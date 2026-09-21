ЕР не набирает 50% на выборах в заксобрания Липецкой и Орловской областей

Согласно предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» не набирает 50% на выборах в законодательные собрания двух регионов Черноземья — Липецкой и Орловской областей. Преодолеть этот порог ЕР удалось соответственно в Курской и Тамбовской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Курской области по итогам обработки 100% протоколов ЕР получила 55,83% на выборах в облдуму, собрав 258 615 голосов. За КПРФ проголосовали 13,88% (64 310 чел.), за ЛДПР — 10,29% (47 678 чел.), за партию «Новые люди» — 8,51% (39 438 чел.), за «Справедливую Россию» — 5,21% (24 117 чел.), а за «Партию пенсионеров» — 3,69% (17 080 чел.).

по итогам обработки 100% протоколов ЕР получила 55,83% на выборах в облдуму, собрав 258 615 голосов. За КПРФ проголосовали 13,88% (64 310 чел.), за ЛДПР — 10,29% (47 678 чел.), за партию «Новые люди» — 8,51% (39 438 чел.), за «Справедливую Россию» — 5,21% (24 117 чел.), а за «Партию пенсионеров» — 3,69% (17 080 чел.). На выборах в Липецкий областной совет депутатов обработано 98,58% протоколов УИК. У «Единой России» там — 49,10% (225 079 чел.). КПРФ получила 18,12% голосов (83 055 чел.), ЛДПР — 9,50% (43 536 чел.), «Новые люди» — 8,58% (39 349 чел.), «Справедливая Россия» — 5,28% (24 220 чел.), «Партия Пенсионеров» — 5,11% (23 437 чел.), партия «Коммунисты России» — 2,52% (11 555 чел.).

областной совет депутатов обработано 98,58% протоколов УИК. У «Единой России» там — 49,10% (225 079 чел.). КПРФ получила 18,12% голосов (83 055 чел.), ЛДПР — 9,50% (43 536 чел.), «Новые люди» — 8,58% (39 349 чел.), «Справедливая Россия» — 5,28% (24 220 чел.), «Партия Пенсионеров» — 5,11% (23 437 чел.), партия «Коммунисты России» — 2,52% (11 555 чел.). Самый низкий результат ЕР показала на выборах в Орловский областной совет народных депутатов, где обработано 93,01% протоколов. Там у партии — 41,47% голосов (120 170 чел.). КПРФ в регионе набрала 23,55% (68 257 чел.). У «Справедливой России» — 9,77% (28 325 чел.), у «Новых людей» — 9,20% (26 665 чел.), у ЛДПР — 8,86% (25 690 чел.), у «Партии пенсионеров» — 4,05% (11 736 чел.).

областной совет народных депутатов, где обработано 93,01% протоколов. Там у партии — 41,47% голосов (120 170 чел.). КПРФ в регионе набрала 23,55% (68 257 чел.). У «Справедливой России» — 9,77% (28 325 чел.), у «Новых людей» — 9,20% (26 665 чел.), у ЛДПР — 8,86% (25 690 чел.), у «Партии пенсионеров» — 4,05% (11 736 чел.). А наиболее крепкие позиции у «Единой России» — на выборах депутатов Тамбовской областной думы, где ЕР набрала 65,07% голосов избирателей (295 873 чел.) после обработки 100% протоколов УИК. Второе место заняла КПРФ с 13,52% (61 489 чел.), третье — ЛДПР с 6,89% (31 347 чел.). Партия «Новые люди» получила 5,50% (25 005 чел.), «Справедливая Россия» — 5,43% (24 694 чел.), а партия «Родина» — 2,26% (10 287 чел.).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», явка на выборах членов заксобраний в регионах Черноземья к концу третьего дня голосования составила менее 60%.

Денис Данилов