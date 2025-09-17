Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Единой России» и 90% мало

Партия власти увеличила представительство в воронежской и белгородской облдумах

По итогам выборов 12-14 сентября «Единая Россия» добилась в региональных законодательных собраниях Воронежской и Белгородской областей еще более подавляющего превосходства, чем раньше. В Воронежской области партия получила самые высокие результаты из всех регионов РФ, где на минувших выходных были выборы. Белгородская область — на втором месте в стране. В обоих облдумах ЕР теперь будет контролировать более 90% мандатов. При этом в заксобраниях сократился состав партий: в белгородском их теперь будет три вместо четырех, а в воронежском не оказалось заметных представителей парламентской оппозиции от «Справедливой России — За правду», их заменит один член «Новых людей». Эксперт отмечает, что такими результатами ЕР внутриполитические блоки обоих регионов показывают, что они «смогут повторить» на выборах в Госдуму в 2026 году.

Заксобрания регионов Черноземья сделали еще один шаг к монопартийности

Заксобрания регионов Черноземья сделали еще один шаг к монопартийности

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Заксобрания регионов Черноземья сделали еще один шаг к монопартийности

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Избирательные комиссии Белгородской и Воронежской областей подвели окончательные итоги выборов в законодательные собрания этих регионов. Предыдущие подсчеты поддержки партий и явки, доступные до середины дня вторника, 16 сентября, были еще предварительными. Напомним, по итогам голосования в белгородской областной думе распределяют 50 мандатов, а в воронежской — 56.

Воронежская областная дума: итоги выборов-2025

Результаты голосования по партийным спискам в Воронежской области: выборах в облдуму «Единая Россия» (ЕР) по результатам голосования за партийные списки набрала 73,88%, следует из итоговых данных облизбиркома на 14:10 16 сентября. КПРФ получила 9,26%. ЛДПР — 5,8%. Партия «Новые люди» (НЛ) впервые проходит в региональный парламент с итоговым результатом в 5,67%. Остальные партии не прошли 5%-ный барьер: «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) набрала 2,24%, а «Родина» — 1,61%.

Победители в одномандатных округах Воронежской области: представители ЕР выиграли выборы во всех 28 избирательных округах. Таким образом, с учетом результатов голосования за партсписки, в облдуме у ЕР будет 51 мандат, у КПРФ — три, а у ЛДПР и «Новых людей» — по одному, сообщили в облизбиркоме. Депутатов, которые пройдут в облдуму по спискам, партии в ближайшее время определят сами и сообщат о раздаче мандатов позднее. Все победители в одномандатных округах и лидеры партсписков в Воронежской области — в справке «Ъ-Черноземье».

«Единая Россия» в Воронежской области получила самый высокий результат в РФ среди всех регионов, где 12-14 сентября проходили выборы в заксобрания.

ЕР таким образом усилила и без того тотальное превосходство в региональном парламенте еще на три мандата сверху. Теперь она контролирует 91,07% мандата из 56. В прошлом созыве партия власти контролировала 48 мест (85,71% мандата), коммунисты — четыре, а ЛДПР и СРЗП — по два.

Примечательно, что на выборах в большинстве одномандатных округов в Воронежской области единороссы одержали уверенные победы, многократно опередив конкурентов. Исключением стал округ №3, включающий Коминтерновский район Воронежа. Там действующий депутат от ЕР Евгений Китаев набрал 6 406 голосов, тогда как его ближайший конкурент и лидер местного отделения НЛ Сергей Гурченко лишь на 141 голос меньше — 6 265. Господин Гурченко во время голосования жаловался на возможную фальсификацию избирательных документов, но речь шла не о его округе. Впрочем, лидер НЛ в Воронеже все равно сможет стать депутатом областного заксобрания как первый номер в списках партии — если не решит передать мандат коллеге.

«Справедливая Россия — За правду» ближайшие пять лет больше не будет представлена в воронежском региональном парламенте. Зато в нем появятся «Новые люди».

Явка на выборах в Воронежской области: выборы в Воронежскую областную думу прошли, по итоговым данным на 20:00 третьего дня голосования, воскресенья, 14 сентября, при явке в 54,88% в целом по региону. Это существенно больше, чем в кампании-2020 (44,14%). Но в самом Воронеже выборы проигнорировали восемь из десяти избирателей. Явка на выборы в заксобрание региона в облцентре, по итоговой информации после подсчета всех протоколов участковых избирательных комиссий (УИК; сначала в облизбиркоме заявляли о явке более 20%, потом пересчитали ее), составила рекордно низкие 19,49%, это даже меньше, чем пять лет назад (19,54%).

