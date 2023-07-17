Стоимость грузовых автоперевозок по России увеличилась на 38%

В январе—июне 2023 года спрос на автомобильные грузовые перевозки по России увеличился на 61%. В мае—июне показатель увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из расчетов биржи ATI.SU. Стоимость услуги по ряду российских направлений в среднем увеличились на 38% за год (10% за последние три месяца).

Как сообщил «Ъ», спрос, в частности, увеличился на автоперевозки в новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Помимо этого, импортные магистральные тягачи подорожали на 55% по сравнению с осенью 2022 года на фоне ослабления рубля и повышении утилизационного сбора.

Подробности — в материале «Ъ» «Фурный интерес».