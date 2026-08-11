С доходами наперевес

Избирательная комиссия Воронежской области опубликовала сведения о доходах претендентов в новый созыв Госдумы по трем местным округам. В пятерке кандидатов с наиболее высокими доходами оказались два представителя «Единой России» (ЕР), два члена «Справедливой России» и один — «Новых людей». В декларациях одного из воронежских парламентариев, которых с 2023 года освободили от ежегодных публичных отчетов, все еще значится иностранная недвижимость, которая уже почти четыре года «заморожена» из-за санкций.

Богатейшим кандидатом в депутаты Госдумы по воронежским округам от ЕР стал Аркадий Пономарев (слева), а противоположный путь избрал Сергей Чижов

Фото: Ъ-Черноземье

Наибольший доход в прошлом году показал основатель группы компаний «Молвест» и депутат Госдумы Аркадий Пономарев, который избирается от ЕР по округу №90. Его доход почти достиг 316 млн руб. В качестве источников указаны дивиденды, зарплата в воронежском университете инженерных технологий и аппарате Госдумы, а также пенсии и проценты по вкладам. На банковских счетах находятся 26,7 млн руб. Господину Пономареву принадлежат два земельных участка и дом в Воронежской области, три квартиры в Испании, а также автомобили Ford S-Max, Mercedes-Benz CL 63 AMG, Volkswagen California и ГАЗ-21В.

Согласно документам избиркома, господин Пономарев приобрел квартиры в Испании площадью 111,68 кв. м, 170,24 кв. м и 111,76 кв. м в 2006–2008 годах. Он заплатил за них €1,4 млн (почти 55 млн руб. по курсу на момент покупок). В документах также указано, что совокупный доход семьи господина Пономарева за три года превышал 75 млн руб. В 2022 году иностранные СМИ сообщали, что испанские власти заморозили недвижимость господина Пономарева.

На втором месте по уровню доходов за прошлый год среди кандидатов в Госдуму оказался директор ООО «Альфа Дон техно» и член совета депутатов Павловского муниципального района Роман Харцызов, который выдвинут от «Справедливой России» по округу №92. Он заработал почти 268,8 млн руб. Доход был получен от предпринимательской деятельности и продажи имущества. Господин Харцызов владеет семью земельными участками, пятью нежилыми помещениями и квартирой в Воронежской области. На банковских счетах кандидата лежат 638 тыс. руб.

Третье место с доходом 85,4 млн руб. занял председатель местного реготделения партии «Новые люди» и депутат гордумы Воронежа Андрей Суверин. Глава компании «Стерх» выдвинут по округу №91. В качестве источников его дохода указаны продажа имущества, дивиденды по ценным бумагам, сдача имущества в аренду и проценты по вкладам. На его банковских счетах лежат 51,3 млн руб. Предпринимателю принадлежат более 20 земельных участков и 23 нежилых помещения в Воронежской и Липецкой областях, а также половина жилого дома и две квартиры, одна из которых находится в Москве. Депутат владеет автомобилями Mercedes-Benz EQS 580 и Mercedes-Benz GLC 200.

На четвертом месте по уровню доходов оказался депутат Борисоглебской городской думы от «Справедливой России» и индивидуальный предприниматель Сергей Гуляев, выдвинутый по округу №91. В 2025 году доход от продажи имущества и предпринимательской деятельности составил чуть более 56 млн руб. Господину Гуляеву принадлежат 12 земельных участков и 13 домов площадью от 20 кв. м до 407 кв. м в Воронежской и Липецкой областях, а также три квартиры в Москве и автомобиль Geely Monjaro.

Действующий депутат Госдумы Сергей Чижов (ЕР), также выдвинутый по округу № 91, заметно уступил по доходам двум соперникам. Он заработал чуть менее 23 млн руб. Господину Чижову принадлежат 4/6 доли земельного участка и дома в Воронежской области, портфель акций публичных компаний, а также банковские счета с 23,6 млн руб.

Пятерку кандидатов в депутаты Госдумы по воронежским одномандатным округам закрывает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, который выдвинут по округу №92 и по партийному списку ЕР. В 2025 году он заработал 38 млн руб. На его банковских счетах находятся 150 млн руб. Иное имущество в опубликованных сведениях не указано.

Сергей Толмачев