Таким образом результаты выборов в облдуму определили не жители Воронежа. Всего на участки пришли и проголосовали на дому 967,5 тыс. избирателей, из них в областном центре — порядка 160 тыс., а за его пределами — около 825,8 тыс. Стоит отметить, что аж четверть всех избирателей, по данным избиркома, голосовали на дому с использованием переносных ящиков (257,4 тыс.). Практически все «надомники» — жители области. В Воронеже за пределами участков было зарегистрировано только 13,4 тыс. голосов.

Источники «Ъ-Черноземье», близкие к организации избирательного процесса в регионе, отмечают, что «необычайно низкая даже по сравнению с соседними областными центрами явка — обычная характеристика всех выборных кампаний в Воронеже, усиливающаяся с момента начала работы действующего руководства городской думы».

С точки зрения явки, в Воронежской области лидировал не привычный уже как минимум за последнее десятилетие Аннинский, а Бутурлиновский район (одномандатный округ № 21), где на участки пришли 93,48% избирателей только на 18:00 воскресенья (данных об итоговой явке в разрезе каждого из УИК пока нет). В этом округе как одномандатник на выборы пошел глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов. Он победил с феноменальным отрывом от конкурентов — 53 921 голос, тогда как ближайший конкурент, коммунист Олег Дорожкин, получил 1 693 голоса. Господин Матузов, таким образом, выиграл выборы с результатом почти в 95%. Рекорд региона по явке на обычных участках (на УИК в СИЗО и прочих закрытых учреждениях традиционно голосуют все сидящие там) был поставлен в 18:00 воскресенья в УИК №507 в Бутурлиновке — 97,29%.

Самая слабая явка по итогам второго дня голосования зафиксирована, напротив, в округах №5 и 11, включающих спальные и окраинные районы Воронежа, новые кварталы и ЖК. В обоих округах на 18:00 воскресенья проголосовали лишь 17,14%. В округе №5 победил и сохранил мандат главврач санатория имени Дзержинского Алексей Чернов, получивший 4 196 голосов. В округе №11 победу одержал новичок в региональном парламенте, ветеран специальной военной операции Сергей Тириченко. Он получил 3 438 голосов и теперь сможет сменить в облдуме арестованного за взятку на выборах пятилетней давности депутата и главу ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина. Антирекордно низкая явка в Воронеже наблюдается на УИК №1384 в Шилово — 6,3% на 20:00 второго дня голосования в Воронеже наблюдалась в окреге №5 на УИК №1384 в Шилово — 8% на 18:00 третьего дня голосования

Единоросс Юрий Матузов победил на выборах на «сельской территории» с 95% при явке в его районе более 93%. С другой стороны, тоже член ЕР, ветеран Сергей Тириченко выиграл выборы в городском округе с 29% при явке в 17%.

Всего в одномандатных округах в Воронежской области выборы выиграли десять единороссов, которых нет в действующем, седьмом созыве облдумы (в сентябре воронежцы голосовали за восьмой). Это участник специальной военной операции, директор местного центра тактической подготовки Денис Рубащенко (округ №4), полковник запаса, профессор Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Андрей Пахольченко (округ №7), главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталия Вожова (округ №8), командир ОМОН в Воронежской области, участник боевых действий Александр Воронцов (округ №9), Сергей Тириченко (округ №11), директор Воронежского концертного зала и актер театра драмы имени Кольцова Юрий Смышников (округ №12), замдиректора по экономике и финансам Нововоронежской атомной станции Николай Нетяга (округ №13), владелец борисоглебского промышленного холдинга «Бормаш» Сергей Синюков (округ №18), Юрий Матузов (округ №21), топ-менеджер холдинга «Эконива» Роман Володин (округ №22). Все остальные победители в одномандатных округах и лидеры партсписков — в справке «Ъ-Черноземье».

Выборы в воронежскую облдуму-2025 обощлись в 471,1 млн руб., следует из опубликованного бюджета на этот год.

Кампании в заксобрания Воронежской и Белгородской областей отличались друг от друга в процессе, но привели к схожему результату

Кампании в заксобрания Воронежской и Белгородской областей отличались друг от друга в процессе, но привели к схожему результату

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кампании в заксобрания Воронежской и Белгородской областей отличались друг от друга в процессе, но привели к схожему результату

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Белгородская областная дума: итоги выборов-2025

Результаты голосования по партийным спискам в Белгородской области: Схожие электоральные тенденции, но чуть менее ярко проявились на выборах в Белгородскую областную думу, прошедших также в ЕДГ-2025 12, 13, 14 сентября. ЕР набрала 72,98%, ЛДПР — 9,19%, КПРФ — 8,08%. Остальные партии не прошли 5%-ный барьер. У СЗРП — 3,95%, у Партии пенсионеров — 3,4%, у «Коммунистов России» — 1,36%. Все данные — итоговые, по результатам обработки 100% протоколов УИК к середине дня вторника, 16 сентября.

