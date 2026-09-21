В явочном порядке

В Черноземье «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах нового созыва Государственной думы. Десять одномандатных округов отошли кандидатам от партии власти, еще один — самовыдвиженцу, у которого не было конкурента от ЕР. В Воронежской и Тамбовской областях партийный список получил более двух третей голосов. Явка во всех шести регионах оказалась выше, чем в 2021 году. Эксперт объясняет ее рост тем, что при снижении политической активности само голосование становится заметным событием.

Предыдущая фотография Региональные власти использовали все доступные силы и средства для прироста явки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Единый день голосования: 18, 19 и 20 сентября 2026 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Единый день голосования: 18, 19 и 20 сентября 2026 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Единый день голосования: 18, 19 и 20 сентября 2026 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Единый день голосования: 18, 19 и 20 сентября 2026 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5

Согласно предварительным итогам выборов нового созыва Государственной думы, кандидаты от ЕР победили во всех десяти одномандатных округах, где баллотировались. Еще в одном округе выиграл самовыдвиженец Сергей Курбатов, у которого не было конкурента от партии. Всего в Воронежской области — три одномандатных округа, в Белгородской, Курской и Липецкой — по два, в Орловской и Тамбовской — по одному.

Самый высокий результат среди победителей показал бывший губернатор Воронежской области и вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Алексей Гордеев. Он получил 84,76% голосов в округе № 92, включающем Левобережный район Воронежа и 15 муниципальных районов. Двое других депутатов Госдумы от ЕР — Сергей Чижов и Аркадий Пономарев — набрали соответственно 69,09% и 59,6% в округах № 91 и № 90, охватывающих разные части столицы региона и муниципалитеты.

В Белгородской области также победили депутаты Госдумы предыдущего созыва Андрей Скоч и Никита Румянцев. Господин Скоч набрал 74,34% в округе № 80, в состав которого входит второй по величине город региона — Старый Оскол, а господин Румянцев — 51,19% в округе № 79, охватывающем областной центр.

По результатам выборов в Курской области полностью обновился состав представителей, избранных по одномандатным округам. В округе № 110, в состав которого входят центральная часть Курска и города Железногорск, Курчатов и Льгов, победил Василий Пискарев — депутат Госдумы предыдущего созыва, ранее избиравшийся от Мордовии. Он набрал 42,11% голосов. В округе № 111, включающем районы областного центра и приграничные муниципалитеты, победил депутат Курской облдумы Алексей Золотарев с 51,84%.

Фотогалерея Мне голос был Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С учетом досрочного голосования выборы в Воронеже растянулись на 12 календарных дней — с 9 по 20 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Борисоглебском городском округе досрочно голосовали 13–15 сентября, в Новоусманском и Острогожском районах — 14–17 сентября, в Россошанском районе — 15–16 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Власти региона объясняли проведение досрочного голосования необходимостью обеспечить безопасность избирателей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Губернатор Александр Гусев поручал проверить готовность участков, резервных помещений и источников электроснабжения, а также работу систем контроля и металлодетекторов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Основное голосование началось в 8:00 18 сентября и завершилось в 20:00 20 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К 20:00 18 сентября явка с учетом досрочного голосования составила 44,42% по области и 42,17% в Воронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К концу первого основного дня в Воронежской области проголосовали 794 тыс. избирателей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К 20:00 19 сентября явка выросла до 60,48% по области и 49,41% по городу, к 20:00 20 сентября — 74% и 60% Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К концу третьего основного дня в регионе проголосовали 1,3 млн избирателей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В 2026 году Воронежскую область разделили на три одномандатных округа, на выборах 2021 года их было четыре Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР по округу №91 Дмитрий Коваленко беседует с членом участковой избирательной комиссии Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В границах Воронежа в округ №90 вошли Коминтерновский и Советский районы, в округ №91 — Железнодорожный, Ленинский и Центральный, в округ №92 — Левобережный Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На выборах Госдумы 2021 года явка составляла 52,41% по области и 32,65% в Воронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Механизмом «Мобильный избиратель» в Воронежской области воспользовались 62 593 человека Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото В списки наблюдателей на выборах в регионе были включены 5 756 человек: 231 — от кандидатов, 2 377 — от политических партий и 3 148 — от субъектов общественного контроля Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Воронежской области дистанционное электронное голосование не применялось. В Черноземье ДЭГ было доступно только избирателям Белгородской и Липецкой областей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По итогам обработки 100% протоколов явка составила 75,30% по Воронежской области и 61,87% в Воронеже. Это соответственно на 21,44 и 27,21 процентного пункта больше, чем на выборах Госдумы 2021 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Образовательный центр «Траектория», где располагались избирательные участки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Заместитель председателя Воронежской областной думы Виктор Логвинов в региональном отделении «Единой России». Итоговый результат партии по спискам составил 72,16% против 55,89% в 2021 году — рост на 16,27 процентного пункта Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ожидание перед оглашением предварительных итогов в региональном отделении «Единой России». По итогам голосования в Воронежской области результат КПРФ снизился с 19,51% в 2021 году до 10,08%, ЛДПР — с 6,05% до 4,94%, «Справедливой России» — с 5,21% до 2,17%; показатель «Новых людей» вырос с 5,07% до 5,86% Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев в региональном отделении «Единой России». Высокую явку он связал с социальной консолидацией и работой избирательных комиссий Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По итогам обработки 100% протоколов в одномандатных округах победили кандидаты «Единой России»: Аркадий Пономарев (округ №90; 59,60%), Сергей Чижов (округ №91; 69,09%) и Алексей Гордеев (округ №92; 84,76%) Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 22 С учетом досрочного голосования выборы в Воронеже растянулись на 12 календарных дней — с 9 по 20 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Борисоглебском городском округе досрочно голосовали 13–15 сентября, в Новоусманском и Острогожском районах — 14–17 сентября, в Россошанском районе — 15–16 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Власти региона объясняли проведение досрочного голосования необходимостью обеспечить безопасность избирателей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Губернатор Александр Гусев поручал проверить готовность участков, резервных помещений и источников электроснабжения, а также работу систем контроля и металлодетекторов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Основное голосование началось в 8:00 18 сентября и завершилось в 20:00 20 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К 20:00 18 сентября явка с учетом досрочного голосования составила 44,42% по области и 42,17% в Воронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К концу первого основного дня в Воронежской области проголосовали 794 тыс. избирателей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К 20:00 19 сентября явка выросла до 60,48% по области и 49,41% по городу, к 20:00 20 сентября — 74% и 60% Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ К концу третьего основного дня в регионе проголосовали 1,3 млн избирателей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В 2026 году Воронежскую область разделили на три одномандатных округа, на выборах 2021 года их было четыре Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР по округу №91 Дмитрий Коваленко беседует с членом участковой избирательной комиссии Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В границах Воронежа в округ №90 вошли Коминтерновский и Советский районы, в округ №91 — Железнодорожный, Ленинский и Центральный, в округ №92 — Левобережный Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На выборах Госдумы 2021 года явка составляла 52,41% по области и 32,65% в Воронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Механизмом «Мобильный избиратель» в Воронежской области воспользовались 62 593 человека Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото В списки наблюдателей на выборах в регионе были включены 5 756 человек: 231 — от кандидатов, 2 377 — от политических партий и 3 148 — от субъектов общественного контроля Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Воронежской области дистанционное электронное голосование не применялось. В Черноземье ДЭГ было доступно только избирателям Белгородской и Липецкой областей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По итогам обработки 100% протоколов явка составила 75,30% по Воронежской области и 61,87% в Воронеже. Это соответственно на 21,44 и 27,21 процентного пункта больше, чем на выборах Госдумы 2021 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Образовательный центр «Траектория», где располагались избирательные участки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Заместитель председателя Воронежской областной думы Виктор Логвинов в региональном отделении «Единой России». Итоговый результат партии по спискам составил 72,16% против 55,89% в 2021 году — рост на 16,27 процентного пункта Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ожидание перед оглашением предварительных итогов в региональном отделении «Единой России». По итогам голосования в Воронежской области результат КПРФ снизился с 19,51% в 2021 году до 10,08%, ЛДПР — с 6,05% до 4,94%, «Справедливой России» — с 5,21% до 2,17%; показатель «Новых людей» вырос с 5,07% до 5,86% Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев в региональном отделении «Единой России». Высокую явку он связал с социальной консолидацией и работой избирательных комиссий Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По итогам обработки 100% протоколов в одномандатных округах победили кандидаты «Единой России»: Аркадий Пономарев (округ №90; 59,60%), Сергей Чижов (округ №91; 69,09%) и Алексей Гордеев (округ №92; 84,76%) Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Смотреть

