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Коммерсантъ FM
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В Крыму перекрыли трассу «Таврида» перед Крымским мостом

В Крыму под Феодосией перекрыли проезд по трассе «Таврида», которая ведет к Крымскому мосту, сообщили «Ъ» в Совмине РК.

На данный момент, по словам чиновников, всех автомобилистов разворачивают с «Тавриды» на Феодосийскую трассу. Перед городом установлен блокпост. «Проводятся оперативные мероприятия»,— уточнили в правительстве региона.

Также, по информации очевидцев, на трассе под Симферополем возле сел Трудовое и Мазанка ГИБДД проверяет все проезжающие автомобили.

В Национальном антитеррористическом комитете атаку на Крымский мост, осуществленную утром 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, квалифицировали как теракт. СКР по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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