«Единая Россия» в Белгородской области получила второй после Воронежской самый высокий результат в РФ.

Победители в одномандатных округах Белгородской области: во всех без исключения 25 округах в победу одержали кандидаты от ЕР. С учетом этих результатов и партийных списков у партии власти в новом созыве будет 46 мандатов из 50, а у ЛДПР и КПРФ — по два. Данные о распределении мандатов сообщили в областном избиркоме. Белгородская областная дума становится таким образом трехпартийной.

Пять лет назад ЕР показывала в Белгородской области чуть менее внушительный результат: партия власти, набрав 63,95%, получила 44 мандата. Тогда у КПРФ было четыре мандата и по одному у ЛДПР и Партии пенсионеров. В Белгородской областной думе восьмого созыва, рассчитал «Ъ-Черноземье», ЕР будет контролировать 92% депутатов, в предыдущем созыве — 88%. Все победители в одномандатных округах и лидеры партсписков в Белгородской области — в справке «Ъ-Черноземье».

Явка на выборах в Белгородской области: выборы в Белгородскую областную думу прошли, по итоговым данным на 20:00 14 сентября, при явке в 59,04%. Всего голоса за кандидатов в заксобрание отдали 675,6 тыс. белгородцев. В общий показатель входят в том числе результаты дистанционного электронного голосования (83,6 тыс. избирателей), досрочного голосования в приграничных районах 7-11 сентября (110 тыс. избирателей). Это больше, чем пять лет назад. Тогда явка составляла 54,48%, голосование длилось, как и сейчас, три дня, но ДЭГ не было.

Лидировал по явке Алексеевский муниципальный округ, где участие в голосовании за три дня из трех в одномандатном округе №1 приняли 88,94% избирателей (данные на 19:30 14 сентября, итоговых данных в разрезе округов и УИК еще нет). В округе со значительным перевесом выиграл действующий депутат Михаил Литовкин (ЕР), гендиректор и соакционер АО «Завод котельного оборудования» в Алексеевке. Он получил 83,45%, или 36 015 голосов, тогда как ближайший оппонент, представитель СЗРП, пенсионер и депутат Алексеевского окружного совета Алексей Плешков — лишь 3 165.

Итоги муниципальных выборов в Воронеже, Липецке, Орле, Тамбове

По подсчетам «Ъ-Черноземье», в УИК №32 в клубе хутора Сидоркин в этом Алексеевском округе была зарегистрирована самая высокая по региону явка среди обычных участков ровно в 100% еще в 10:00 14 сентября. На выборы, по данным избиркома, пришел строго каждый из 81 хуторчанина, внесенного в списки избирателей. 75 из них проголосовали за единоросса.

В одном из белгородских хуторов добились явки избирателей в 100%. Только шесть человек там проголосовали против ЕР.

Самая низкая явка на выборах в Белгородскую облдуму — в самом Белгороде. Она составила по итогам трех дней голосования от 32,01 до 36,6% в зависимости от округов и районов города (данные на 19:30 воскресенья). Самая низкая явка — в городском округе №2, от которого в облдуму попадает главврач областной клинической больницы имени Святителя Иосафа Роман Проценко. Явка там составила 32,01%, а господин Проценко при этом заручился поддержкой 61,07%, или 8 471 избирателя.

Как ранее обратил внимание «Ъ-Черноземье», в УИК №62 в Белгороде на улице Ворошилова, расположенном в здании одного из предприятий холдинга «Агро-Белогорье», за три дня проголосовали только 12,31% избирателей. Это антирекорд во всем регионе по состоянию на 19:13 14 сентября.

Среди одномандатников, прошедших в Белгородскую областную думу, есть десять новичков. В своих округах, например, победу одержали: Роман Проценко (округ №2), главный балетмейстер центра культуры и отдыха «Спутник» Татьяна Бабенко (округ №3), владелец нескольких строительных компаний в Белгороде Александр Селиванов (округ №8), ректор аграрного университета Станислав Алейник (округ №9), заведующая хирургическим отделением Валуйской центральной районной больницы Надежда Бондаренко (округ №11), Герой России Виктор Трофименко (округ №13), директор Оскольского электрометаллургического комбината Кирилл Чернов (округ №22). Все — единороссы. Все остальные победители в одномандатных округах и лидеры партсписков в Белгородской области — в справке «Ъ-Черноземье».

