Себякин.

Округ №7: депутатом избран Павел Степанов (КПРФ), работающий в областном отделении политической партии. Ранее от округа избиралась Марина Франко.

Округ №8: мандат получил Владимир Букалов («Единая Россия»), первый заместитель директора ООО «Орловские тепловые магистрали», депутат горсовета с 2011 года.

Округ №9: победу одержал Алексей Камзолов («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель, депутат горсовета. Ранее от округа избирался Илья Жуков.

Округ №10: депутатом избрана Лариса Антошкина («Единая Россия»), заведующая МБДОУ «Детский сад № 35», депутат горсовета с 2015 года. Ранее от округа избирался Алексей Камзолов.

Округ №11: мандат получила Татьяна Малыгина («Единая Россия»), директор МБОУ «Лицей № 4 имени Героя Советского Союза Злотина», депутат горсовета. Ранее от округа избиралась Лариса Антошкина.

Округ №12: победу одержала Оксана Павлюк («Единая Россия»), учитель математики, депутат горсовета. Ранее от округа избиралась Татьяна Малыгина.

Округ №13: депутатом избран Вадим Кривов («Справедливая Россия — За правду»), индивидуальный предприниматель. Ранее округ представлял Константин Клепов.

Округ №14: мандат получил Виктор Борняков (КПРФ), генеральный директор ООО УК «ЮРТА». Ранее от округа избирался Сергей Швалов.

Округ №15: победу одержал Александр Головин («Единая Россия»), директор ООО «Титан», депутат горсовета.

Округ №16: депутатом избран Владимир Строев («Единая Россия»), ветеран специальной военной операции. Избирался депутатом горсовета в 2015 и 2020 годах, однако в 2022 году был призван на фронт.

Округ №17: мандат получил Тимур Нерушев («Единая Россия»), депутат гордумы.

Округ №18: победу одержал Алексей Чикин («Единая Россия»), директор ООО «Орел-ЖЭК», депутат горсовета.

Округ №19: депутатом избран Сергей Елесин («Справедливая Россия — За правду»), руководитель оптового отдела ИП Пенькова, депутат горсовета.

Округ №20: мандат получил Евгений Шатохин («Единая Россия»), директор МБОУ «Лицей № 40», депутат горсовета.

Округ №21: победу одержал Роман Берлинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Орловское строительное управление – 2». До него от округа избиралась Оксана Павлюк.

Округ №22: депутатом избран Владислав Гефель («Единая Россия»), управляющий директор ПАО «Специализированный застройщик „Орелстрой“», депутат горсовета.

Округ №23: мандат получил Павел Колосов («Справедливая Россия — За правду»), инженер. Ранее от округа избирался Игорь Коновалов.

Округ №24: победу одержал Владимир Негин («Единая Россия»), заместитель председателя Орловского горсовета.

Округ №25: депутатом избран Игорь Коновалов («Справедливая Россия — За правду»), руководитель отдела оптовых продаж ИП Моргунова, депутат гордумы.

Округ №26: мандат получил Виктор Панухник («Справедливая Россия — За правду»), директор ООО «Астория», депутат гордумы.

Округ №27: победу одержал Александр Родин («Единая Россия»), директор ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина», депутат горсовета.

Округ №28: депутатом избран Игорь Цуканов («Единая Россия»), директор МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла», депутат гордумы.

По партийным спискам четыре мандата получают представители партии «Единая Россия», два мандата достаются партии «Справедливая Россия — За правду», по одному — КПРФ, «Новым людям», ЛДПР и Партии пенсионеров.

По партийным спискам от «Единой России» прошли завкафедрой хирургических дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии в ОГУ имени И.С. Тургенева Владимир Круглый, директор ряда строительных компаний, входящих в ГК «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева Татьяна Борисова, участник СВО Эмиль Шагиев, заведующая МБДОУ «Детский сад №96» Ирина Колганова.

От партии «Справедливая Россия — За правду» в совет войдут депутаты облсовета Руслан Перелыгин и Игорь Рыбаков. Орловское отделение КПРФ выдвинуло председателя Орловского облсовета Ивана Дынковича, «Новых людей» представит в горсовете дизайнер из Волгограда Дарья Черных, кандидатом от ЛДПР стал депутат облсовета Владислав Числов, который в 2023 году выступал кандидатом на выборы губернатора, а от Партии пенсионеров в совет войдет депутат Орловского облсовета Иван Устинов.