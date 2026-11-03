В США начались промежуточные выборы в конгресс

По итогам выборов будут распределены все 435 мест в Палате представителей и 35 кресел в Сенате. Из них 33 сенатора избираются на очередной срок, еще два места будут замещены по итогам специальных выборов во Флориде и Огайо. Кроме того, 3 ноября жители 36 штатов выберут губернаторов. Также состоятся голосования за представителей региональных законодательных собраний, местных органов власти и референдумы.