Путь из спикеров в сенаторы

Воронежское региональное отделение «Единой России» (ЕР) определилось с кандидатами на две ключевые должности в новом созыве областного парламента и на пост сенатора от законодательной власти региона. Спикер прошлого созыва Владимир Нетесов, возглавлявший облдуму с 2015 года, станет ее новым представителем в Совфеде, а его заменит теперь уже бывший глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов. Руководство фракцией ЕР в заксобрании доверят экс-зампреду облправительства Виктору Логвинову. Эксперт отмечает, что воронежский губернатор Александр Гусев «избавляется от компромиссов» с недостаточно подконтрольными ему политическим акторами.

Сразу два статусных представителя исполнительной власти в Воронежской области переходят в ее законодательную ветвь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В понедельник, 22 сентября, в Воронеже прошло заседание политсовета местного реготделения ЕР. Партийцы определились с кандидатами на пост сенатора от законодательной власти региона и на ключевые должности в новом созыве местной облдумы. Так, спикер Владимир Нетесов утвержден кандидатом в Совет Федерации, а глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов — кандидатом на пост спикера. Виктор Логвинов, уволенный сегодня с поста зампреда правительства региона, утвержден на пост главы фракции ЕР в облдуме.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев после заседания президиума поздравил кандидатов и выразил надежду, что генсовет ЕР согласует кандидатов, а депутаты нового созыва поддержат их на первом заседании, которое, по данным «Ъ-Черноземье», может пройти 3 октября.

Воронежскую областную думу с 2013 года в верхней палате парламента РФ представлял основатель крупнейшей строительной компании региона «Домостроительный комбинат» Сергей Лукин. После того как сенатору в этом году исполнился 71 год, он решил вернуться в регион. После избрания в облдуму по партсписку ЕР по территориальной группе в крупном Аннинском районе господин Лукин заявил, что опыт работы в Совфеде и прочные связи с федеральными министерствами и ведомствами помогут ему привлекать дополнительные ресурсы и решать конкретные задачи региона.

Утвержденный на пост сенатора от областной думы Владимир Нетесов впервые был избран в Воронежскую облдуму в 2010 году. Через год он возглавил реготделение ЕР и стал вице-спикером. В 2015-м после выборов нового созыва господина Нетесова избрали председателем парламента. Пока он сохраняет пост секретаря регионального отделения. Господин Нетесов не стал обсуждать с «Ъ-Черноземье» решение политсовета, сославшись на спешку на совещание.

Утвержденный на пост спикера областной думы Юрий Матузов с 2011 года возглавлял Бутурлиновский район Воронежской области. В нынешний созыв облдумы он был избран по одномандатному округу, набрал почти 54 тыс. голосов при явке в его районе более 93%. Его ближайший конкурент Олег Дорожкин (КПРФ) — лишь 1,7 тыс.

Юрий Матузов в беседе с «Ъ-Черноземье» предпочел пока не принимать поздравления, поскольку решение политсовета является «важным, но не решающим этапом» в его назначении на пост спикера. «Впереди еще более важный этап, поскольку председателя областной думы выбирать предстоит именно депутатам, избранным воронежцами. Вот будем двигаться. Конечно, за решение регионального политсовета я коллегам очень благодарен. За то, что поддержали мою кандидатуру, губернатору благодарен прежде всего»,— сказал господин Матузов.

Господин Матузов также прокомментировал «Ъ-Черноземье» свой результат на выборах депутатов облдумы. «Все депутаты молодцы, и каждый свой округ отработал по полной программе. Я бы здесь не ставил результат поддержки только себе в заслугу. Отработал весь коллектив. Если брать Бутурлиновский и Новохоперский районы, которые входят в округ, в ходе кампании я проехал все поселения, познакомился со всеми основными проблемами территории. В Новохоперском районе больших отличий в проблемных вопросах от нашего муниципального образования (ранее господин Матузов был главой администрации Бутурлиновского района.— «Ъ-Черноземье») не было, они во многом идентичные, носят системный характер. Откровенно злых вопросов на встречах не было. Думаю, что примерно такая же ситуация была и по остальным округам. Поэтому все депутаты отработали, я считаю, неплохо, и конкурентная борьба была везде»,— заключил господин Матузов.

Новый глава фракции Виктор Логвинов, курировавший в правительстве региона аграрный сектор, прошел в облдуму по партийному списку в Верхнехавском районе. Его предшественница врач-педиатр Людмила Ипполитова в прошлом созыве возглавляла фракцию ЕР, в которую входили 48 депутатов. Господину Логвинову предстоит руководить фракцией из 51 парламентария.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что после переизбрания на второй срок в 2023 году губернатор Александр Гусев глубже перестраивает под себя региональную власть, которая во время его первого срока выглядела как некий компромисс с ведущими группами интересов в регионе: «Было очевидно, что после выборов этот процесс затронет и областной парламент. Теперь облдума больше соответствует запросам региональной исполнительной власти, которая в значительной степени и обеспечила ошеломляющие результаты ЕР (партия власти набрала 73,88% по голосованию по спискам и одержала победу в 28 одномандатных округах.— «Ъ»)». По мнению эксперта, у Владимира Нетесова не было шансов остаться на посту председателя облдумы в условиях нынешней «губернатороцентричной» системы управления регионами, поэтому место в Совете Федерации является для него хорошим утешительным призом.

Сергей Толмачев, Сергей Калашников