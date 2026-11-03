Сын создателя Ray-Ban вступил в борьбу за семейный бизнес с чешским оружейником

Компанию Luxottica создал итальянский бизнесмен Леонардо дель Веккьо в 1961 году. Со временем компания стала лидером на рынке очков класса люкс, владея, в частности, брендами Ray-Ban и Oakley. В 2018 году в результате слияния с французской Essilor была создана компания EssilorLuxottica, ставшая одним из крупнейших производителей очков в мире.