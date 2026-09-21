В явочном порядке

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Единственной неожиданностью на выборах в Госдуму в Черноземье стало количество избирателей
В Черноземье «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах нового созыва Государственной думы. Десять одномандатных округов отошли кандидатам от партии власти, еще один — самовыдвиженцу, у которого не было конкурента от ЕР. В Воронежской и Тамбовской областях партийный список получил более двух третей голосов. Явка во всех шести регионах оказалась выше, чем в 2021 году. Эксперт объясняет ее рост тем, что при снижении политической активности само голосование становится заметным событием.
Согласно предварительным итогам выборов нового созыва Государственной думы, кандидаты от ЕР победили во всех десяти одномандатных округах, где баллотировались. Еще в одном округе выиграл самовыдвиженец Сергей Курбатов, у которого не было конкурента от партии. Всего в Воронежской области — три одномандатных округа, в Белгородской, Курской и Липецкой — по два, в Орловской и Тамбовской — по одному.
Самый высокий результат среди победителей показал бывший губернатор Воронежской области и вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Алексей Гордеев. Он получил 84,76% голосов в округе № 92, включающем Левобережный район Воронежа и 15 муниципальных районов. Двое других депутатов Госдумы от ЕР — Сергей Чижов и Аркадий Пономарев — набрали соответственно 69,09% и 59,6% в округах № 91 и № 90, охватывающих разные части столицы региона и муниципалитеты.
В Белгородской области также победили депутаты Госдумы предыдущего созыва Андрей Скоч и Никита Румянцев. Господин Скоч набрал 74,34% в округе № 80, в состав которого входит второй по величине город региона — Старый Оскол, а господин Румянцев — 51,19% в округе № 79, охватывающем областной центр.
По результатам выборов в Курской области полностью обновился состав представителей, избранных по одномандатным округам. В округе № 110, в состав которого входят центральная часть Курска и города Железногорск, Курчатов и Льгов, победил Василий Пискарев — депутат Госдумы предыдущего созыва, ранее избиравшийся от Мордовии. Он набрал 42,11% голосов. В округе № 111, включающем районы областного центра и приграничные муниципалитеты, победил депутат Курской облдумы Алексей Золотарев с 51,84%.
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В Липецкой области в округе № 115, в состав которого входят Советский и Правобережный районы Липецка, Елец и другие муниципалитеты, победил самовыдвиженец, вице-губернатор Сергей Курбатов. Он набрал 38,61% голосов. У господина Курбатова не было конкурента от ЕР: выдвинутая партией Евгения Топильская снялась с выборов по собственному желанию. В округе № 116, в состав которого входят другие районы Липецка и оставшиеся муниципалитеты, победу одержала действующий депутат Госдумы от региона Татьяна Дьяконова, набравшая 46,89%.
В Орловской области вице-губернатор Александр Бирюков набрал 41,26% голосов в округе № 147. В Тамбовской области депутат Госдумы предыдущего созыва Тамара Фролова получила 64,77% в округе № 177.
В голосовании по партийным спискам ЕР также победила во всех областях Черноземья. В целом по России партия власти набрала 57,89%. В партийном списке кандидаты от Воронежской и Тамбовской областей входили в одну региональную группу. В этих регионах результат партии оказался выше общероссийского: 72,16% и 68,47% соответственно. В остальных четырех областях партия получила менее 60% голосов. Самый низкий результат зафиксирован в Орловской области, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков,— 42,13%.
Явка во всех областях Черноземья оказалась выше, чем в 2021 году. Досрочное голосование проводилось в Белгородской, Курской и Воронежской областях на фоне регулярных атак со стороны Украины. В Белгородской и Курской областях оно предшествовало трем основным дням выборов. В Воронеже период голосования с учетом досрочного составил 12 дней. Явка в Воронежской области достигла 75,3%, а в Воронеже — 61,87%. Пять лет назад аналогичные показатели составляли 53,86% и 34,66%.
Воронежские власти назвали и другие причины роста явки. Губернатор Александр Гусев связал активность жителей с попытками сорвать голосование. Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов объяснил нетипичную для города явку успешным подомовым информированием жителей о выборах и повышенным интересом к федеральной кампании.
В остальных регионах Черноземья явка выросла не так заметно по сравнению с 2021 годом. В Белгородской области она составила более 62% против 59,04% пять лет назад, в Курской — 57,8% против 47,01%. В регионах, где досрочного голосования не было, показатели также увеличились: в Тамбовской области — до 59,81% с 58,88%, в Орловской — до 54,83% с 49,99%, в Липецкой — примерно до 51% с 49%.
Политолог Александр Немцев считает, что рост явки связан в том числе с нехваткой ярких политических событий. «В условиях, когда нет ярких политических действий, сам процесс выборов становится таким действием. Голосование еще воспринимается людьми как интересный, важный и нужный процесс»,— пояснил эксперт.