Политолог Владимир Слатинов, комментируя итоги выборов, отмечает, что в ходе выборов в законодательные собрания «и Воронежская, и Белгородская области «подтвердили свою известную в экспертных кругах репутацию электорально управляемых территорий, однако сделали это по-разному».

Политолог Владимир Слатинов

Политолог Владимир Слатинов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Политолог Владимир Слатинов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Белгородская область, являющаяся прифронтовым регионом, показала абсолютно управляемый и предсказуемый процесс. Кампания здесь прошла тихо, без внутренней конкурентной борьбы и без яркого внешнего оппонирования. Это был классический пример "выборов без выбора", где результат был предопределен самой логикой военного времени, традиционно высокой управляемостью и отсутствием реальных политических альтернатив, готовых бросить вызов партии власти»,— отметил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, Воронежская область, «выбрала несколько иную тактику». «Здесь победа "Единой России» во многом стала победой не самой партии, а внутриполитического блока облправительства, который виртуозно сыграл на создании видимости конкурентности и динамики. Яркие праймериз, шумные кампании отдельных оппозиционеров и точечные конкурентные истории на отдельных округах создали картинку оживленной политической жизни. Однако за этой картинкой не стояло реальной борьбы за власть, а результаты выборов были определены далеко за пределами Воронежа, где вспыхивали страсти»,— отмечает господин Слатинов. Относительный успех НЛ в Воронежской области политолог объясняет тем, что «оппозиционные силы, за редкими исключениями, не оспаривали монополию ЕР, а лишь предлагали мягкую альтернативную повестку, в основном для городской и интернет-аудитории».

«Ключевым фактором успеха партии власти в обоих случаях стали нетрадиционные формы голосования — дистанционное электронное и досрочное в Белгородской, массовое надомное в Воронежской области. Предположу, что они позволили точечно и максимально эффективно мобилизовать лояльный административному ресурсу электорат. В Воронежской области, судя по статистике, целая четверть избирателей проголосовали за пределами избирательных участков»,— отметил политолог.

Владимир Слатинов заключил, что оба сценария (белгородский — «тотально управляемый и тихий», воронежский — «управляемый, но динамичный и яркий по форме») оказались чрезвычайно результативными для ЕР, обновившей рекордные цифры. «Внутриполитические блоки обоих регионов показывают, какой результат они смогут повторить в госдумовской кампании 2026 года, если, конечно, не изменится общефедеральный фон и не исчезнет консолидирующая фронтовая повестка. Серьезный вызов для следующих выборов способна создать только кардинальная смена общественных запросов»,— заключил политолог.

Сергей Калашников, Сергей Толмачев

Фотогалерея

Как голосовали руководители регионов Черноземья — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

Предыдущая фотография
«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона

«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев

«На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: govvrn.ru

Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги

Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова

И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото)

И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото)

Фото: Telegram-канал и.о. главы Курска Сергея Котлярова

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября

Фото: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина

Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых

Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых

Фото: govvrn.ru

Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы

Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы

Фото: Telegram-канал главы администрации Тамбова Максима Косенкова

Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета

Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета

Фото: Telegram-канал главы Орла Юрия Парахина

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Александра Сысоева

Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке

Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке

Фото: govvrn.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за выборы ударам ВСУ подверглись три избирательных участка в регионе

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за выборы ударам ВСУ подверглись три избирательных участка в регионе

Фото: Telegram-канал главы Белгорода Валентина Демидова

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Иван Кандыбин считает, что посещение кандидатами в депутаты избирательных участков — «дело привычное, неизменное для каждых выборов». Он рассказал, что иногда встречается там с коллегами

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Иван Кандыбин считает, что посещение кандидатами в депутаты избирательных участков — «дело привычное, неизменное для каждых выборов». Он рассказал, что иногда встречается там с коллегами

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Ивана Кандыбина

Следующая фотография
1 / 13

«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: govvrn.ru

Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова

И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото)

Фото: Telegram-канал и.о. главы Курска Сергея Котлярова

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября

Фото: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина

Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых

Фото: govvrn.ru

Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы

Фото: Telegram-канал главы администрации Тамбова Максима Косенкова

Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета

Фото: Telegram-канал главы Орла Юрия Парахина

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Александра Сысоева

Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке

Фото: govvrn.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за выборы ударам ВСУ подверглись три избирательных участка в регионе

Фото: Telegram-канал главы Белгорода Валентина Демидова

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Иван Кандыбин считает, что посещение кандидатами в депутаты избирательных участков — «дело привычное, неизменное для каждых выборов». Он рассказал, что иногда встречается там с коллегами

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Ивана Кандыбина

Смотреть