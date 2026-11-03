Сын создателя Ray-Ban вступил в борьбу за семейный бизнес с чешским оружейником
Леонардо Мария дель Веккьо, сын основателя компании Luxottica, одного из крупнейших производителей очков в мире, предложил примерно $29,6 млрд за семейный холдинг Delfin. Холдингу принадлежит 32,4% производителя солнечных очков Ray-Ban, компании EssilorLuxxotica. Об этом пишет Bloomberg.
Господин дель Веккьо хочет предотвратить покупку фирмы чешским миллиардером Михалом Стрнадом. Владелец поставляющего Украине оружие концерна Czechoslovak Group (CSG) и самый богатый бизнесмен из оборонной отрасли в мире в октябре предложил за Delfin $33 млрд.
Компанию Luxottica создал итальянский бизнесмен Леонардо дель Веккьо в 1961 году. Со временем компания стала лидером на рынке очков класса люкс, владея, в частности, брендами Ray-Ban и Oakley. В 2018 году в результате слияния с французской Essilor была создана компания EssilorLuxottica, ставшая одним из крупнейших производителей очков в мире.
После смерти старшего дель Веккьо его доли в семейной фирме Delfin были разделены поровну между членами семьи — шестью детьми, вдовой и пасынком. Каждый получил по 12,5%.
Господин дель Веккьо готов выкупить долю каждого из своих соакционеров за €3,7 млрд (примерно $4 млрд). Как сообщается, для финансирования своего начинания он уже договорился о кредите в $25 млрд от Citigroup.