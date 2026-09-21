Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области с результатом 66%

По предварительным данным облизбиркома, после обработки 100% протоколов на выборах губернатора Белгородской области победил врио главы региона Александр Шуваев («Единая Россия») с результатом 65,97%. Он набрал более 490 тыс. голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Предварительные результаты других кандидатов:

Евгений Дремов (ЛДПР) — 10,66%; Валерий Шевляков (КПРФ) — 9,12%; Артем Зотов («Партия пенсионеров») — 7,55%; Владимир Абельмазов («Справедливая Россия») — 5,17%.

Явка на выборах губернатора Белгородской области составила 63,39%.

Пять лет назад на досрочных выборах губернатора Белгородской области в 2021 году победил также выдвинутый «Единой Россией» Вячеслав Гладков — после обработки всех протоколов он получил 78,79% голосов. Таким образом, результат Александра Шуваева оказался почти на 13 процентных пунктов ниже. Второе место на прошлых выборах занял Кирилл Скачко от КПРФ с 9,94%, третье — Юрий Осетров от «Справедливой России» с 3,77%. Евгений Дремов от ЛДПР набрал 2,91%, Владимир Абельмазов от «Партии пенсионеров» — 2,90%.

В настоящее время результат Александра Шуваева ниже, чем у других врио губернаторов, участвующих в нынешних выборах. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует на выборах главы региона с 68,03% голосов после обработки 96,2% протоколов. В свою очередь, врио губернатора Тверской области Виталий Королев побеждает с 69,8% после обработки 90,7% протоколов.

Денис Данилов