Автомобилисты становятся самостоятельнее

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В России становится все более распространенным самостоятельный поиск гражданами запчастей для автомобилей. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отправил в простой примерно половину штата предприятия. АвтоВАЗа ввел коммерческие санкции против дилеров из-за завышения ими цен на Lada. Армения резко нарастила поставки машин в Россию. Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л. Ушедший из России автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft не признал исковые требования ГАЗа. АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Granta. После террористического акта, произошедшего на Крымском мосту 17 июля, на подъездах к мосту всю неделю наблюдались автомобильные пробки.

День 514-й. 22 июля. Суббота

22.07.2023 15:57

Очереди на Крымский мост со стороны Тамани нет, в направлении Кубани — ждут въезда 436 транспортных средств, время ожидания составляет более часа.

22.07.2023 13:22

Пресс-служба Крымского моста второй раз за день сообщила, что движение перекрыто. Его возобновили в течение десяти минут, причины не указываются. Первый раз движение приостанавливали два с половиной часа назад.

22.07.2023 11:39

Пресс-служба Крымского моста сообщила, что движение по мосту восстановили.

22.07.2023 10:39

Движение автотранспорта на Крымском мосту в обоих направлениях временно перекрыто, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». О причинах остановки движения не сообщается.

22.07.2023 00:45

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинской армии, которая «должна быть нейтрализована».

День 513-й. 21 июля. Пятница

21.07.2023 20:36

Головной завод Hyundai в Санкт-Петербурге отправил в простой до 31 июля 476 человек, что составляет примерно половину штата предприятия. Кроме того, до 31 июля в простой отправлены 53 сотрудника завода по производству двигателей Hyundai WIA, который также расположен в Санкт-Петербурге.

21.07.2023 14:32

На Крымском мосту увеличивается очередь из машин — со стороны Керчи стоят в очереди 700 автомобилей.

21.07.2023, 12:16

На Крымском мосту со стороны Керчи ожидает проезда 520 транспортных средств. Со стороны Тамани пробка за последний час уменьшилась вдвое, до 120 автомобилей.

21.07.2023 11:21

В Крыму нет проблем с бензином, в ближайшее время полуостров получит 60 вагонов топлива, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

21.07.2023 11:10

С 1 августа параллельный импорт машин может потерять всякий смысл. Со следующего месяца увеличится ставка утилизационного сбора, в итоге массовые иномарки могут подорожать более чем на 300 тыс. руб., а премиальные модели прибавят свыше 1 млн руб. Причем изменения коснутся и физических лиц, которые нередко участвовали в параллельном импорте, — им придется платить такой же утильсбор, как компаниям.

21.07.2023 11:09

Чиновники призывают жителей и гостей Крыма не пользоваться мобильными телефонами на Крымском мосту и не снимать обстановку на нем.

21.07.2023 10:16

В очереди на Крымском мосту в обоих направлениях скопилось 550 транспортных средств. По состоянию на 21 июля, на 10:00 со стороны Тамани — 250 машин, со стороны Керчи — 310, ожидание в обоих направлениях около часа.

21.07.2023 10:01

Представитель АвтоВАЗа сообщил, что компания ввела коммерческие санкции против московских дилеров из-за завышения ими цен на автомобили Lada.

21.07.2023 09:32

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что предложение топлива на бирже вырастет в ближайшее время. По его словам, многие нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после ремонта, поэтому цены на бензин скоро стабилизируются.

21.07.2023 01:27

Продажи и выпуск дорожно-строительной и спецтехники в РФ продолжают расти. Но российские игроки недовольны тем, что в абсолютном выражении отгрузки на внутренний рынок проседают по ряду сегментов из-за экспансии техники из Китая.

День 512-й. 20 июля. Четверг

20.07.2023 23:50

Крымский мост был временно закрыт для движения, там прозвучал сигнал воздушной тревоги. Движение по мосту возобновили в течение 12 минут.

20.07.2023 19:04

Биржевые цены АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекорды.

