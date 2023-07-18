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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена бензина АИ-92 снова побила рекорд

Цена бензина АИ-92 в европейской части России сегодня, 18 июля, на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднималась на 1,26%, до 61 522 руб. за тонну. Это очередной рекорд, цена растет уже девятую торговую сессию подряд. Стоимость АИ-95 также стремится к максимуму — она поднималась на 0,91%, до 67 253 руб. за тонну.

Биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 с начала 2023 года выросла на 69% и 63% соответственно. 12 июля стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ росла на 0,5% и 0,6%, до 60,02 тыс. и 66,4 тыс. руб. за тонну соответственно. Тогда цена АИ-92 впервые за историю биржевых торгов превысила 60 тыс. руб. за тонну.

На фоне подорожания Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России рекомендовали нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже с целью нормализации стоимости.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Бензин словам не верит».

Мария Федотова

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