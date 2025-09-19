Кто прошел в городской совет Липецка

Из опубликованных на сайте Липецкого областного избиркома результатов голосования известны имена всех победивших в одномандатных округах и прошедших в городской совет депутатов.

о итогам голосования 32 кресла из 36 получат представители «Единой России». Кроме того, по одному мандату — у «Справедливой Россия — Патриотов — За правду», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР и «Новых людей».

В состав заксобрания войдут 20 новых депутатов, остальные парламентарии сохранили свои места.

Округ № 1: Павел Цуканов («Единая Россия»). Родился в 1997 году в Липецке. Самозанятый. Будет представлять округ вместо пенсионера Александра Кулакова.

Округ № 2: Сергей Сазонов («Единая Россия»). Родился в 1971 году в Липецке. Генеральный директор ООО «Липецкий силикатный завод».

Округ № 3: Олег Косолапов («Единая Россия»). Родился в 1974 году в Липецке. Директор ООО «Регул +».

Округ № 4: Василий Литовкин («Единая Россия»). Родился в 1961 году в Липецке. Председатель профсоюзного комитета ПАО «НЛМК».

Округ № 5: Анна Широких («Единая Россия»). Родился в 1978 году в Липецке. Директор центра помощи семье и детям «Большая Медведица». Будет представлять округ вместо директора ООО «Земля и право» Елены Чернышовой.

Округ № 6: Вадим Негробов («Единая Россия»). Родился в 1980 году в Липецке. Гендиректор ООО «РВК-Липецк». Будет представлять округ вместо пенсионера Игоря Крутских.

Округ № 7: Кирилл Иванов («Единая Россия»). Родился в 1991 году в Липецке. Учитель в лицее № 66. Будет представлять округ вместо индивидуального предпринимателя Светланы Бессоновой.

Округ № 8: Юрий Шкарин («Единая Россия»)/ Родился в 1970 году в Липецке. Директор спортивной школы олимпийского резерва № 9. Будет представлять округ вместо пенсионерки Ольги Прокопенко.

Округ № 9: Михаил Русаков («Единая Россия»). Родился в 1983 году в Липецке. Руководитель Центра компетенций управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «НЛМК».

Округ № 10: Артем Голощапов («Единая Россия»). Родился в 1990 году в Липецке. Начальник шламоперерабатывающего цеха ПАО «НЛМК». Будет представлять округ вместо генерального директора ООО «Гранум» Михаила Селезнева.

Округ № 11: Андрей Выжанов («Единая Россия»). Родился в 1973 году в городе Свободном Амурской области. Директор «НаследникЪ Выжанова».

Округ № 12: Евгения Фрай («Единая Россия»). Родилась в 1973 году в Липецке. Директор благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», учрежденного ПАО «НЛМК». Председатель Липецкого городского совета депутатов.

Округ № 13: Сергей Попов («Единая Россия»). Родился в 1969 году в Липецке. Председатель регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Будет представлять округ вместо генерального директора ООО «Завод строительных конструкций» Владимира Гугнина.

Округ № 14: Станислав Полосин («Единая Россия»). Родился в 1986 году в Елецком районе Липецкой области. Директор ООО «Промстрой эксперт».

Округ № 15: Екатерина Пинаева («Единая Россия»). Родилась в 1991 году в городе Воркуте Коми АССР. Депутат горсовета на постоянной основе.

Округ № 16: Вера Урываева («Единая Россия»). Родилась в 1966 году в Добринском районе Липецкой области. Индивидуальный предприниматель.

Округ № 17: Глеб Гутевич («Единая Россия»). Родился в 1976 году в городе Ельце Липецкой области. Главный врач Липецкой областной клинической больницы. Будет представлять округ вместо директора ООО «Стройотдел» Александра Кафанова.

Округ № 18: Игорь Подзоров («Единая Россия»). Родился в 1974 году в городе Кирсанове Тамбовской области. Главный специалист отдела региональной политики дирекции по связям с государственными организациями ПАО «НЛМК».

