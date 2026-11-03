В Минстрое рассказали о планируемых надбавках к тарифам ЖКХ
Минстрой России пока не принял окончательного решения по поводу введения надбавок к тарифам ЖКХ. Ведомство рассматривает различные подходы и обсуждает вопрос с Минэнерго, Минэкономики, ФАС и представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщили в министерстве.
«При этом ключевой приоритет в подобном механизме ориентирован не на изменение тарифа, а на формирование и обеспечение условий для целевого использования средств на модернизацию системы»,— сказали в Минстрое «РИА Новости».
Речь идет о надбавке к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение. В ведомстве подчеркнули, что в этом вопросе необходимо прийти к «равновесию между обновлением коммунальной инфраструктуры, обеспечением надежной и стабильной работы коммунального комплекса и соблюдением интересов граждан».
Ранее о подготовке инициативы сообщил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов на круглом столе в Совете федерации. По его словам, представить документ правительству министерство планирует до декабря. Цель — привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру. В Минстрое заверили, что прибавка будет небольшой, и вырученные деньги пойдут на капремонт и обновление изношенных сетей.