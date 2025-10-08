«Пора собирать урожай»

Новый созыв гордумы Воронежа провел первое заседание. На нем новым спикером был утвержден военный летчик и Герой России Андрей Дьяченко. Избрание Олега Черкасова на пост его заместителя прошло со скандалом: избранный в думу участник специальной военной операции Михаил Гамбург заявил, что его однопартиец не достоин этой должности, но сам фактически получил отказ в выдвижении на нее. Также на заседании депутаты распределились по комиссиям и символически проводили Владимира Ходырева, возглавлявшего думу в трех последних созывах. Он вспомнил, что 13 лет назад не хотел становиться председателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После 13 лет в кресле спикера Владимир Ходырев (слева) уступил его Герою России Андрею Дьяченко (справа)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ После 13 лет в кресле спикера Владимир Ходырев (слева) уступил его Герою России Андрею Дьяченко (справа)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое заседание гордумы Воронежа началось с выдачи депутатских удостоверений членам нового созыва. На нем присутствовали 34 из 36 избранных парламентариев. Депутаты молча получали документ и рассаживались по своим местам. Только избранный от «Единой России» (ЕР) военный летчик и Герой России Андрей Дьяченко после получения удостоверения сказал: «Служу России!»

По регламенту думы до избрания председателя заседание должен проводить старейший депутат. Прошедший в думу в качестве самовыдвиженца 70-летний Александр Жуков взял самоотвод, после чего право ведения заседания перешло к 69-летнему единороссу Владимиру Ходыреву, возглавлявшему гордуму 13 лет. Глава фракции ЕР Юлия Попова сообщила о выдвижении на пост нового председателя избранного по партийному списку Андрея Дьяченко, кандидатура которого в начале недели была согласована президиумом регионального политического совета. Больше никто кандидатов на пост спикера не выдвинул.

По итогам тайного голосования Андрея Дьяченко поддержали 28 депутатов, четыре высказались против него, а один воздержался. Присутствовавший на заседании замгубернатора региона Дмитрий Маслов поздравил господина Дьяченко с высоким назначением. «Когда вы избрались депутатом, это было свидетельством того, что люди верят в тех, кто сегодня кует победу России на фронте. Это большой кредит доверия, который в трудной и сложной работе в большом и серьезном коллективе предстоит оправдать»,— сказал господин Маслов. Он подчеркнул, что Владимир Ходырев за время своей работы создал слаженную команду, став скрепой для ярких и сложных людей, и его авторитет никуда не денется. Также с победой господина Дьяченко поздравил мэр Сергей Петрин, пообещав помочь войти в сложную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание воронежской гордумы нового созыва

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Заседание воронежской гордумы нового созыва

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сам Андрей Дьяченко пообещал работать с полной самоотдачей на благо города и его жителей. «Я готов принимать самостоятельные решения и вникать во все детали работы городского парламента. Гарантирую, что неизменным останется тесное сотрудничество городской думы с региональной властью и мэрией»,— заявил новый председатель. Он добавил, что понимает, что у города накопились серьезные проблемы с общественным транспортом, с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, с капремонтом социальных учреждений, благоустройством дворов и с дорогами частного сектора. Решать их господин Дьяченко намерен при поддержке губернатора и мэрии.

После избрания новый спикер предложил назначить вице-спикером Олега Черкасова (ЕР), который занимает этот пост с 2020 года. По регламенту кандидата на должность может предложить либо председатель, либо фракция. Против публично выступил депутат от ЕР Михаил Гамбург, который является участником специальной военной операции. Он напомнил господину Дьяченко, что летом в прессе вокруг господина Черкасова произошел скандал: СМИ сообщали, что он рассылает депутатам требования о пожертвованиях в партию. Господин Гамбург, владеющий охранным предприятием «Волк-безопасность», тоже получил такое письмо, после чего связался с вице-спикером, и тот ему якобы сказал, что «мы все это проходили».

«Я не знаю, через что мы проходили. Мы с вами в окопе не сидели. Что вы там делаете, я не знаю. И как у вас хватило на это совести, я тоже не знаю»,— возмутился Михаил Гамбург. Он предложил Андрею Дьяченко выдвинуть его кандидатуру на пост вице-спикера, однако тот делать этого не стал. В итоге за Олега Черкасова проголосовали большинство депутатов, а Михаил Гамбург покинул зал заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Михаил Гамбург на заседании воронежской гордумы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Депутат Михаил Гамбург на заседании воронежской гордумы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После 20-минутного перерыва депутаты распределились по комиссиям. Комиссию по бюджету возглавил Андрей Соболев, по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям — Сергей Колиух, по градостроительной деятельности и земельным отношениям — Сергей Крючков, по ЖКХ и дорожному хозяйству — Александр Сысоев, по развитию транспорта — Андрей Карпов, по здравоохранению — Юлия Попова, по экологии — Юрий Яковлев, по образованию и культуре — Марина Бочарова, по физкультуре и спорту — Алексей Золотарев, по местному самоуправлению — Леонид Беляев, по предпринимательству — Андрей Суверин, по городской среде — Константин Ашифин, по взаимодействию с общественными объединениями — Маргарита Жукова.

В конце заседания депутаты вручили Владимиру Ходыреву подарок — картину с изображением Каменного моста в Воронеже. «Картина называется "Пора собирать урожай"!» — воскликнул вручавший подарок Александр Сысоев. Марина Бочарова поблагодарила господина Ходырева за то, что он всегда защищал и предостерегал депутатов, и, едва сдерживая слезы, сказала, что не представляет, насколько сложной была прошедшая неделя. Экс-спикер в коротком выступлении заявил, что в «сегодняшней ситуации все понятно», и выразил надежду, что новые депутаты внесут свою лепту в развитие города. Также Владимир Ходырев вспомнил, что не хотел занимать пост председателя гордумы 13 лет назад.

После заседания на пресс-подходе Андрей Дьяченко сказал журналистам, что он «естественно» хотел стать спикером. Его заместитель Олег Черкасов также прокомментировал претензии своего однопартийца. «У каждого человека есть свои амбиции. Человек захотел, наверное, в буквальном смысле слова сказать, что все эсвэошники должны быть руководителями. Мы их всех ценим, любим и уважаем, но не нужно опытных депутатов отодвигать куда-то на задний план»,— сказал депутат. Он добавил, что летом не рассылал никаких писем, а некоторые партийцы сделали себе пиар на достигнутых договоренностях по реализации партийных проектов.

Сергей Толмачев