Округ № 19: Светлана Тюнина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Родилась в 1971 году в Липецке. Учитель гимназии № 1. Будет представлять округ вместо директора ООО «Новоказинский перерабатывающий комбинат» Николая Двугрошева.

Округ № 20: Наталья Щедрина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость). Родилась в 1973 году в Липецке. Директор ООО «Новый город». Будет представлять округ вместо исполнительного директора ООО «СЗ “Парковые кварталы”» Владимира Дятчина.

Округ № 21: Павел Рухлин («Единая Россия»). Родился в 1965 году в городе Рыльске Курской области. Заведующий мемориальным залом истории оперативно-тактической авиации военно-политического отделения войсковой части 62632. Будет представлять округ вместо преподавателя войсковой части 62632 Андрея Захарова.

Округ № 22: Елена Есина («Единая Россия»). Родилась в 1980 году в Липецке. Ректор Института развития образования. Будет представлять округ вместо председателя совета директоров ПАО «Орелстрой» Кирилла Ерихова.

Округ № 23: Игорь Катасонов («Единая Россия»). Родился в 1974 году в Липецке. Учитель иностранных языков в школе № 47. Будет представлять округ вместо начальника цеха по ремонту металлургического оборудования ПАО «НЛМК» Александра Мишина.

Округ № 24: Александр Корнаухов («Новые люди»). Родился в 1998 году в Липецке. Генеральный директор ООО «Билдинг групп». Будет представлять округ вместо директора по правовым вопросам и персоналу АО «Домостроительный комбинат г. Липецк» Светланы Рассказовой.

Округ № 25: Александр Горбунов (ЛДПР). Родился в 1986 году в Липецке. Инспектор по внутреннему контролю и безопасности ООО «Юнилайн». Будет представлять округ вместо заместителя председателя горсовета, управляющего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области Евгения Павлова.

Округ № 26: Алина Теперик («Единая Россия»). Родилась в 1989 году в Липецке. Заместитель руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Будет представлять округ вместо генерального директора ООО «Кайрос48» Романа Баранова.

Округ № 27: Владислав Аленин («Единая Россия»). Родился в 1967 году в Липецке. Директор автотранспортного филиала АО «Газпром газораспределение Липецк».

Округ № 28: Дмитрий Гладышев («Единая Россия»). Родился в 1986 году в Липецке. Учитель в школе № 59.

Округ № 29: Дмитрий Погорелов («Единая Россия»). Родился в 1981 году в Богучарском районе Воронежской области. Заведующий онкологическим отделением областной детской больницы.

Округ № 30: Андрей Иголкин («Единая Россия»). Родился в 1983 году в Липецке. Генеральный директор ООО «ТеплоЭнергоСтрой».

Округ № 31: Андрей Бугаков («Единая Россия»). Родился в 1977 году в Липецке. Генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-1». Будет представлять округ вместо генерального директора АО «Липецкий хладокомбинат» Александра Афанасьева.

Округ № 32: Станислав Каменецкий («Единая Россия»). Родился в 1986 году в Липецке. Генеральный директор ООО «Металл трейд».

Округ № 33: Борис Понаморев («Единая Россия»). Родился в 1985 году в городе Акмола Республики Казахстан. Первый заместитель председателя горсовета.

Округ № 34: Татьяна Шипилова («Единая Россия»). Родилась в 1990 году в Липецке. Директор дворца культуры «Сокол». Будет представлять округ вместо директора гимназии № 1 Светланы Тюниной.

Округ № 35: Александр Перевозчиков («Единая Россия»). Родился в 1982 году в Магадане. Директор спортивного комплекса «Сокол». Будет представлять округ вместо индивидуального предпринимателя Евдокии Бычковой.

Округ № 36: Сергей Евсеев («Единая Россия»). Родился в 1979 году в Липецке. Руководитель дирекции по экологии и климату ПАО «НЛМК». Будет представлять округ вместо руководителя проектов в управлении предпроектных работ ПАО «НЛМК» Алексея Харина.