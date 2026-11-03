Песков раскрыл тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Дмитрий Песков добавил, что российская сторона руководствуется принципом неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет другой. Пресс-секретарь отметил, что европейские страны не будут участвовать в предстоящих контактах, поскольку стороны согласовали только трехсторонний формат встреч.