«Единой России» и 90% мало

По итогам выборов 12-14 сентября «Единая Россия» добилась в региональных законодательных собраниях Воронежской и Белгородской областей еще более подавляющего превосходства, чем раньше. В Воронежской области партия получила самые высокие результаты из всех регионов РФ, где на минувших выходных были выборы. Белгородская область — на втором месте в стране. В обоих облдумах ЕР теперь будет контролировать более 90% мандатов. При этом в заксобраниях сократился состав партий: в белгородском их теперь будет три вместо четырех, а в воронежском не оказалось заметных представителей парламентской оппозиции от «Справедливой России — За правду», их заменит один член «Новых людей». Эксперт отмечает, что такими результатами ЕР внутриполитические блоки обоих регионов показывают, что они «смогут повторить» на выборах в Госдуму в 2026 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заксобрания регионов Черноземья сделали еще один шаг к монопартийности

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Заксобрания регионов Черноземья сделали еще один шаг к монопартийности

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Избирательные комиссии Белгородской и Воронежской областей подвели окончательные итоги выборов в законодательные собрания этих регионов. Предыдущие подсчеты поддержки партий и явки, доступные до середины дня вторника, 16 сентября, были еще предварительными. Напомним, по итогам голосования в белгородской областной думе распределяют 50 мандатов, а в воронежской — 56.

Воронежская областная дума: итоги выборов-2025

Результаты голосования по партийным спискам в Воронежской области: выборах в облдуму «Единая Россия» (ЕР) по результатам голосования за партийные списки набрала 73,88%, следует из итоговых данных облизбиркома на 14:10 16 сентября. КПРФ получила 9,26%. ЛДПР — 5,8%. Партия «Новые люди» (НЛ) впервые проходит в региональный парламент с итоговым результатом в 5,67%. Остальные партии не прошли 5%-ный барьер: «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) набрала 2,24%, а «Родина» — 1,61%.

Победители в одномандатных округах Воронежской области: представители ЕР выиграли выборы во всех 28 избирательных округах. Таким образом, с учетом результатов голосования за партсписки, в облдуме у ЕР будет 51 мандат, у КПРФ — три, а у ЛДПР и «Новых людей» — по одному, сообщили в облизбиркоме. Депутатов, которые пройдут в облдуму по спискам, партии в ближайшее время определят сами и сообщат о раздаче мандатов позднее. Все победители в одномандатных округах и лидеры партсписков в Воронежской области — в справке «Ъ-Черноземье».

«Единая Россия» в Воронежской области получила самый высокий результат в РФ среди всех регионов, где 12-14 сентября проходили выборы в заксобрания.

ЕР таким образом усилила и без того тотальное превосходство в региональном парламенте еще на три мандата сверху. Теперь она контролирует 91,07% мандата из 56. В прошлом созыве партия власти контролировала 48 мест (85,71% мандата), коммунисты — четыре, а ЛДПР и СРЗП — по два.

Примечательно, что на выборах в большинстве одномандатных округов в Воронежской области единороссы одержали уверенные победы, многократно опередив конкурентов. Исключением стал округ №3, включающий Коминтерновский район Воронежа. Там действующий депутат от ЕР Евгений Китаев набрал 6 406 голосов, тогда как его ближайший конкурент и лидер местного отделения НЛ Сергей Гурченко лишь на 141 голос меньше — 6 265. Господин Гурченко во время голосования жаловался на возможную фальсификацию избирательных документов, но речь шла не о его округе. Впрочем, лидер НЛ в Воронеже все равно сможет стать депутатом областного заксобрания как первый номер в списках партии — если не решит передать мандат коллеге.

