Новые песни о главах

Действующие главы двух регионов Черноземья — Курской и Тамбовской областей — одержали уверенные победы на губернаторских выборах. Александр Хинштейн набрал почти 87% голосов, а Евгений Первышов — почти 74%. Явка на выборах в обоих регионах составила 54%. Эксперт отмечает, что высокие результаты врио были предсказуемы благодаря отсутствию публичной конкуренции со стороны оппонентов и ошибок во время избирательной кампании.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Избирательные комиссии Курской и Тамбовской областей утвердили итоги выборов губернаторов регионов. Так, выдвинутые ЕР врио руководителей Александр Хинштейн и Евгений Первышов одержали победу, набрав соответственно 86,92 и 73,84%.

За Александра Хинштейна, назначенного на пост врио 5 декабря прошлого года, проголосовали почти 406,4 тыс. избирателей, таким образом он получил 86,82%. Второе место по результатам выборов занял кандидат от КПРФ Алексей Бобовников с 5,09% голосов (23,8 тыс.), третье — лидер местного отделения ЛДПР Алексей Томанов, набравший 4,07% (19 тыс.). Последним финишировал кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Геннадий Баев, за которого проголосовали 2,6% избирателей (почти 12,2 тыс.).

Стоит отметить, что предшественники Александра Хинштейна набирали на выборах меньшие проценты. Алексей Смирнов на выборах в 2024 году набрал 65,28%, а Роман Старовойт в 2019-ом — 81,07%.

За Евгения Первышова, работающего врио с 4 ноября, голоса отдали более 311 тыс. человек. Его результат несколько ниже, чем у коллеги — 73,84%. Второе место занял лидер местного обкома КПРФ Андрей Жидков с 9,93% голосов (почти 42 тыс.). Главы ячеек СРЗП и ЛДПР Павел Плотников и Олег Морозов набрали по 5,45% (почти по 23 тыс. голосов), а представитель «Новых людей» Елена Семилетова — 4,03% (17 тыс.).

Предшественники Евгения Первышова, напротив, набирали больше: за Максима Егорова в 2021 году голоса отдали 84,95% избирателей, а за Александра Никитина в 2020-ом — 79,30%.

После выборов оба врио поблагодарили жителей своих регионов за участие в выборах, отметив хорошие показатели явки. Господин Хинштейн заявил, что воспринимает результаты как кредит доверия: «Мы будем делать все, чтобы оправдать ваши надежды». Он добавил, что люди фактически голосовали за поддержку курса президента Владимира Путина, и пообещал обеспечить этот курс в Курской области, восстанавливая все, что «разрушено врагом», и обеспечивая безопасность жителей. Евгений Первышов, который является выпускником программы «Время героев», в своем комментарии по поводу результатов выборов отметил важность участия в избирательных кампаниях муниципального уровня в регионе 13 участников специальной военной операции.

Явка на выборы губернатора Курской области составила 54,1% — в выборах приняли участие 468 199 избирателей. Из-за оперативной обстановки в регионе с 9 по 11 сентября проводилось досрочное голосование, которое обеспечило явку в 23% (198,5 тыс.). На экстерриториальных избирательных участках, открытых в разных субъектах РФ, в том числе в Москве, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, проголосовали почти 22 тыс. жителей Курской области. В Тамбовской области явка составила 54%. Всего проголосовали 421 677 человек. В других регионах РФ, в том числе в столице, были открыты 14 экстерриториальных участков. Только в Москве для участия в выборах зарегистрировались более 2 тыс. жителей региона.

Политолог Александр Немцев считает, что состоявшиеся избирательные кампании по большому счету не несут никакой практической пользы: «Вопрос легитимизации кандидатов от президента не стоит. Их высокие результаты и сама процедура избрания достаточно спорны в нынешних политических реалиях — доверие к президенту велико и его кандидаты априори пользуются поддержкой». По мнению эксперта, в целом результаты врио губернаторов были предсказуемы: «Откровенно говоря, содержательной кампании в регионах не было, никто публично кандидатам от Кремля не оппонировал. В этих условиях главной задачей было не проиграть себе. С этой задачей они справились, не допустив никаких косяков, и поэтому набрали высокие результаты».

Сергей Толмачев