В Липецкой области в округе № 115, в состав которого входят Советский и Правобережный районы Липецка, Елец и другие муниципалитеты, победил самовыдвиженец, вице-губернатор Сергей Курбатов. Он набрал 38,61% голосов. У господина Курбатова не было конкурента от ЕР: выдвинутая партией Евгения Топильская снялась с выборов по собственному желанию. В округе № 116, в состав которого входят другие районы Липецка и оставшиеся муниципалитеты, победу одержала действующий депутат Госдумы от региона Татьяна Дьяконова, набравшая 46,89%.

В Орловской области вице-губернатор Александр Бирюков набрал 41,26% голосов в округе № 147. В Тамбовской области депутат Госдумы предыдущего созыва Тамара Фролова получила 64,77% в округе № 177.

В голосовании по партийным спискам ЕР также победила во всех областях Черноземья. В целом по России партия власти набрала 57,89%. В партийном списке кандидаты от Воронежской и Тамбовской областей входили в одну региональную группу. В этих регионах результат партии оказался выше общероссийского: 72,16% и 68,47% соответственно. В остальных четырех областях партия получила менее 60% голосов. Самый низкий результат зафиксирован в Орловской области, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков,— 42,13%.

Явка во всех областях Черноземья оказалась выше, чем в 2021 году. Досрочное голосование проводилось в Белгородской, Курской и Воронежской областях на фоне регулярных атак со стороны Украины. В Белгородской и Курской областях оно предшествовало трем основным дням выборов. В Воронеже период голосования с учетом досрочного составил 12 дней. Явка в Воронежской области достигла 75,3%, а в Воронеже — 61,87%. Пять лет назад аналогичные показатели составляли 53,86% и 34,66%.

Воронежские власти назвали и другие причины роста явки. Губернатор Александр Гусев связал активность жителей с попытками сорвать голосование. Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов объяснил нетипичную для города явку успешным подомовым информированием жителей о выборах и повышенным интересом к федеральной кампании.

В остальных регионах Черноземья явка выросла не так заметно по сравнению с 2021 годом. В Белгородской области она составила более 62% против 59,04% пять лет назад, в Курской — 57,8% против 47,01%. В регионах, где досрочного голосования не было, показатели также увеличились: в Тамбовской области — до 59,81% с 58,88%, в Орловской — до 54,83% с 49,99%, в Липецкой — примерно до 51% с 49%.

Политолог Александр Немцев считает, что рост явки связан в том числе с нехваткой ярких политических событий. «В условиях, когда нет ярких политических действий, сам процесс выборов становится таким действием. Голосование еще воспринимается людьми как интересный, важный и нужный процесс»,— пояснил эксперт.

Сергей Толмачев