«Справедливая Россия — За правду» ближайшие пять лет больше не будет представлена в воронежском региональном парламенте. Зато в нем появятся «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Явка на выборах в Воронежской области: выборы в Воронежскую областную думу прошли, по итоговым данным на 20:00 третьего дня голосования, воскресенья, 14 сентября, при явке в 54,88% в целом по региону. Это существенно больше, чем в кампании-2020 (44,14%). Но в самом Воронеже выборы проигнорировали восемь из десяти избирателей. Явка на выборы в заксобрание региона в облцентре, по итоговой информации после подсчета всех протоколов участковых избирательных комиссий (УИК; сначала в облизбиркоме заявляли о явке более 20%, потом пересчитали ее), составила рекордно низкие 19,49%, это даже меньше, чем пять лет назад (19,54%).

Таким образом результаты выборов в облдуму определили не жители Воронежа. Всего на участки пришли и проголосовали на дому 967,5 тыс. избирателей, из них в областном центре — порядка 160 тыс., а за его пределами — около 825,8 тыс. Стоит отметить, что аж четверть всех избирателей, по данным избиркома, голосовали на дому с использованием переносных ящиков (257,4 тыс.). Практически все «надомники» — жители области. В Воронеже за пределами участков было зарегистрировано только 13,4 тыс. голосов.

Источники «Ъ-Черноземье», близкие к организации избирательного процесса в регионе, отмечают, что «необычайно низкая даже по сравнению с соседними областными центрами явка — обычная характеристика всех выборных кампаний в Воронеже, усиливающаяся с момента начала работы действующего руководства городской думы».

С точки зрения явки, в Воронежской области лидировал не привычный уже как минимум за последнее десятилетие Аннинский, а Бутурлиновский район (одномандатный округ № 21), где на участки пришли 93,48% избирателей только на 18:00 воскресенья (данных об итоговой явке в разрезе каждого из УИК пока нет). В этом округе как одномандатник на выборы пошел глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов. Он победил с феноменальным отрывом от конкурентов — 53 921 голос, тогда как ближайший конкурент, коммунист Олег Дорожкин, получил 1 693 голоса. Господин Матузов, таким образом, выиграл выборы с результатом почти в 95%. Рекорд региона по явке на обычных участках (на УИК в СИЗО и прочих закрытых учреждениях традиционно голосуют все сидящие там) был поставлен в 18:00 воскресенья в УИК №507 в Бутурлиновке — 97,29%.

Самая слабая явка по итогам второго дня голосования зафиксирована, напротив, в округах №5 и 11, включающих спальные и окраинные районы Воронежа, новые кварталы и ЖК. В обоих округах на 18:00 воскресенья проголосовали лишь 17,14%. В округе №5 победил и сохранил мандат главврач санатория имени Дзержинского Алексей Чернов, получивший 4 196 голосов. В округе №11 победу одержал новичок в региональном парламенте, ветеран специальной военной операции Сергей Тириченко. Он получил 3 438 голосов и теперь сможет сменить в облдуме арестованного за взятку на выборах пятилетней давности депутата и главу ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина. Антирекордно низкая явка в Воронеже наблюдается на УИК №1384 в Шилово — 6,3% на 20:00 второго дня голосования в Воронеже наблюдалась в окреге №5 на УИК №1384 в Шилово — 8% на 18:00 третьего дня голосования

Единоросс Юрий Матузов победил на выборах на «сельской территории» с 95% при явке в его районе более 93%. С другой стороны, тоже член ЕР, ветеран Сергей Тириченко выиграл выборы в городском округе с 29% при явке в 17%.

Всего в одномандатных округах в Воронежской области выборы выиграли десять единороссов, которых нет в действующем, седьмом созыве облдумы (в сентябре воронежцы голосовали за восьмой). Это участник специальной военной операции, директор местного центра тактической подготовки Денис Рубащенко (округ №4), полковник запаса, профессор Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Андрей Пахольченко (округ №7), главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталия Вожова (округ №8), командир ОМОН в Воронежской области, участник боевых действий Александр Воронцов (округ №9), Сергей Тириченко (округ №11), директор Воронежского концертного зала и актер театра драмы имени Кольцова Юрий Смышников (округ №12), замдиректора по экономике и финансам Нововоронежской атомной станции Николай Нетяга (округ №13), владелец борисоглебского промышленного холдинга «Бормаш» Сергей Синюков (округ №18), Юрий Матузов (округ №21), топ-менеджер холдинга «Эконива» Роман Володин (округ №22). Все остальные победители в одномандатных округах и лидеры партсписков — в справке «Ъ-Черноземье».

