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Коммерсантъ FM
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На границе Ростовской области и ДНР возникли пробки после ограничения движения по Крымскому мосту

На границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики возникли автомобильные заторы, сообщила пресс-служба областного правительства. Пробки образовались после ограничения движения по Крымскому мосту, на котором ночью произошел теракт.

Согласно информации властей, для стабилизации движения ремонтные работы на трассе «А-280» (идет из Ростова в Таганрог) будут временно прекращены до нормализации трафика. Будет увеличено количество сотрудников на пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР, сообщил губернатор региона Василий Голубев, его слова приводит «Интерфакс».

«Совместно с Минтрансом ДНР разработан алгоритм организованного прохождения автоколонн, которые следуют из Крыма через Ростовскую область. С погрануправлением договорились об увеличении числа сотрудников в сменах на Весело-Вознесенском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском пунктах пропуска, а также о минимизации процедурных мероприятий по досмотру транспорта»,— написал господин Голубев в своем Telegram-канале.

Как уточняет агентство, на аварийно-опасных участках трасс М4 и А260 выставлены дополнительные посты ДПС, увеличена плотность нарядов экипажей ГИБДД. Также ограничивается проведение ремонта дорог по маршрутам транспортного коридора «Таганрог—Джанкой».

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону

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