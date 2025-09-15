Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новые песни о главах

Действующие губернаторы Курской и Тамбовской областей выиграли выборы без заметной конкуренции

Действующие главы двух регионов Черноземья — Курской и Тамбовской областей — одержали уверенные победы на губернаторских выборах. Александр Хинштейн набрал почти 87% голосов, а Евгений Первышов — почти 74%. Явка на выборах в обоих регионах составила 54%. Эксперт отмечает, что высокие результаты врио были предсказуемы благодаря отсутствию публичной конкуренции со стороны оппонентов и ошибок во время избирательной кампании.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Избирательные комиссии Курской и Тамбовской областей утвердили итоги выборов губернаторов регионов. Так, выдвинутые ЕР врио руководителей Александр Хинштейн и Евгений Первышов одержали победу, набрав соответственно 86,92 и 73,84%.

За Александра Хинштейна, назначенного на пост врио 5 декабря прошлого года, проголосовали почти 406,4 тыс. избирателей, таким образом он получил 86,82%. Второе место по результатам выборов занял кандидат от КПРФ Алексей Бобовников с 5,09% голосов (23,8 тыс.), третье — лидер местного отделения ЛДПР Алексей Томанов, набравший 4,07% (19 тыс.). Последним финишировал кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Геннадий Баев, за которого проголосовали 2,6% избирателей (почти 12,2 тыс.).

Стоит отметить, что предшественники Александра Хинштейна набирали на выборах меньшие проценты. Алексей Смирнов на выборах в 2024 году набрал 65,28%, а Роман Старовойт в 2019-ом — 81,07%.

Почему в Курской области сменилось три губернатора за год

За Евгения Первышова, работающего врио с 4 ноября, голоса отдали более 311 тыс. человек. Его результат несколько ниже, чем у коллеги — 73,84%. Второе место занял лидер местного обкома КПРФ Андрей Жидков с 9,93% голосов (почти 42 тыс.). Главы ячеек СРЗП и ЛДПР Павел Плотников и Олег Морозов набрали по 5,45% (почти по 23 тыс. голосов), а представитель «Новых людей» Елена Семилетова — 4,03% (17 тыс.).

Предшественники Евгения Первышова, напротив, набирали больше: за Максима Егорова в 2021 году голоса отдали 84,95% избирателей, а за Александра Никитина в 2020-ом — 79,30%.

После выборов оба врио поблагодарили жителей своих регионов за участие в выборах, отметив хорошие показатели явки. Господин Хинштейн заявил, что воспринимает результаты как кредит доверия: «Мы будем делать все, чтобы оправдать ваши надежды». Он добавил, что люди фактически голосовали за поддержку курса президента Владимира Путина, и пообещал обеспечить этот курс в Курской области, восстанавливая все, что «разрушено врагом», и обеспечивая безопасность жителей. Евгений Первышов, который является выпускником программы «Время героев», в своем комментарии по поводу результатов выборов отметил важность участия в избирательных кампаниях муниципального уровня в регионе 13 участников специальной военной операции.

Явка на выборы губернатора Курской области составила 54,1% — в выборах приняли участие 468 199 избирателей. Из-за оперативной обстановки в регионе с 9 по 11 сентября проводилось досрочное голосование, которое обеспечило явку в 23% (198,5 тыс.). На экстерриториальных избирательных участках, открытых в разных субъектах РФ, в том числе в Москве, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, проголосовали почти 22 тыс. жителей Курской области.

В Тамбовской области явка составила 54%. Всего проголосовали 421 677 человек. В других регионах РФ, в том числе в столице, были открыты 14 экстерриториальных участков. Только в Москве для участия в выборах зарегистрировались более 2 тыс. жителей региона.

Политолог Александр Немцев считает, что состоявшиеся избирательные кампании по большому счету не несут никакой практической пользы: «Вопрос легитимизации кандидатов от президента не стоит. Их высокие результаты и сама процедура избрания достаточно спорны в нынешних политических реалиях — доверие к президенту велико и его кандидаты априори пользуются поддержкой». По мнению эксперта, в целом результаты врио губернаторов были предсказуемы: «Откровенно говоря, содержательной кампании в регионах не было, никто публично кандидатам от Кремля не оппонировал. В этих условиях главной задачей было не проиграть себе. С этой задачей они справились, не допустив никаких косяков, и поэтому набрали высокие результаты».

Сергей Толмачев

Как губернаторы Черноземья сами голосовали на выборах

«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона

«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев

«На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: govvrn.ru

Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги

Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова

И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото)

И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото)

Фото: Telegram-канал и.о. главы Курска Сергея Котлярова

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября

Фото: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина

Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых

Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых

Фото: govvrn.ru

Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы

Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы

Фото: Telegram-канал главы администрации Тамбова Максима Косенкова

Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета

Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета

Фото: Telegram-канал главы Орла Юрия Парахина

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Александра Сысоева

Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке

Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке

Фото: govvrn.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за выборы ударам ВСУ подверглись три избирательных участка в регионе

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за выборы ударам ВСУ подверглись три избирательных участка в регионе

Фото: Telegram-канал главы Белгорода Валентина Демидова

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Иван Кандыбин считает, что посещение кандидатами в депутаты избирательных участков — «дело привычное, неизменное для каждых выборов». Он рассказал, что иногда встречается там с коллегами

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Иван Кандыбин считает, что посещение кандидатами в депутаты избирательных участков — «дело привычное, неизменное для каждых выборов». Он рассказал, что иногда встречается там с коллегами

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Ивана Кандыбина

Смотреть