20.07.2023 15:16

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоит 510 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов. В очереди со стороны Тамани стоит 180 автомобилей.

День 511-й. 19 июля. Среда

19.07.2023 23:01

Цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на бирже продолжают бить рекорды. Цена АИ-92 в европейской части РФ превысила предельный уровень, при сохранении выше которого в течение месяца нефтекомпании лишатся многомиллиардных выплат по демпферу.

19.07.2023 20:54

В Севастополе возникли небольшие задержки с поставкой бензина, на данный момент жалобы горожан поступают пока на одну из сетей АЗС, где отказывают в заправке бензином Аи-95 и Аи-92.

19.07.2023 18:06

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин сообщил, что около 70% автомобилей Lada Vesta NG от «АвтоВАЗа» приходят к дилерам недоукомплектованными. У поступающих в дилерские центры машин не хватает кнопок ГЛОНАСС и рамок щитка приборов. В «АвтоВАЗе» ответили, что не комментируют заявления «далеких от деятельности завода лиц».

19.07.2023 16:25

УАЗ анонсировал возвращение автоматической коробки передач на внедорожник «Патриот».

19.07.2023 13:55

В 2023 году средняя цена нового легкового автомобиля в России выросла на 13,5% год к году, до 2,6 млн руб. Средняя цена подержанного легкового автомобиля поднялась на 9%, до 1,3 млн руб.

19.07.2023 12:53

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидирован, проезд легковых автомобилей свободный, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

19.07.2023 10:20

На территории сухопутного коридора в ДНР ранее образовалась пробка из 13,5 тыс. автомобилей из Крыма, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, очередь быстро «удалось растащить, перенаправить».

19.07.2023 07:03

Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на полигоне.

День 510-й. 18 июля. Вторник

18.07.2023 22:54

Время в очереди на досмотр для заезда легковых автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляло около трех часов, по данным на 20:00, со стороны Крыма наблюдается небольшое скопление машин перед пунктами досмотра.

18.07.2023 20:49

Армения резко нарастила поставки машин в Россию: с января 2023-го экспорт автомобилей увеличился до $180 млн против $800 тыс. годом ранее, пишет Financial Times. Это при том, что в стране нет своего производства. Привезти оттуда можно любые иномарки, в том числе и азиатские. Спрос на них может дополнительно увеличиться на фоне сообщений о том, что Япония собирается запретить поставки моделей в Россию с объемом двигателя более 1,9 л.

18.07.2023 18:16

Возведение дополнительного моста, который необходим для ремонта Крымского моста, займет два месяца. Восстановление, по предварительным данным, обойдется в 1–1,3 млрд руб.

18.07.2023 16:42

Цена бензина АИ-92 в европейской части России 18 июля, на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поднималась на 1,26%, до 61 522 руб. за тонну. Это очередной рекорд, цена растет уже девятую торговую сессию подряд. Стоимость АИ-95 также стремится к максимуму — она поднималась на 0,91%, до 67 253 руб. за тонну.

18.07.2023 14:36

Протяженность пробки перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 4 км, сообщил оперштаб региона. По его данным, на двух перехватывающих парковках в районе поселка Ильич и станицы Старотитаровской находятся 75 легковых машин и 31 грузовик.

18.07.2023 11:39

Несмотря на открытие реверсивного движения, на Крымском мосту начали образовываться пробки. Сейчас с каждой стороны моста в очереди стоят около сотни автомобилей.

18.07.2023 08:01

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста к утра 18 июля нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

18.07.2023 07:38

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, сообщает газета «Иомиури» со ссылкой на источники. По их словам, решение одобрят в июле, и оно может вступить в силу уже в начале августа. Японские власти также хотят полностью запретить поставки в Россию электромобилей и гибридов.

18.07.2023 00:45

На Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Перед запуском пролет дополнительно испытали.

