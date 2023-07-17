Граждане подбирают бамперы

В РФ становится все более распространенным самостоятельный поиск гражданами запчастей для автомобилей — продажи по популярным маркам на «Авито» в первом полугодии удвоились. Дилеры полагают, что тренд связан в том числе с удорожанием запчастей из-за ослабления рубля. При этом доступность запчастей улучшается — по несанкционным позициям налажены поставки, а по остальной номенклатуре проблемы решаются, в том числе за счет подержанных деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В первом полугодии спрос на запчасти популярных марок вырос вдвое, а общий объем оборота товаров для автомобилей — на 25%, следует из данных «Авито». Новые запчасти составили больше половины (57%) в общей доле продаж, всего на площадке более 45 млн объявлений в этой категории. Больше всего продано запчастей для автомобилей Lada, их реализация в штуках выросла в 3,2 раза. Продажи запчастей для Toyota увеличилась в 2,2 раза, Volkswagen — в 2,2 раза, Ford — вдвое. Наиболее активный прирост спроса наблюдается по китайским маркам Zotye и Haval — в 4 и 3,5 раза соответственно.

Чаще всего на «Авито» покупают детали для кузова, электрооборудование, автосвет, двигатели и комплектующие для них, а также запчасти для подвески. Самый заметный рост продаж (на 44%) наблюдался по категориям запчастей для техобслуживания. Руководитель категории «Запчасти и аксессуары» «Авито» Александр Куроптев говорит, что автовладельцы предпочитают покупать детали не на «развале» или в доступных автомагазинах, а заказывать онлайн.

После увеличения стоимости запчастей многие стали самостоятельно подбирать комплектующие и приезжать с ними на сервис, подтверждает директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Около 15% дилеров идут навстречу своим клиентами, однако в 23% крупных и 13% небольших СТО такой формат запрещен, утверждает он. «Многие автомобилисты стали отдавать предпочтение комплектующим-аналогам хорошего качества: сейчас оригиналы приобретают около 25% клиентов, тогда как до обострения геополитической обстановки — 40%»,— добавляет господин Носко.

В пресс-службе «Борисхоф» утверждают, что со своими запчастями приезжают не более 10% клиентов. Там отмечают, что бренды, которые не ввозят автомобили, продолжают поставлять несанкционные запчасти. «Что касается санкционных, если автомобиль еще на гарантии, то мы покупаем оригинальные запчасти у одного из нескольких десятков поставщиков и сохраняем гарантию. Это утверждено вместе с соответствующими брендами»,— поясняют в «Борисхоф».

Сейчас в России расходные материалы для планового ТО есть почти для всех моделей, говорит директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «Определенные трудности остаются со сложными узлами: двигателями в сборе, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии. Сроки их поставок могут превышать три месяца»,— отмечает он. Основными тенденциями в обслуживании автомобилей он называет ремонт узлов и агрегатов, использование неоригинальных запасных частей или аналогов, а также контрактных и бывших в употреблении запчастей.

Заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Сергей Паршиков говорит, что основной объем деталей есть в наличии, ожидание дефицитных элементов для базового ТО может занимать несколько дней, «сложности наблюдаются c новыми запасными частями и редкими кузовными деталями». На нехватку запчастей влияет усложнившаяся логистика, полагает он, а также если деталь «находится в мировом дефиците».

«Расходники и большинство запчастей на популярные марки есть в наличии, сложностей с заказом нет. Но сохраняются проблемы с заказом кузовных запчастей и крупных агрегатов в сборке»,— рассказывает директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Особенно это касается европейских и американских марок, уточняет она. Кроме того, по словам госпожи Овчинниковой, склады запчастей для китайских автомобилей «еще формируются», не все есть в наличии, и сроки поставок могут быть длительными.

Александр Носко отмечает, что к лету 2023 года стоимость запчастей для Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan снизилась на 30–40% в годовом выражении благодаря поставкам из Китая и ОАЭ по лицензии и без санкционных ограничений. Но в сегменте премиальных автомобилей по-прежнему есть дефицит ряда запчастей: двигателей, лобовых стекол, бамперов, решеток радиатора. В то же время цена запасных частей за последний месяц выросла на 10–15% из-за ослабления рубля, говорит Роман Тимашов. По данным Fit Service, стоимость запчастей за месяц выросла в среднем на 5%.

Ольга Никитина