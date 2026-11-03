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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

В США начались промежуточные выборы в конгресс

В Соединенных Штатах стартовало голосование на промежуточных выборах в конгресс. Первыми избирательные участки открылись в ряде восточных штатов, в том числе в Коннектикуте, Мэне, Нью-Йорке и Нью-Джерси, а также в отдельных районах Кентукки и Индианы.
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Sam Wolfe / Reuters

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Amanda Sabga / Reuters

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Sam Wolfe / Reuters

По итогам выборов будут распределены все 435 мест в Палате представителей и 35 кресел в Сенате. Из них 33 сенатора избираются на очередной срок, еще два места будут замещены по итогам специальных выборов во Флориде и Огайо. Кроме того, 3 ноября жители 36 штатов выберут губернаторов. Также состоятся голосования за представителей региональных законодательных собраний, местных органов власти и референдумы.
Выборы в конгресс проходят в два этапа: сначала кандидаты участвуют в предварительном голосовании, затем проходят всеобщие выборы. Подведение итогов может занять несколько дней, в частности из-за необходимости обработки бюллетеней, направленных по почте.