Выборы в воронежскую облдуму-2025 обощлись в 471,1 млн руб., следует из опубликованного бюджета на этот год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампании в заксобрания Воронежской и Белгородской областей отличались друг от друга в процессе, но привели к схожему результату

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кампании в заксобрания Воронежской и Белгородской областей отличались друг от друга в процессе, но привели к схожему результату

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Белгородская областная дума: итоги выборов-2025

Результаты голосования по партийным спискам в Белгородской области: Схожие электоральные тенденции, но чуть менее ярко проявились на выборах в Белгородскую областную думу, прошедших также в ЕДГ-2025 12, 13, 14 сентября. ЕР набрала 72,98%, ЛДПР — 9,19%, КПРФ — 8,08%. Остальные партии не прошли 5%-ный барьер. У СЗРП — 3,95%, у Партии пенсионеров — 3,4%, у «Коммунистов России» — 1,36%. Все данные — итоговые, по результатам обработки 100% протоколов УИК к середине дня вторника, 16 сентября.

«Единая Россия» в Белгородской области получила второй после Воронежской самый высокий результат в РФ.

Победители в одномандатных округах Белгородской области: во всех без исключения 25 округах в победу одержали кандидаты от ЕР. С учетом этих результатов и партийных списков у партии власти в новом созыве будет 46 мандатов из 50, а у ЛДПР и КПРФ — по два. Данные о распределении мандатов сообщили в областном избиркоме. Белгородская областная дума становится таким образом трехпартийной.

Пять лет назад ЕР показывала в Белгородской области чуть менее внушительный результат: партия власти, набрав 63,95%, получила 44 мандата. Тогда у КПРФ было четыре мандата и по одному у ЛДПР и Партии пенсионеров. В Белгородской областной думе восьмого созыва, рассчитал «Ъ-Черноземье», ЕР будет контролировать 92% депутатов, в предыдущем созыве — 88%. Все победители в одномандатных округах и лидеры партсписков в Белгородской области — в справке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Явка на выборах в Белгородской области: выборы в Белгородскую областную думу прошли, по итоговым данным на 20:00 14 сентября, при явке в 59,04%. Всего голоса за кандидатов в заксобрание отдали 675,6 тыс. белгородцев. В общий показатель входят в том числе результаты дистанционного электронного голосования (83,6 тыс. избирателей), досрочного голосования в приграничных районах 7-11 сентября (110 тыс. избирателей). Это больше, чем пять лет назад. Тогда явка составляла 54,48%, голосование длилось, как и сейчас, три дня, но ДЭГ не было.

Лидировал по явке Алексеевский муниципальный округ, где участие в голосовании за три дня из трех в одномандатном округе №1 приняли 88,94% избирателей (данные на 19:30 14 сентября, итоговых данных в разрезе округов и УИК еще нет). В округе со значительным перевесом выиграл действующий депутат Михаил Литовкин (ЕР), гендиректор и соакционер АО «Завод котельного оборудования» в Алексеевке. Он получил 83,45%, или 36 015 голосов, тогда как ближайший оппонент, представитель СЗРП, пенсионер и депутат Алексеевского окружного совета Алексей Плешков — лишь 3 165.

По подсчетам «Ъ-Черноземье», в УИК №32 в клубе хутора Сидоркин в этом Алексеевском округе была зарегистрирована самая высокая по региону явка среди обычных участков ровно в 100% еще в 10:00 14 сентября. На выборы, по данным избиркома, пришел строго каждый из 81 хуторчанина, внесенного в списки избирателей. 75 из них проголосовали за единоросса.

В одном из белгородских хуторов добились явки избирателей в 100%. Только шесть человек там проголосовали против ЕР.

