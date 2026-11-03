Песков раскрыл тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
На трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Будут вопросы безопасности обсуждаться. Вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными»,— сказал господин Песков информационной службе «Вести».
Дмитрий Песков добавил, что российская сторона руководствуется принципом неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет другой. Пресс-секретарь отметил, что европейские страны не будут участвовать в предстоящих контактах, поскольку стороны согласовали только трехсторонний формат встреч.
Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. На этой неделе переговорщики США встретятся с представителями европейских стран, Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, сообщал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.