Александр Гусев приблизился к победе

Глава Воронежской области Александр Гусев на этой неделе впервые в своей управленческой карьере выступил с программной политической статьей. Она заняла первые полосы в тиражах всех печатных госСМИ региона и лучшие места на главных страницах их электронных версий. Господин Гусев затронул в публикации «Единение ради победы» одновременно СВО, здравоохранение, демографию, национальные проекты, партийные программы. Но особое внимание уделил тому, чтобы объяснить сторонникам, зачем в декабре прошлого года согласился возглавить реготделение «Единой России» и в чем смысл занимать два высоких поста одновременно. Господин Гусев пришел к выводу, что спустя четыре месяца впервые стал трансформироваться из «хозяйственника» в политического руководителя. Эксперты считают, что воронежский губернатор своим выступлением выделился среди коллег как по форме, так и по содержанию.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Глава Воронежской области постарался дать в статье свое видение победы в специальной военной операции

Статья Александра Гусева «Единение ради победы» (название отсылает к цитате из Владимира Путина в эпиграфе) объемом почти 17 тыс. печатных знаков заняла две полосы областных газет «Коммуна» и «Воронежский курьер» в номерах от среды, 22 апреля. В пятницу, 24 апреля, публикация господина Гусева, по данным «Ъ-Черноземье», выйдет в печать во всех районных газетах региона.

Господин Гусев подписался одновременно и как губернатор, и как секретарь воронежского реготделения «Единой России», которое он возглавил 17 декабря. И в статье он подробно объяснил причины того, почему в регионе была реализована именно эта политическая конструкция. «К сожалению, мы не так часто публично говорим о делах партийных — пора исправлять ситуацию»,— анонсировал тему губернатор.

Господин Гусев объяснил свое решение совместить административную и политическую должности как одновременно вынужденное и стратегически необходимое в текущих условиях. Сейчас, по его словам, период «значительного напряжения сил», поэтому важно консолидировать власть, партийные структуры, общество. «Нужно объединять все возможные ресурсы»,— написал господин Гусев.

Глава региона считает, что текущее совмещение должностей позволяет ему быстрее принимать решения, эффективнее реализовывать проекты, усиливать достижения от работы: «Результаты удваиваются». Господин Гусев спустя четыре месяца после кадровых изменений признает, что теперь в его взглядах происходит переход от «исключительно административного руководителя», которым воспринимал себя ранее, к политическому деятелю, «руководителю партийному».

Также особый акцент в статье господин Гусев делает на патриотизме. В публикации неоднократно подчеркиваются такие тезисы, как противостояние России Западу и защита национальных ценностей. Губернатор как автор рассуждает об условиях победы РФ в СВО и приходит к выводу, что ключевое условие одно — «единство». Ключевая идея — консолидация общества, власти и партии ради достижения целей страны. Победа (в контексте СВО), по мнению господина Гусева, возможна благодаря сочетанию трех факторов: «праведности курса», «единства народа», «героизма военных».

Экономическим вопросам в статье уделяется несколько меньше внимания. Господин Гусев напоминает, что Воронежская область одновременно успешна и как «аграрный лидер», и как «индустриальный центр». Особо выделяются достижения сельского хозяйства: лидирующие позиции по производству масла, высокие показатели по молоку, мясу, сахару, вклад в продовольственную безопасность страны. Но все это лишь «каркас», смысл которого в социальной сфере.

Что еще и о чем сказал в программной статье Александр Гусев прямая речь О единстве

«Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены — сталкивались с трагедиями». О приоритетах

«Все, что связано с проведением СВО… — наш приоритет». О причинах конфликта с Украиной

«Они буквально вынудили Россию вступить в схватку. Нам не оставили возможности поступить иначе». О факторах победы в СВО

«Основы нашей предстоящей победы — праведность… консолидация народа и героизм военнослужащих». О ветеранах СВО

«Герои СВО станут хорошими управленцами». О деятельности «Единой России»

«Когда возможности исполнительной власти дополняются Народной программой… результаты удваиваются». О региональной экономике

«Развитие региона измеряется не тем, сколько мы построили заводов, а тем, сколько земляков мы сделали счастливее». О социальной политике

«Забота о человеке — главная статья областного бюджета развития». О народе

«Народ — та матрица, в которой национальные интересы неразрывно сплетены с повседневными заботами каждой семьи». О политическом подходе

«Не обещать недостижимого, выполнять обещанное». Об эффективности

«Главным критерием становится то, как результаты решений ощущаются людьми».

В своем Telegram-канале господин Гусев отметил, что статьей он «решил выступить в раритетном для себя формате»:

«Дал, наверное, уже сотни интервью, ответил на тысячи вопросов. А вот именно статья — штучный способ коммуникации… Когда тебя не ограничивают набором определенных тем, ты имеешь возможность высказать, что накопилось в душе, что сам считаешь наиболее важным, быть может, даже пофилософствовать».

Политолог Владимир Слатинов сказал, что «насладился» чтением статьи воронежского губернатора. Но он рекомендовал главе региона в будущем не стремиться уместить весь массив мыслей в одно выступление, а следовать примеру Владимира Путина, который в 2012 году публиковал серию программных статей, каждая из которых посвящена одному направлению. «Александр Гусев вновь смог выделится в публичной коммуникации из массы других губернаторов столь яркой, что она порой становится серой. В эпоху искусственного интеллекта, ежедневных губернаторских онлайн-трансляций и видеообращений статья выглядит как действительно эксклюзивный формат. Текст получился чрезвычайно объемным и всеохватывающим. Он затрагивает одновременно СВО, здравоохранение, демографию, национальные проекты, партийные программы»,— заметил господин Слатинов.

«Сама идея статьи губернатора в качестве секретаря регионального отделения "ЕР" интересна и оригинальна. Она показывает и доказывает, что партийная роль для Александра Гусева — не формальность и не просто электоральная задача, а инструмент повышения качества управления регионом. Через партийный статус губернатор может улучшить обратную связь с органами власти, партийными активистами и рядовыми гражданами, повышая эффективность прохождения запросов и реализации инициатив. Своей статьей он как автор в первую очередь объясняет принятое решение, адресуя объяснение не столь широкому кругу читателей, сколь другим таким же, как он, политическим акторам»,— заключил эксперт.

Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин полагает, что «губернатор Воронежской области Александр Гусев не зря заострил в своей программной статье проблему связки "ЕР" и региональных властей». «Он задался вопросом: почему глава региона должен быть еще и главой реготделения "ЕР"? Потому что это, повышая ответственность перед гражданами, одновременно сращивает госслужащих с народными представителями и партийным активом. И есть с кого спросить, попросту говоря, и сложно сломать этот механизм взаимодействия»,— отметил господин Мухин после знакомства с публикацией воронежского губернатора.

Как подсчитал «Ъ-Черноземье», по данным на 22:00 23 апреля, статью господина Гусева на сайте «Коммуны» (работает в составе принадлежащего облправительству АО «Студия "Губерния"») по ссылке, опубликованной в каналах главы региона в Telegram и Max, открыл 821 пользователь. На портале крупнейшего государственного медиахолдинга региона «РИА Воронеж», объединяющего большую часть воронежских госСМИ, статью за авторством господина Гусева за два дня начинали читать 1 203 пользователя.

Сергей Калашников