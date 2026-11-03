В Минстрое рассказали о планируемых надбавках к тарифам ЖКХ

Речь идет о надбавке к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение. В ведомстве подчеркнули, что в этом вопросе необходимо прийти к «равновесию между обновлением коммунальной инфраструктуры, обеспечением надежной и стабильной работы коммунального комплекса и соблюдением интересов граждан».