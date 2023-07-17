Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Volkswagen отрицает причинение ГАЗу убытков на 28,4 млрд рублей

Ушедший из России автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft не признал исковые требования ГАЗа на сумму 28,4 млрд руб. По данным истца, задолженность возникла из-за срыва поставок дизельных двигателей, после того как иностранный партнер в рамках западных санкций отказался от контрактной сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде.

ГАЗ потребовал взыскать с бывшего партнера 20,7 млрд руб. упущенной выгоды, 2,4 млрд руб. инвестиций в сборочную линию и 5,2 млрд руб. ущерба в пользу дистрибуторов автозавода, не получивших автомобили. Кроме того, ГАЗ намерен взыскать более € 40 тыс. за не поставленную ответчиком тару.

Представитель Volkswagen Aktiengesellschaft Ирина Лихачева на заседании в нижегородском арбитражном суде сообщила, что договор 2017 года о поставках двигателей был рамочным, стороны согласовывали количество силовых агрегатов в обоюдном порядке. Однако, по ее словам, до 2020 года заявок от ГАЗа не поступало. В январе 2021-го от завода поступил «необязательный прогноз» о поставке 4 638 дизельных двигателей, который затем неоднократно корректировался в меньшую сторону. В итоге VW предварительно договорился отправить ГАЗу 768 агрегатов. Хотя эта поставка не состоялась, договор ответчиком в одностороннем порядке не расторгался, поэтому и убытков нет, полагает Ирина Лихачева. Она добавила, что пострадавшие автодилеры в основном являются аффилированными с ГАЗом юрлицами, которым Горьковский автозавод «не глядя» возместил убытки.

В VW считают, что убытки автозавода и дилеров фактически сфальсифицированы истцом, а инвестиции в сборочное производство компенсации не подлежат, поскольку средства были вложены задолго до подписания договора о поставке двигателей. Юристы ГАЗа настаивают на удовлетворении иска, рассмотрение которого продолжится в октябре.

Ранее ГАЗ подал еще два судебных иска на общую сумму 31,2 млрд руб., требуя компенсаций от ухода VW из России.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...