День 509-й. 17 июля. Понедельник

17.07.2023 20:32

Со стороны Краснодарского края ожидают возможности проезда в Крым водители и пассажиры 750 легковых автомобилей, в этих машинах находятся в основном жители Крыма, которые едут домой.

17.07.2023 19:54

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании, посвященном взрыву на Крымском мосту, с президентом Владимиром Путиным сообщил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — в ноябре.

17.07.2023 18:25

На границе Ростовской области и Донецкой народной республики возникли автомобильные заторы. Пробки образовались после ограничения движения по Крымскому мосту, на котором ночью произошел теракт.

17.07.2023 16:00

Ушедший из России автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft не признал исковые требования ГАЗа на сумму 28,4 млрд руб. По данным истца, задолженность возникла из-за срыва поставок дизельных двигателей, после того как иностранный партнер в рамках западных санкций отказался от контрактной сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде.

17.07.2023 14:40

Водителей, ехавших к Крымскому мосту со стороны Кубани, направляют на накопительные парковки.

17.07.2023 14:23

Первый после атаки на Крымский мост паром «Лаврентий» с автомобилями отправился из Керчи в Тамань.

17.07.2023 13:43

Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крым, могут продолжить путь на поезде, им посоветовали оставить автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.

17.07.2023 12:38

АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Granta, оснащенной антиблокировочной системой тормозов (ABS).

17.07.2023 12:14

В Крыму под Феодосией перекрыли проезд по трассе «Таврида», которая ведет к Крымскому мосту. На данный момент всех автомобилистов разворачивают с «Тавриды» на Феодосийскую трассу. Перед городом установлен блокпост.

17.07.2023 12:03

Следователи СКР прибыли на Крымский мост, который сегодня, 17 июля, был атакован надводными дронами. В результате ЧП повреждено дорожное полотно.

17.07.2023 12:01

Ппресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал поручение организовать движение транспорта в крымском направлении после атаки на Крымский мост.

17.07.2023 11:31

«Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста»,— заявил глава Краснодара Евгений Наумов.

17.07.2023 11:25

По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, это решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

17.07.2023 10:38

Керченская паромная переправа возобновила свою работу, приостановленную утром из-за ЧП на Крымском мосту. «Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта»,», — сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

17.07.2023 10:11

По словам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, прорабатывается возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск. Им могли бы воспользоваться туристы, направляющиеся на восточное побережье Крыма, уточнил он. Сальдо заверил, что присоединенные к РФ регионы «по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья, альтернативному Крымскому мосту».

17.07.2023 10:06

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста»,— говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

17.07.2023 09:43

Автобусное сообщение из Крыма после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту частично восстановлено, часть пути необходимо проделать на электричке.

17.07.2023 08:56

В январе—июне 2023 года спрос на автомобильные грузовые перевозки по России увеличился на 61%. В мае—июне показатель увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года. Стоимость услуги по ряду российских направлений в среднем увеличились на 38% за год, и на 10% за последние три месяца.

17.07.2023 07:43

По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка.

17.07.2023 06:42

Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. По данным ведомства, на данный момент установлено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.

17.07.2023 05:53

Водители могут использовать наземный маршрут по дорогам присоединенных регионов в связи с закрытием движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

17.07.2023 05:06

Глава Крыма попросил воздержаться от поездок через Крымский мост после нового ЧП.

17.07.2023 04:28

На Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту было остановлено.

17.07.2023 01:34

В Кисловодске уволили водителя, который выгнал из маршрутки мать военнослужащего, участвующего в военной операции на Украине, которая поругалась с украинкой.

17.07.2023 01:16

В РФ становится все более распространенным самостоятельный поиск гражданами запчастей для автомобилей — продажи по популярным маркам на «Авито» в первом полугодии удвоились. Дилеры полагают, что тренд связан в том числе с удорожанием запчастей из-за ослабления рубля. При этом доступность запчастей улучшается — по несанкционным позициям налажены поставки, а по остальной номенклатуре проблемы решаются, в том числе за счет подержанных деталей.

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