Самая низкая явка на выборах в Белгородскую облдуму — в самом Белгороде. Она составила по итогам трех дней голосования от 32,01 до 36,6% в зависимости от округов и районов города (данные на 19:30 воскресенья). Самая низкая явка — в городском округе №2, от которого в облдуму попадает главврач областной клинической больницы имени Святителя Иосафа Роман Проценко. Явка там составила 32,01%, а господин Проценко при этом заручился поддержкой 61,07%, или 8 471 избирателя.

Как ранее обратил внимание «Ъ-Черноземье», в УИК №62 в Белгороде на улице Ворошилова, расположенном в здании одного из предприятий холдинга «Агро-Белогорье», за три дня проголосовали только 12,31% избирателей. Это антирекорд во всем регионе по состоянию на 19:13 14 сентября.

Среди одномандатников, прошедших в Белгородскую областную думу, есть десять новичков. В своих округах, например, победу одержали: Роман Проценко (округ №2), главный балетмейстер центра культуры и отдыха «Спутник» Татьяна Бабенко (округ №3), владелец нескольких строительных компаний в Белгороде Александр Селиванов (округ №8), ректор аграрного университета Станислав Алейник (округ №9), заведующая хирургическим отделением Валуйской центральной районной больницы Надежда Бондаренко (округ №11), Герой России Виктор Трофименко (округ №13), директор Оскольского электрометаллургического комбината Кирилл Чернов (округ №22). Все — единороссы. Все остальные победители в одномандатных округах и лидеры партсписков в Белгородской области — в справке «Ъ-Черноземье».

Политолог Владимир Слатинов, комментируя итоги выборов, отмечает, что в ходе выборов в законодательные собрания «и Воронежская, и Белгородская области «подтвердили свою известную в экспертных кругах репутацию электорально управляемых территорий, однако сделали это по-разному».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Владимир Слатинов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Политолог Владимир Слатинов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Белгородская область, являющаяся прифронтовым регионом, показала абсолютно управляемый и предсказуемый процесс. Кампания здесь прошла тихо, без внутренней конкурентной борьбы и без яркого внешнего оппонирования. Это был классический пример "выборов без выбора", где результат был предопределен самой логикой военного времени, традиционно высокой управляемостью и отсутствием реальных политических альтернатив, готовых бросить вызов партии власти»,— отметил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, Воронежская область, «выбрала несколько иную тактику». «Здесь победа "Единой России» во многом стала победой не самой партии, а внутриполитического блока облправительства, который виртуозно сыграл на создании видимости конкурентности и динамики. Яркие праймериз, шумные кампании отдельных оппозиционеров и точечные конкурентные истории на отдельных округах создали картинку оживленной политической жизни. Однако за этой картинкой не стояло реальной борьбы за власть, а результаты выборов были определены далеко за пределами Воронежа, где вспыхивали страсти»,— отмечает господин Слатинов. Относительный успех НЛ в Воронежской области политолог объясняет тем, что «оппозиционные силы, за редкими исключениями, не оспаривали монополию ЕР, а лишь предлагали мягкую альтернативную повестку, в основном для городской и интернет-аудитории».

«Ключевым фактором успеха партии власти в обоих случаях стали нетрадиционные формы голосования — дистанционное электронное и досрочное в Белгородской, массовое надомное в Воронежской области. Предположу, что они позволили точечно и максимально эффективно мобилизовать лояльный административному ресурсу электорат. В Воронежской области, судя по статистике, целая четверть избирателей проголосовали за пределами избирательных участков»,— отметил политолог.

Владимир Слатинов заключил, что оба сценария (белгородский — «тотально управляемый и тихий», воронежский — «управляемый, но динамичный и яркий по форме») оказались чрезвычайно результативными для ЕР, обновившей рекордные цифры. «Внутриполитические блоки обоих регионов показывают, какой результат они смогут повторить в госдумовской кампании 2026 года, если, конечно, не изменится общефедеральный фон и не исчезнет консолидирующая фронтовая повестка. Серьезный вызов для следующих выборов способна создать только кардинальная смена общественных запросов»,— заключил политолог.

Сергей Калашников, Сергей Толмачев