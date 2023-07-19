Проезд к Крымскому мосту со стороны Кубани свободен

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидирован, проезд легковых автомобилей свободный, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Со стороны Крыма очередь на досмотр составляет около 2 км, время ожидания — более 30 минут, сообщает Telegram-канал «Главный мост». На мосту действует реверсивное движение, режим реверса был введен после террористической атаки 17 июля, когда взрывом был разрушен один пролет автомобильной части Крымского моста.

Водителям легкового автотранспорта предложен альтернативный маршрут через новые территории РФ. Некоторые автомобилисты оставляют машины на парковке в Темрюкском районе Кубани, переправляются через Керченский пролив на пароме и продолжают путешествие по Крыму на автобусах. На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский-2» и БДК-2. За прошедшие сутки они перевезли 242 легковых и 386 грузовых автомобилей, а также 1,8 тыс. пассажиров.

О том, каким маршрутом можно попасть на полуостров после теракта на Крымском мосту, читайте в материале «Туристы ищут объездные пути».

Анна Перова, Краснодар